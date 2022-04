Von Axel Sturm

Ladenburg.Es gibt Menschen, die ziehen umgehend Konsequenzen, wenn sie mit einer Entwicklung nicht einverstanden sind. Dazu zählt wohl auch der Ladenburger Stadtarchivar Oliver Gülck. Nach der Entscheidung des Technischen Ausschusses (TA), im Stadtarchiv zusätzlich eine Betreuungseinrichtung für Kleinkinder unterzubringen, traf auch er eine Entscheidung: Er reichte seine Kündigung bei der Stadt Ladenburg ein. "Ich kann und will die Veränderungen nicht mittragen", bestätigte Gülck auf Anfrage der RNZ am Donnerstag. Seinen Entschluss betrachtet er als "konsequent".

Dem Projekt stimmten die TA-Mitglieder am Mittwoch mit großer Mehrheit zu. Nur die Stadträte Karl-Martin Hoffmann (CDU) und Steffen Salinger (SPD) enthielten sich ihrer Stimmen. Vom Abstimmungsergebnis zeigte sich Gülck nicht überrascht, aber trotzdem enttäuscht. Er hatte sich mehr Rückendeckung erhofft. Zudem wurde Gülck – so sagte er sinngemäß – vor vollende Tatsachen gestellt.

Zur Sitzung am Mittwoch, wo er seine Sichtweise hätte erläutern können, hatte ihn Bürgermeister Stefan Schmutz nicht eingeladen. Auch das wertete Gülck als Botschaft, wie der Stellenwert des Stadtarchivs angesehen wird. "Eine Stadt mit einer so bedeutenden geschichtlichen Vergangenheit braucht ein Stadtarchiv mit Kompetenzen", meinte Gülck. Er befürchtet eine Angliederung an das Lobdengau-Museum, sodass die Eigenständigkeit des Archivs künftig infrage gestellt sein könnte. Das wollte Gülck nicht mittragen, daher habe er persönliche Konsequenzen gezogen. In der TA-Sitzung wurde bereits angekündigt, dass künftige Ausstellungen in den Räumen des Lobdengau-Museums stattfinden.

Mit ihrem Archiv taten sich die Stadtoberhäupter der Römerstadt schon immer eher schwer. Viele Jahrzehnte lagerten wichtige Dokumente zur Stadtgeschichte in einem feuchten Keller im Alten Rathaus. Es war der damalige Bürgermeister Rolf Reble, der für die Stadtarchivarin Hildegard Kneis eine Personalstelle schuf. Nach dem Umzug der Sparkasse im Jahr 1995 in die Bahnhofstraße erwarb die Stadt das Gebäude am Benzplatz, um dem Stadtarchiv dort eine Heimat zu geben. Kneis, die das Archiv professionell aufbaute, kündigte 2008. An ihre Stelle trat Oliver Gülck, der die Archivarbeit ins digitale Zeitalter führte. Er baute ein digitales System auf, das die Suche nach relevanten geschichtlichen Daten und Vorgängen stark erleichterte. Gülck arbeitete eng mit dem Heimatbund zusammen. Gemeinsam wurden in den letzten 14 Jahren zahlreiche hochkarätige Ausstellungen organisiert – zuletzt die Ausstellung "Ladenburg – in den Nachkriegsjahren". Auch als Buchautor war der Stadtarchivar ein gefragter Mann. Er schrieb zahlreiche Aufsätze in den Jahrbüchern des Heimatbundes, und auch sein Bildband "Ladenburg – Bilder einer Stadt im Wandel" bereichert die Literatur zur Stadtgeschichte.

Gülck war und ist ein kritischer Zeitgeist, der zahlreiche Vorgänge zur Stadtgeschichte wissenschaftlich aufgearbeitet hat. Er ist ein Verfechter der Erinnerungskultur. "Geschehene Vorgänge – auch wenn sie aus heutiger Sicht unangenehm und verwerflich sind – darf man nicht einfach aus dem Gedächtnis streichen", antwortete er einmal einem Kritiker, der den Stadtarchivar darum bat, "die Dinge aus der Nazi-Zeit doch nicht zu erwähnen".

Gülcks Kündigung sprach sich am Donnerstag schnell in der Römerstadt herum. "Überrascht darf man nicht sein, denn irgendwie hat es sich abgezeichnet", sagte Heimatbund-Vorstandsmitglied Ulrich Erhardt. "Fakt ist: Oliver Gülcks Kündigung ist ein riesiger Verlust für die Stadt." Auch die Sprecherin des Arbeitskreises Jüdische Geschichte, Ingrid Wagner, ist betroffen: "Das ist ein schwerer Schlag für unsere Stadt", meinte sie. Sie schätze den Umgang der Stadt mit dem Archiv als "mehr als unglücklich" ein.

Gülck wird der Stadtverwaltung aufgrund der langen Kündigungsfristen noch bis Ende September zur Verfügung stehen. Wie sehr er sich über die Vorgänge rund ums Stadtarchiv ärgerte, zeigt auch die Tatsache, dass er noch keine neue Arbeitsstelle in Aussicht hat – und trotzdem so bald wie möglich den Hut nehmen will. Bürgermeister Schmutz erklärt auf Anfrage der RNZ: "Die Stadt kann bestätigen, dass Herr Gülck diese gebeten hat, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Die Gründe für diese Entscheidung wurden der Stadtverwaltung nicht mitgeteilt." Er respektiere die Entscheidung und danke Gülck für dessen langjährige Arbeit und sein Engagement, mit dem er wichtige Themen der Stadtgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Im 250 Quadratmeter großen Erdgeschoss des Archivs wird es künftig eine Doppelnutzung geben. Der Publikumsbereich wird auf 50 Quadratmeter reduziert, der Rest wird für die Kleinkindbetreuung gebraucht. Da in Ladenburg Betreuungsplätze im U 3- und Ü 3-Alter fehlen, auf die Eltern einen Rechtsanspruch haben, hat Bürgermeister Schmutz die Option gezogen, den Publikumsbereich für die Schaffung von zwölf Betreuungsplätzen zu verkleinern.