Von Carolina Paul

Schriesheim. Im Waldschwimmbad wurde der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf dieses Jahr mit einer neuen Idee verknüpft: Bis Ende November konnten sich Verkäufer einen Flohmarktstand sichern, um kurz vor Weihnachten ihre Geschenkekasse aufzubessern. Unter dem Motto "Flohmarkt mit weihnachtlichem Flair" plante die Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Waldschwimmbads (IEWS) ursprünglich einen großen Markt auf dem Parkplatz.

"Es ist eine tolle Idee, nur leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung", sagte Vorsitzender Bernd Doll am Sonntagmittag. Trotzdem gehe mit dem Flohmarkt ein sehr erfolgreiches Jahr für die IEWS zu Ende.

Von den angemeldeten Betreibern waren zuerst nur zwei gekommen, am Ende wurden es dann vier Stände. "Aufgrund der Windböen heute Morgen konnten wir die Zelte nicht aufbauen. Das wäre zu gefährlich geworden", so Doll. Kurzerhand wurde der Flohmarkt in den Eingangsbereich unter das Dach verfrachtet, wo Glühwein und Kinderpunsch für warme Hände und gute Laune sorgten. Für Verfrorene bot ein heißer Feuerkorb eine willkommene Wärmequelle.

Der Weihnachtsbaumverkauf mit Tannen aus dem Odenwald wurde dieses Jahr wieder von Jochen Wähling, Gerhard Kling, Thomas Merkel und Jürgen Sauter organisiert. "Ohne unser Team würde gar nichts laufen", lobte Doll das Engagement. Tannen bis zu einer Höhe von 3,70 Meter könnten bald die Schriesheimer Wohnzimmer schmücken. "Es gibt spezielle Kunden, die kommen jedes Jahr und wollen so einen großen Baum kaufen. Deshalb holen wir sie auch erst dann raus, wenn die Kunden da sind", erzählte Kling. Der Verkauf läuft noch bis Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis circa 16 Uhr im Waldschwimmbad. Die ersten Weihnachtsbäumjäger waren aber schon am Sonntag unterwegs und sicherten sich ihr Wunschexemplar fürs Fest. Für einen zwei Meter hohen Baum zahlt man im Waldschwimmbad rund 30 Euro, das teuerste Bäumchen in stattlicher Höhe geht für 55 Euro durch das Netzgerät. So eine große Tanne zu transportieren kann kräftezehrend sein, doch für diesen Fall bot die IEWS Gulaschsuppe und heiße Würste an.

Auch am Stand der Schriesheimer CDU konnten sich die Besucher mit kulinarischen Leckereien versorgen - und sich dabei nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern auch ihren Mitbürgern. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Christstollen aus Dresden, Marmeladen und Co. aus Spanien kommt dem Sozialamt zugute. Die Menschen, die dort um Hilfe suchen, erhalten "Schriesheimer Strahler" und können damit in Geschäften in der Stadt einkaufen gehen.

Gleich neben dem CDU-Flohmarktstand bot eine Mutter die aussortierten Spielsachen ihrer elf- und 14-jährigen Kinder an. Von kleinen Geschichten über die "Olchis" und Brettspiele bis hin zu spannenden Hörbüchern der "Drei ???" fanden sich dort viele Geschenkideen für große und kleine Kinder. Gleiches galt auch für den Stand von Neele, die ihre eigenen Sachen verkaufte. Mittlerweile ist sie bereits ein alter Hase, was Flohmärkte angeht. Mit einer dicken Wollmütze, Winterjacke und Schal war sie bestens auf den langen Verkaufstag vorbereitet.

Auf einen Wintermantel konnten die sieben Schafe im weitläufigen Gehege auf der Wiese verzichten. Die Tiere des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Holdernig hatten sich schon ein dickes Fell zugelegt und warteten gespannt auf die ersten Kinder, die sie streicheln würden.