Weinheim. Am 10. November 1943 endeten die Leben von vier Lübecker Geistlichen im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis. Die Nazis ließen die katholischen Kapläne Johannes Prassek, Eduard Müller und Hermann Lange sowie den evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink unter dem Fallbeil ermorden. Zuvor hatte der nationalsozialistische Volksgerichtshof die Männer wegen "Wehrkraftzersetzung, Heimtücke, Feindbegünstigung und Abhören von Feindsendern" zum Tode verurteilt.

Tatsächlich hatten sich die Geistlichen vom totalitären Machtanspruch der Nationalsozialisten aktiv distanziert - und unter anderem NS-kritische Predigten verbreitet, etwa die des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen. Die Vier gingen als Lübecker Märtyrer in die Geschichte ein. Sie bezahlten ihren Widerstand gegen das NS-Regime, das sein menschenverachtendes Antlitz nicht zuletzt in der Reichpogramnacht vom 9. und 10. November 1938 zeigte, mit dem Leben.

Zur 75-jährigen Wiederkehr des Martyriums ehrt die Deutsche Post die vier Widerstandskämpfer mit einer Sonderbriefmarke. Der Weinheimer VdK-Aktive Gerd Helbling wandte sich darauf an die Medien. Er wollte daran erinnern, dass die Zweiburgenstadt Stellbrink als eine von nur wenigen deutschen Kommunen schon längst mit einem Straßennamen ehrt: dem Stellbrinkweg, in dessen Umgebung viele Straßenbezeichnungen an ermordete Widerstandskämpfer aus den Reihen der Gewerkschaften, der Studenten und der Kirchen erinnern. Ebenso wie an die Opfer des 20. Juli 1944.

Der in Münster geborene Karl Friedrich Stellbrink lebte von 1921 bis 1929 als Auslandsvikar in Brasilien. 1934 wurde er an die Lübecker Lutherkirche berufen. Stellbrink war zunächst überzeugter Nationalsozialist und stand der oppositionellen "Bekennenden Kirche" fern. Erst die antikirchliche Haltung der NSDAP führte zum Gesinnungswandel. 1936 schloss die NSDAP Stellbrink aus. Seit Sommer 1941 unterhielt er enge Verbindungen zu den katholischen Geistlichen der Lübecker Herz-Jesu-Kirche. Für einen evangelischen Pfarrer der damaligen Zeit ein großer Schritt. Er diskutierte mit jungen Christen kritisch über das Regime und die tatsächliche Kriegslage. Am 7. April 1942 wurde er verhaftet, am 23. Juni 1943 zum Tode verurteilt und am 10. November 1943 ermordet. (rnz). Text/Bild-Reproduktion: Gedenkstätte Deutscher Widerstand

SPD-Politiker Wolfgang Daffinger, von 1953 bis 1982 Stadtrat, habe OB Rolf Engelbrecht bereits in den 1950er-Jahren das Versprechen abgetrotzt, "die nächsten Straßen" nach Widerständlern zu benennen. Zunächst sei es aber nicht dazu gekommen. Konservative Kräfte hätten sich gegen Daffingers Vorhaben gewandt, als die nächsten Straßen zur Benennung anstanden: etwa im heutigen Musikantenviertel. So habe das Weinheimer "Widerstandsnest" erst ab den 1970er-Jahren im Gebiet "Mult" Gestalt annehmen können, so Helbling.

