Von Max Rieser

Schriesheim. Das Schulzentrum, zu dem auch die Kurpfalz-Realschule gehört, ist der zentrale Ort für Bildung in der Stadt. Das war aber nicht immer so. Als die Realschule 1972 ihren Betrieb aufnahm, bezog sie behelfsmäßig zunächst Räume im neuen Rathaus, da sie noch kein eigenes Gebäude hatte. Zwei Klassen waren es damals mit insgesamt 83 Schülern, die der erste Direktor, Gerhard Phieler, gemeinsam mit zwei Lehrkräften unterrichtete. Im Laufe des Jahres 1972 konnte die Schule, wie man sie heute kennt, bezogen werden.

Seitdem hat sich einiges getan, und aktuell unterrichten 36 Lehrerinnen und Lehrer die 443 Schüler in 18 Klassen. An ihrer Spitze steht Schulleiterin Petra Carse, die das Amt 2008 von ihrem Vorgänger und zweiten Direktor in der Geschichte der Schule, Hans-Jürgen Krieger, übernahm. Zusammen mit ihrem Konrektor Daniel Schmitt und Sekretärin Stefanie Bernd bilden die drei nicht nur ein "ziemlich gutes Team", wie Carse sagt, sondern sind auch "Herz und Hirn" der Schule. "Ich bin eine sehr pragmatische Person, die weiß, was sie will, und ich will als Vorbild für die Schüler vorangehen", sagt die Schulleiterin. Ihrer Erfahrung nach komme das gut an, denn immer wenn sie durch Schriesheim laufe, würde sie auch von ehemaligen Schülern gegrüßt, die sich positiv an ihre Zeit in der Schule erinnern. Sowieso fühle sie sich wohl in der Stadt, in die sie berufsbedingt aus Handschuhsheim umzog.

Denkt sie an ihre Zeit seit dem 40-jährigen Jubiläum, sind es vor allem die letzten beiden Jahre, welche die Direktorin, das Kollegium, und die Schüler- und Elternschaft vor eine enorme Herausforderung stellten: "Wir waren sehr vorsichtig, dadurch gab es keinen nennenswerten Ausbruch an unserer Schule", berichtet Carse erleichtert. Für die Schüler seien die hohen Hygienevorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen "sehr nervig" gewesen, sie hätten sie aber immer mitgetragen. Das Kollegium sei sehr jung, und viele der Lehrkräfte hätten kleine Kinder, die durch Kindergarten und Krippe in Berührung mit dem Corona-Virus kamen. Dadurch sei es häufig zu Ausfällen gekommen, da sich die Lehrer um ihre Kinder kümmern mussten. Unterrichtsausfall hätte man aber immer weitestgehend verhindern können. In der Bewältigung der Pandemiesituation bisher sei sie auf alle "wirklich sehr stolz".

Das sei auch Teil ihrer Agenda, das Gemeinschaftsgefühl in der Schule zu stärken – eben auch in Krisenzeiten: "Das Gemeinschaftliche ist mir sehr wichtig. Nicht nur mit den Stärken, sondern auch mit den Sorgen müssen wir umgehen." Das, was das Gemeinschaftliche ausmache, habe "arg gelitten", was man auch daran sehe, dass die "Singeklasse" nicht proben konnte und sich die Schulsanitäter nicht mehr trafen. Darum freut sie sich auf eine Zeit ohne Einschränkungen, wie sie gerade eingeläutet wurde. Das gilt auch für Elternbeiratsvorsitzende Sue Hiley: "Wieder Feste zu koordinieren und keine Krisen." Sie und ihre Stellvertreterin Stefanie Muñoz sind dankbar dafür, dass die Schule die schwierige Zeit "super gemeistert" habe. Man hätte immer ein offenes Ohr gefunden, und Lösungen seien schnell gesucht worden, finden beide. Muñoz betont ebenfalls die Schulgemeinschaft: "Es wird wirklich jeder hier wahrgenommen, und dafür sind wir von Elternseite sehr dankbar." Das erleichtere die Krise für Schüler und Eltern.

