In der renovierten Küche können die Ehrenamtlichen nun bequemer arbeiten. Foto: Kreutzer

Von Karin Katzenberger-Ruf

Schriesheim. Ostermontag rund um die Schriesheimer Hütte auf der Mannswiese: Das bedeutete für den Verein der Naturfreunde, auf dem Gelände 100 bunte Eier zu verstecken und zu jedem Fundstück einen Hefe-Hasen (spendiert von der Bäckerei Heiß) zu verteilen. Schon einen Tag vorher eröffnete der Verein die Saison in der frisch renovierten Hütte samt Linsen mit Spätzle als Hauptgericht.

Ein ehrenamtliches Team rund um den Vorsitzenden Sascha Gernold hatte Ende vergangenen Jahres damit begonnen, das Naturfreundehaus zu renovieren. Die Gaststube ist inzwischen fertig und insgesamt heller geworden. Das liegt unter anderem daran, dass die dunklen Lampenschirme durch gläserne ersetzt wurden und es an den Fenstern keine Vorhänge mehr gibt. "Jetzt kann ich von hier aus endlich in den Wald schauen", freute sich ein älterer Herr am Eröffnungstag.

Die Küche neben der Gaststube ist mit einigen neuen Geräten ausgestattet und neu strukturiert worden, was ein angenehmes Arbeiten zwischen Herd, Backofen, Spüle und Arbeitsplatte möglich macht. Auf der ebenfalls neu gestalteten Speise- und Getränkekarte steht nun einerseits das Müsli in Bio-Qualität und andererseits Sekt aus Schriesheim oder Schnaps aus Hirschberg. Heiße Würstchen, Handkäs’ mit Musik und Suppen wird es weiterhin geben, Kaffee und Kuchen natürlich auch. Erstmals will der Verein demnächst einen "Brunch" anbieten. "Wir schauen einfach mal, wie das angenommen wird", sagt Gernold.

Zur neuen Tischdekoration im Naturfreundehaus gehören Teelichter auf einer Baumscheibe mit Naturmotiv. Christine Nutzinger hat sie gebastelt. Derweil gehen die "Basteleien" unterm Dach auch in den nächsten Monaten weiter. Schließlich sollen spätestens ab 2019 auf der Schriesheimer Hütte wieder Gäste übernachten können. Ein Zimmer mit Schlafgelegenheit für mehrere Personen ist so gut wie bezugsfertig. Als gelernte Schreinerin kümmert sich Anke Kießling vor Ort um den Bettenbau. Im Sanitärraum nebenan sind die ersten Fliesen an der ansonsten blau gestrichenen Wand angebracht. Nach der ersten Umbauphase gibt es zudem mehr Damentoiletten als bisher, einen Wickelraum sowie eine Herrentoilette mit Schiebetür.

Viele Vereinsmitglieder bringen ihr handwerkliches Wissen in die große Gemeinschaftsaufgabe ein. Nur so ist das 150.000- Euro-Projekt finanzierbar, bei dem die Installation einer Heizung am teuersten war. Die Hälfte der Gesamtkosten ist allerdings durch die staatliche Sportförderung gedeckt. Eine der nächsten größeren Baumaßnahmen haben mit der "Fluchttreppe" zu tun.

Auf dem Hang hinterm Haus, unter dem sich der Gastank verbirgt, werden bald Wildblumen blühen, wenn die Saat aufgegangen ist. Auf der Mannswiese können sich derweil Kinder auf einem Spielplatz samt Schaukeln, Minikarussell oder Kletterhaus austoben. Sportliche Aktivitäten sind auch für Ältere an einer Tischtennisplatte möglich.

Der Verein der Naturfreunde hat derzeit rund 250 Mitglieder und ein großes Veranstaltungsangebot für alle Generationen. Zwei Termine sollten sich Interessierte schon mal vormerken: Die Feier zum 1. Mai mit erweitertem kulinarischen Angebot und den Tag der Offenen Tür am Samstag, 7. Juli, der im Programmheft noch nicht aufgeführt ist.

Info: Die"Schriesheimer Hütte" ist bis Ende Oktober samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags (außer Fronleichnam) von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.naturfreunde-schriesheim.de