Doch was sagen die damaligen Sitzungsprotokolle? Recherchen im Weinheimer Stadtarchiv ergeben ein differenzierteres Bild - in dessen Rahmen sich das Thema Widerstandskämpfer keineswegs isoliert betrachten lässt. Erste Pinselstriche setzen bereits am 8. Januar 1959 an, als der "Technische und Werksausschuss" zusammentritt. Das Gremium soll dem Gemeinderat vorschlagen, wie dieser acht neue Straßen im Gebiet Allmendäcker benennen soll. Zuvor hatte eine Straßen-Benennungs-Kommission getagt. Offenbar ohne SPD-Stadtrat Daffinger - aber mit Professor Josef Fresin, der am Werner-Heisenberg-Gymnasium lehrte und später das Buch "Die Geschichte der Stadt Weinheim" verfassen sollte. Fresin hatte vorgeschlagen, die Straßen nach verdienten Weinheimer Bürgern zu benennen. Letztlich einigten sich die Kommission und das städtische Vermessungsamt auf die Hauptorte derjenigen Gebiete, aus denen viele Deutsche Ende der 1940er-Jahre vertrieben worden waren.

Unter Ziffer eins lief Breslau (heute: Wrocław, Polen). Die Nummer acht war Gablonz, das heutige Jablonec nad Nisou in Tschechien. Daffingers Vorschlag landete als Nachtrag auf den Ratstischen. Dabei hatte der bereits 1958 einen bemerkenswerten Brief ans Vermessungsamt geschrieben: "In Anbetracht der in Deutschland zunehmenden antisemitschen, so auch antidemokratischen Bewegungen schlage ich als Straßennamen im fünften, sechsten und siebten Gewann Namen von Personen vor, die im KZ und am 20. Juli 1944 als Widerstandskämpfer umgebracht wurden." Es folgen zehn Namen. Der von Stellbrink ist nicht darunter.

Karl Friedrich Stellbrink, damaliger Pfarrer in Weinheim. Repro: Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Bürgermeister und Sitzungsleiter Rolf Engelbrecht (parteilos) ließ sich nicht überzeugen. Laut Protokoll äußerte er Bedenken dagegen, Straßen nach "politischen Persönlichkeiten" zu benennen. Das irritiert. War Engelbrecht als "Vierteljude" doch selbst ein Verfolgter des NS-Regimes. Andrea Rößler, Leiterin des Stadtarchivs, erläutert der RNZ, was OB Engelbrecht Kopfzerbrechen bereitet haben könnte. Bereits in den Jahrzehnten vor 1959 war eine Vielzahl von Straßen immer wieder umbenannt worden - nachdem sich die politische Großwetterlage zuvor geändert hatte. So standen 1945 gleich 13 Straßen in der West- und Innenstadt zur Umbenennung an. Aus der Adolf Hitler-Straße wurde die Nördliche Hauptstraße, aus der Horst Wessel- die Kant-Straße.

Thema in der Ausschusssitzung war außerdem, dass sich Anwohner der Straße "Am Judenbuckel" beschwert hatten. Sie empfanden den Namen ihres Wohnorts als "diffamierend", wie es hieß. Auch das irritiert - aber auch hier warnt Stadtarchivarin Rößler vor (möglichen!) Überinterpretationen. Zum einen gab es im Verlauf der Geschichte auch Weinheimer Weine, auf deren Etikett der Judenbuckel selbstverständlich verewigt wurde. Zum anderen sei es öfter passiert, dass Beschwerden laut und Straßen dann umbenannt wurden. So kamen in derselben Sitzung auch die Klagen von Anwohnern der Straße "Im Diebsloch" auf den Tisch. Die Straße lag übrigens im Gerberbachviertel, mit dem Standort des heutigen Marktplatz-Restaurants hat sie nichts zu tun.

Die Post gedenkt des Martyriums von Stellbrink und drei weiteren Geistlichen aktuell mit einer Sonderbriefmarke. Foto: Kreutzer

Zunächst lehnte der Ausschuss Fresins Vorschlag ab. Die Namen der verdienten Weinheimer seien zu lang. Aber auch mit den "Hauptstädten" der Vertreibungsgebiete konnte man sich nicht anfreunden. Stattdessen trugen die Ausschussmitglieder dem Gemeinderat auf, sich zu entscheiden: zwischen einer Benennung der Straßen nach den Landschaftsgebieten der "verlorenen deutschen Ostgebiete" (so die damalige Wortwahl) - oder eben Daffingers Vorschlag.

