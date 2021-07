Von Max Rieser

Schriesheim. Es ist immer wieder der Lärm, der Schriesheims Bürger umtreibt. Das wurde auch im Gemeinderat deutlich: Das Gremium beschloss die Fortschreibung des Lärmaktionsplans, der in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Gemeinden Hirschberg und Dossenheim aufgestellt wurde, mit nur einer Gegenstimme der AfD. In der Bevölkerung scheint die Unzufriedenheit über die Maßnahmen in der dritten Runde des Lärmaktionsplanes nach wie vor groß. Sei es der berüchtigte "Brüllbeton" auf der sanierten A5, tieffrequentes Brummen oder der Verkehr im Ort: Für viele Bürger ist die Belastung durch Krach ein enormes Problem.

Schon im Vorlauf der Sitzung war es zu Unstimmigkeiten gekommen, als eine Kleine Anfrage an den Landtag von Sebastian Cuny (SPD) in den Augen einer Anwohnerin nur unzureichend beantwortet wurde. Da sie selbst nicht anwesend sein konnte, formulierte sie ihr Anliegen schriftlich. In der Anfrage wollte Cuny unter anderem wissen, wie viele Beschwerden dem Landratsamt zum Thema tieffrequenter Schall aus Schriesheim vorliegen.

Die Anzahl wurde vom Landtag mit zwei beziffert, was bei der Anwohnerin auf Unverständnis stieß, da sie von einigen Fällen mehr wüsste. Dass dem so sei, würde auch aus einem Schreiben des Landratsamts an sie hervorgehen, in dem die Mitarbeiterin die zunehmenden Beschwerden bestätigte. Die Bürgerin drückte in ihrer E-Mail die Hoffnung aus, dass das gesundheitliche Risiko durch die dauernde Belastung mit tieffrequentem Schall im Lärmaktionsplan berücksichtigt würde. Das ist nicht der Fall, denn in der Stellungnahme der Verwaltung zum "Dauerbrummen" wird dargelegt, dass bei den Betrachtungen des Aktionsplanes nur das Bundesimmissionsschutzgesetz berücksichtigt werden kann. Dieses zieht tieffrequenten Schall bei den Betrachtungen nicht hinzu. Der Lärm durch Anlagen müsse durch das Gewerbeaufsichtsamt geregelt werden.

In der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung meldete sich eine weitere Schriesheimerin zum Lärmaktionsplan zu Wort. Sie sprach stellvertretend für 36 Haushalte, die eine neue Bewertung des durch die A5 entstehenden Lärms fordern. Dazu möchten sie eine Firma beauftragen, um die Frequenzwerte des sanierten Autobahnabschnitts in Schriesheim mit denen des alten Belags, wie er noch auf dem Abschnitt auf Höhe von Hirschberg vorhanden ist, zu vergleichen. Dazu benötigt die Initiative 4500 Euro. Die Gruppe schlägt einen Lärmschutzwall vor, der die Fahrbahngeräusche abfedern soll.

Absage an "Grüne Welle"

Bürgermeister Höfer bedankte sich für das Engagement, gab aber zu bedenken, dass ein Lärmschutzwall eine eher unrealistische Option sei, da ein Planfeststellungsverfahren und der Erwerb der Grundstücke zur Errichtung des Walls Jahrzehnte dauern könnten.

Die Anregungen der Bürgerschaft zur Eindämmung der Lärmbelastung reichten von grüner Welle auf der B3, Versetzung der Ortsschilder, um ein früheres Abbremsen zu bewirken, festen und mobilen Blitzanlagen über Lärmschwellen und einem Lkw-Durchfahrtsverbot bis hin zu vermehrten Tempo-30-Zonen. Mario Reichert, Ingenieur des beauftragen Karlsruher Büros Modus-Consult, fasste die Ergebnisse zusammen. Die meisten der Maßnahmen seien im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung nicht durchzusetzen oder technisch schwer möglich: So werde eine grüne Welle immer durch die OEG unterbrochen und führe so zu nichts.

Der Lärmaktionsplan sieht allerdings zwei Maßnahmen vor, die auch im Gemeinderat Zustimmung fanden und etwas Erleichterung bringen könnten. Kurzfristig soll es neue Abschnitte mit Begrenzung auf 30 Stundenkilometer geben, langfristig sollen bestimmte Straßenabschnitte mit lärmreduzierendem Asphalt belegt werden. Durch eine Herabsetzung der gesundheitskritischen Dezibel-Werte in der dritten Runde des Lärmaktionsplans auf 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht sei schneller eine Relevanz gegeben, die den Betroffenen die Möglichkeit gibt, eine lärmreduzierende Maßnahme zu fordern.

Außerdem werden nun auch Lkw und Motorräder berücksichtigt, die vorher bei den Messungen außen vor blieben. Konkret wären Geschwindigkeitsreduzierungen auf der B3 zwischen nördlichem und südlichem Ortsschild, auf der Talstraße zwischen Schönauer Straße und Bismarckstraße und auf der Ladenburger Straße zwischen Landstraße und Dresdner Straße möglich. Der Rest der Ladenburger Straße sei laut Messungen nicht so sehr betroffen. In Altenbach könnte das Tempolimit von der Hauptstraße 1 bis zur Grundschule durchgesetzt werden. Die restlichen 230 Meter des Ortsteils bleiben aber außen vor.

Das fand auch in den Wortmeldungen der Fraktionen Erwähnung, da die meisten gehofft hatten, die Maßnahme könnte die gesamte Hauptstraße in Altenbach betreffen. Gerlinde Edelmann forderte für die Grüne Liste, dass eine Formulierung in der Beschlussvorlage geändert wird. Dort heißt es zu den Anliegen der Bürger, die nicht durch den Aktionsplan abgedeckt wurden: "Wird zur Kenntnis genommen." Das würde zu sehr danach klingen, dass diese Anliegen nun keine Berechtigung mehr hätten. Sie schlug einen Wortlaut vor, laut dem die Stadt Schriesheim eine Lösung dieses Problems anstrebt, ausdrücklich unabhängig vom aktuell debattierten Verfahren.

Die anderen trugen diese Änderung mit, lediglich die AfD enthielt sich.