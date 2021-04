Schriesheim. (hö) Ein Unbekannter hat am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr die Aral-Tankstelle in der Römerstraße überfallen. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer, dann wurden ihm einige Hundert Euro Bargeld ausgehändigt. Eine sofortige Großfahndung mit über zehn Streifenwagen verlief ergebnislos. In welche Richtung der Mann flüchtete, ist nach Polizeiangaben unbekannt.

Auch die Täterbeschreibung ist relativ dürftig: Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug einen Parka mit Kapuze. Ein Polizeisprecher sagte auf RNZ-Anfrage, dass möglicherweise gegen Ende der Woche Bilder der Videokamera vorliegen könnten. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die Ermittlungen. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder beim Polizeiposten Schriesheim, Telefon 06203/61301.

Nach Angaben von Tankstellenpächterin Sandra Keck-Körkapan geht es ihrem Angestellten gut, er hat nach dem Überfall offenbar keinen schlimmeren Schaden erlitten. Seitdem sie vor fünf Jahren die Tankstelle übernommen hat, war das der erste Überfall. Es soll allerdings schon einmal "vor langer Zeit" einen solchen gegeben haben; allerdings findet sich dazu im RNZ-Archiv nichts.

Vor zwölf Jahren, zwischen Februar und September 2009, gab es eine Serie von elf Tankstellenüberfällen, allerdings eher im südlichen und östlichen Kreisgebiet; im Oktober wurden die Täter, zwei junge Heidelberger, festgenommen. Die Schriesheimer "Aral", die unlängst renoviert wurde, sei wieder ganz normal geöffnet, so die Pächterin.

Update: Dienstag, 6. April 2021, 19.48 Uhr

