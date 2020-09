Von Philipp Weber

Weinheim/Mannheim. Die Lifestyle-Messe "Lebens-Art" zieht weiter: Die Draußen-Veranstaltung findet dieses Jahr nicht am Weinheimer Waidsee statt, sondern schlägt ihre Zelte auf dem Gelände der Galopp-Rennbahn in Mannheim-Seckenheim auf. Neben zahlreichen künstlerischen Messeattraktionen sollen die Besucher von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Oktober, die Gelegenheit bekommen, Pferde zu bewundern – auch beim Training auf der Rennbahn.

Die Zweiburgenstadt wiederum werde wohl in den Planungen für die kommenden Jahre bleiben, sagt Martin Schmidt, Geschäftsführer der Firma "Das Agentur-Haus". Das Lübecker Unternehmen steht hinter der Wander-Messe. Der Standort am Waidsee sei in der Vergangenheit gut angenommen worden, sowohl von den Standbeschickern als auch von den Besuchern. In den kommenden Wochen solle es Gespräche geben, so Schmidt.

In Bezug auf das laufende Corona-Jahr haben ihn die Weinheimer Stadtspitze jedoch darüber informiert, dass sie das von der Messe ausgehende Risiko als zu hoch erachte, erklärt er: "Diese Einschätzung teilen wir ausdrücklich nicht." Es gebe Verordnungen, die den Betrieb von Messen gestatten – unter Auflagen. Um diese zu erfüllen, lege der Veranstalter jeweils ein Konzept vor. Dies habe an anderen Standorten funktioniert, auch in Baden-Württemberg, verweist er auf Messen in Salem am Bodensee und vor dem Schloss Monrepos bei Ludwigsburg.

Die Landesverordnung und das Hygienekonzept kämen auch in Seckenheim zur Geltung: Unter anderem müssen die Durchgänge zwischen den Messe-Zelten eine gewisse Breite aufweisen. Wo der 1,5-Meter-Abstand zwischen den Besuchern nicht zu gewährleisten ist, gilt die Maskenpflicht. Ein Zählwerk am Eingang erfasst Eintretende und Heimgehende, die maximale Besucherzahl hängt von der Größe des Geländes ab. Dazu müssen die Daten der Besucher erfasst werden, um eventuelle Infektionsketten nachzuvollziehen.

Nach Veranstalterangaben schlagen rund 80 Händler ihre Zelte in Seckenheim auf. Zu sehen und zu kaufen gibt es Produkte für Haus und Garten. Der Besonderheit dieser Zeiten zum Trotz verspreche die Messe Gewinne: Gerade jetzt investierten viele Menschen ins eigene Zuhause oder in den Garten, heißt es. Dementsprechend wollen Mitarbeiter von Fachgärtnereien vor Ort informieren. Dazu gibt es ein kulinarisches Angebot.

Info: Die "Lebens-Art" findet von 2. bis 4. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 8 Euro. Kinder in Begleitung sind frei. Tickets gibt es an der Kasse, jedoch wird der Onlineerwerb unter www.lebensart-messe.de empfohlen. Es gibt 800 kostenlose Parkplätze.