Aber auch andere Hürden habe die Schule gut genommen, so Muñoz: "Als Haupt- und Realschule zusammengelegt wurden, waren wir unsicher, ob das gut funktionieren würde." Diese Bedenken hätten sich zerschlagen: "Ich habe keinen Vergleich, aber ich finde, es wurde hier perfekt gelöst, da immer ein mittleres Niveau angestrebt wird, bei dem sich alle angesprochen fühlen." Das würden auch die Schüler rückmelden, bestätigt Hiley: "Die Geschwisterkinder werben richtig für die Realschule", sagt sie. Dort heiße es nämlich nicht nur "Och nö, Schule", die Schüler würden sich freuen zu kommen.

Prägend in den letzten zehn Jahren waren auch gemeinschaftliche Aktionen, allen voran eine Zirkusaufführung in der Mehrzweckhalle, die drei achte Klassen auf die Beine stellten. In einer Projektwoche lernten die Schüler jonglieren, balancieren und noch einiges mehr, was sie dann in einem Gala-Abend aufführten: "Das war wirklich Wahnsinn, was die Schüler da in einer Woche gelernt haben", sagt Hiley beeindruckt. Ebenso ein "musischer Abend", der auch Ex-Bürgermeister Hansjörg Höfer "mega beeindruckt" habe. Das habe daran gelegen, dass auch klassische Stücke gespielt worden seien. Bei den Aufführungen sei die Schule durch den Rotary-Club Schriesheim-Lobdengau immer finanziell "toll unterstützt" worden, sagt Carse.

Generell wird in der Realschule viel Wert auf Musik gelegt, wie auch die Schulband und die "Singeklasse" zeigen, die sich "hoffentlich in diesem Jahr wieder treffen kann." In einer Kooperation mit der Mannheimer Popakademie, entstand auch der Schulsong "Wir laufen zusammen", der von Generation zu Generation weitergereicht werden soll. Nach englischem Vorbild trifft sich die Schulgemeinschaft außerdem immer in der ersten und letzten Woche des Schuljahres, wo neue Mitschüler und Lehrer begrüßt oder verabschiedet werden und gemeinsam auf das zurückliegende oder gerade beginnende Jahr geblickt wird.

Für die Zukunft gibt es schon Pläne. Mit dem Projekt "Inner Wheel macht Schule" des Inner-Wheel-Clubs Schriesheim-Weinheim soll es Kurse für die achten Klassen geben, in denen die Mädchen lernen sollen, sich selbst zu behaupten, und die Jungs, gewaltfrei zu kommunizieren. Die Achtklässler planen außerdem mit den Techniklehrern, der Heidelberger Werkstattschule und den Rotariern ein "Außenklassenzimmer" auf dem Schulgelände, das dazu beitragen soll, dass die "Schule als Lebensraum" wahrgenommen wird.

Im Zentrum der gemeinsamen Aktionen in diesem Jahr steht aber die Jubiläumsfeier, die am 22. Juli ein richtiges Schulfest werden soll: "Wir wollen nicht nur ein kleines Fest für die Honoratioren machen, sondern vor allem für die Schüler, denn die mussten in letzter Zeit genug zurückstecken", findet Carse. Eine Projektwoche im Vorfeld soll den Schülern Gelegenheit geben, etwas für die Feier vorzubereiten.

Jetzt freue sie sich aber "erst mal auf ein bisschen mehr Normalität", sagt Carse. Die Energie sei durch die Pandemie "langsam aufgebraucht", und sie hoffe, dass "wir vernünftig in den Herbst kommen". Das hat auch einen bestimmten Grund denn: "Ich will gefälligst wieder auf Abschlussfahrt fahren", sagt die Direktorin und lacht.

Info: Wer die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Realschule unterstützen will, kann an den "Freundeskreis der Kurpfalz-Realschule e.V." spenden (IBAN: DE30.6709.2300.0033.4566 11). Ihn kann man auch bei www.schulengel.de oder www.smile.amazon.de als Spendenempfänger berücksichtigen.