Für die Straße "Am Judenbuckel" wurde eine Umbenennung in "Merianstraße" vorgeschlagen. Die Straße "Im Diebsloch" sollte einfach in der Münzgasse aufgehen. Der Hintergrund hierzu: Der Weinheimer Merian-Stich muss auf dem späteren Judenbuckel vorgefertigt worden sein, vermutlich um das Jahr 1620. Die Bezeichnung Judenbuckel wiederum geht auf eine einstweilige jüdische Begräbnisstätte zurück. 1666 wurde hier ein jüdisches Kind beigesetzt, das an der Pest gestorben war.

2000 Vertriebene in Weinheim als Gegenargument

Am 21. Januar 1959 stand das Thema zur Entscheidung an. Im Gemeinderat setzte sich der Anwalt und FWV-Stadtrat Adalbert Köhler erneut für eine Benennung der neuen Straßen nach den Hauptorten der Ostgebiete ein. Er verwies dabei auf die rund 2000 Vertriebenen, die zu dieser Zeit in Weinheim lebten. Die Widerstandskämpfer könne man mit einem "Platz des 20. Juli" ehren. Daffinger betonte in seiner Gegenrede die moralische Verpflichtung, an den Widerstand gegen Hitler zu erinnern. Einen "Platz des 20. Juli" könne auch er sich vorstellen: als Zusatz. Außerdem stand die Idee im Raum, Ostgebiete oder Widerstandskämpfer für das damals geplante Baugebiet westlich der Lützelsachsener Straße aufzuheben.

Köhler bremste erneut, aber auch der Leiter des Vermessungsamts wies darauf hin, dass es im Süden Weinheims schlicht zu wenige Straßen gebe, um die von Daffinger vorgeschlagenen Widerständler zu ehren. Letztlich ging die Sache zugunsten der Vertriebenen aus: Mit 20:2 Stimmen entschied der Rat, die Hauptorte der Vertreibungsgebiete zu berücksichtigen - sodass auch das Rolf-Engelbrecht-Haus heute in der Breslauer Straße zu finden ist.

Mit nur 14:8 Stimmen entschieden die Stadträte, Daffingers Vorschlag bis zur Ausweisung des "nächsten geeigneten Wohngebiets" zurückzustellen. Streit gab es um die eigentlich gar nicht zur Debatte stehende Berücksichtigung von Altbürgermeister Huegel, dessen Rolle bei der Machtübernahme der Nazis von SPD-Stadtrat Leonhard Morweiser kritisiert wurde. Seit 1970 gibt es jedoch auch eine Huegelstraße. Die Merianstraße setzte sich mit 14:9 Stimmen durch, die Abschaffung des "Diebslochs" mit nur 12:11 Stimmen.

Daffingers Zusatz kam erst am 4. September 1974 zum Tragen - als es um weite Teile des Gebiets "Mult" ging. Während CDU-Stadtrat Claus Plücken für den "Berliner Platz" eintrat, erinnerte Daffinger an die Zusage von 1959. Dieses Mal erhielt er die volle Rückendeckung seiner Ratskollegen: Einstimmig erging der Beschluss, acht Straßen nach Widerstandskämpfern und Opfern des 20. Juli 1944 zu benennen, mit den "Reservierungen" für Beck und Bonhoeffer kamen weitere hinzu. Auch dem Vorschlag Plückens folgte man einstimmig. Der Stellbrinkweg folgte 1984: Inzwischen war Theo Gießelmann OB. Gesucht waren dieses Mal Straßennamen für die Verbindungswege zwischen Leberstraße und Bonhoefferweg sowie Cavaillonstraße und Bonhoefferweg. Die Wahl fiel auf den Protestanten Karl Friedrich Stellbrink und den 1943 in Hof ermordeten Priester Bernhard Lichtenberg.

Die Katholische Kirche sprach die Lübecker Märtyrer Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek am 25. Juli 2011 selig. Pastor Stellbrink wurde ein ehrendes Gedenken zuteil.