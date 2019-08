Von Frederick Mersi

Schriesheim. Palmen, Kunstrasen und Liegestühle: Am Samstag, 7. September, soll sich der Hof der Strahlenberger Grundschule zumindest teilweise in eine Strandbar verwandeln. Das ist der Plan des Baseballclubs Raubritter, der zusammen mit dem eigenen Förderverein den Ausschank beim Straßenfest übernehmen wird. "Die Stadt hat uns gefragt, wir haben das kurz intern besprochen und probieren es jetzt mal aus", sagt Tobias Heising, stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

Doch ganz so einfach war die Entscheidung nicht. Zunächst hatte das "Klasse 3B"-Team angekündigt, den Oberen Schulhof nicht mehr zu bewirten. Also suchten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Juli nach einem Nachfolger. "Es gab wohl auch gewerbliche Anbieter, die das hätten übernehmen können", sagt Heising. "Aber der Bürgermeister hat uns zuerst angerufen." Eine Vorgehensweise, die der Verein nach diversen Querelen und Kommunikationspannen bei vergangenen Festen besonders begrüßte.

Die Raubritter, die 2018 schon eine leer stehende Fläche bei der Gewerbeschau während des Mathaisemarkts übernommen hatten, erklärten sich bereit, den Ausschank zu übernehmen - zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren. "Damals haben wir zusammen mit den Fußballern vom Sportverein auch die Live-Musik selbst organisiert", sagt Heising. "Aber Aufwand und Ertrag stand für beide Vereine irgendwann in keinem Verhältnis mehr." Vor allem mit dem Beschluss, das Musikprogramm um 23 Uhr zu beenden, sei der Umsatz eingebrochen.

Dass sich die Baseballer jetzt wieder in den Schulhof wagen, hat zwei Gründe: genügend Helfer und das bevorstehende Vereinsjubiläum. Vier Schichten müssen die Raubritter mit Helfern besetzen, dabei wollen sie sich vor allem auf den Samstagabend zwischen 21 Uhr und Mitternacht konzentrieren. "Wir gehen davon aus, dass es tagsüber eher so dahinplätschern wird", sagt Heising. Geöffnet wird die Beach-Bar trotzdem schon um 10 Uhr.

200 Quadratmeter Kunstrasen hat der Verein dafür bereits besorgt, Palmen und Liegestühle sollen zusätzlich etwas Urlaubsflair in den asphaltierten Schulhof bringen. "Wir hätten auch Sand nehmen können, aber das wäre so kurzfristig ein bisschen zu viel für uns werden können", sagt Heising. Regionales Bier wird dazu ausgeschenkt, ebenso verschiedene Longdrinks und Cocktails. Auf einen Schlagkäfig müssen sportbegeisterte Besucher verzichten, die Vorrichtung war beim Baden-Württembergischen Baseball- und Softballverband für dieses Datum bereits reserviert.

Am Sonntag wird die Strandbar im Schulhof schon wieder geschlossen, dann spielt die Herrenmannschaft am Sportzentrum um 14 Uhr gegen die Herrenberg Wanderers. "Da hätten wir nicht mehr genügend Manpower für den Ausschank", sagt Heising.

Für die Raubritter ist das diesjährige Straßenfest daher auch eine Art Testlauf für das kommende Jahr: Zum 30. Vereinsjubiläum könnte die Strandbar laut Heising auch größer aufgezogen werden. "Das ist eine Art probeweiser Neuanfang", sagt Raubritter-Vorsitzender Armin Dremel, "ein Revival".

Die Vorfreude darauf ist den Ehrenamtlichen schon zwei Wochen vor dem Straßenfest anzusehen. Neben Heising und Dremel sind sieben weitere Vereinsmitglieder zum Fototermin in den Oberen Schulhof gekommen - um 9 Uhr morgens an einem Donnerstag. "Das sagt eigentlich alles über diesen Verein aus", sagt Heising. An Einsatz fehlt es offenbar nicht, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.