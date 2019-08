Weinheim. (RNZ) Einen "reich gedeckten Tisch für geschichts- und architekturbewusste Menschen": Das verspricht die Weinheimer Verwaltung zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Denn die Stadt unter den beiden Burgen ist reich an Denkmälern und historischen Orten.

Ein großes Programm will die Stadtverwaltung unter Federführung der Unteren Denkmalschutzbehörde im Amt für Baurecht und Denkmalschutz zum bundesweiten Aktionstag bieten. Neun geschichtsträchtige Orte unterschiedlicher Art haben geöffnet. Es gibt Führungen unter fachkundiger Leitung und dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" an. Die Sehenswürdigkeiten im Überblick:

Der Alte Friedhof. Foto: Kreutzer

> Altes Rathaus: Auch das Alte Rathaus am Marktplatz, ein Renaissance-Bau aus dem 16. Jahrhundert, mit dem Bürgersaal im ersten Stock kann besichtigt werden. Führungen gibt es zum Tag des offenen Denkmals hier um 13.30 Uhr, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr.

> Villa Hübsch: Erbaut wurde sie 1840 vom Architekten Heinrich Hübsch. Seit einigen Jahren wird sie als Bürogebäude genutzt. Zum Tag des offenen Denkmals öffnet die Villa gegenüber der Stadthalle in der Bergstraße 67 ausnahmsweise ihre Türen für Besucher. Führungen werden angeboten um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr.

> Ulner Kapelle: Sonst vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen und Konzerten zugänglich, öffnet die Ulner Kapelle von 11 bis 17 Uhr am 8. September ihre Türen. Führungen werden um 12 Uhr, um 14 und um 15 Uhr angeboten.

Die Villa Hübsch. Foto: Kreutzer

> Alter Friedhof und Peterskirche: Vor allem die Bürgerstiftung trägt für die Pflege des Kleinods mit seiner reichen Geschichte Sorge. Der Alte Friedhof ist den ganzen Nachmittag geöffnet, um 14 und um 16 Uhr kann man sich an Führungen beteiligen. Daneben liegt die Peterskirche, die auch einen historischen Bezug zum Alten Friedhof hat. Das Gotteshaus, das am Gründungsort des Dorfes Weinheims, also am ältesten Platz, seinen Standort hat, ist schon ab 10 Uhr geöffnet. Thematische Führungen werden angeboten um 14.30 Uhr, um 15.10 Uhr, um 15.45 Uhr und um 16.45 Uhr.

> Wachenburg: Gewissermaßen ein Außenposten am Tag des offenen Denkmals ist die Wachenburg (geöffnet von 10 bis 18 Uhr) mit Führungen um 11 Uhr, um 12.30 Uhr, um 14 Uhr und um 15.30 Uhr.

> Altes Rathaus Lützelsachsen: Die einzige geöffnete Sehenswürdigkeit in einem Weinheimer Ortsteil ist das vor drei Jahren sanierte Lützelsachsener Alte Rathaus in der Sommergasse 65 (geöffnet von 13.30 bis 18.30 Uhr).

Das Fürstenzimmer am Marktplatz. Foto: Kreutzer

> Fürstenzimmer: Das Anwesen Obertorstraße 1 über dem Bistro Montmartre am Marktplatz ist ebenfalls nur für den Aktionstag frei zugänglich. Das darin befindliche Fürstenzimmer hat für Weinheim gleich eine zweifache historische Bedeutung: Offizier Fürst Johann Joseph August von Schwarzenberg wohnte dort im 18. Jahrhundert, später auch der Dichter Albert Ludwig Grimm. Mittlerweile wird der erste Stock auch als Büro vom Verein "Give" genutzt, einer gemeinnützigen Organisation, die den internationalen Schüleraustausch fördert. Zum Beispiel organisiert "Give" seit Anfang der 80er Jahre den Aufenthalt amerikanischer Jugendlicher in Deutschland und umgekehrt. Das Fürstenzimmer ist von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Info: Eintritt und Führungen sind kostenlos. Ansprechpartner der Denkmalschutzbehörde können an einem Info-Stand im Schlosshof von 13 bis 18 Uhr Orientierung bieten.