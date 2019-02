Von Frederick Mersi

Schriesheim. So langsam schielen die Verantwortlichen in Richtung der Zwei-Wochen-Wetterprognose: In 15 Tagen, am Freitag, 8. März, beginnt der 440. Mathaisemarkt. Im Rathaus, bei Vereinen, Schaustellern und Gewerbetreibenden werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Am Dienstagabend wurden die Programmpunkte bei der Sitzung des Marktausschusses besprochen. Ein Überblick:

Die Kunstausstellung: Mit Cornelia Komor präsentiert eine Ladenburger Malerin 40 Werke im Haus der Feuerwehr. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 8. März, um 17 Uhr mit einer Vernissage, die Musikschulleiter Olaf Weithäuser und das Ensemble "55Names" umrahmen.

Die Eröffnung: "Es wird ein paar Überraschungen geben", kündigt Moderatorin Astrid Spies für die Krönung der Weinhoheiten am Freitagabend ab 19 Uhr vor bis zu 2000 Besuchern im Festzelt an. Deshalb gebe es noch einige "top secret"-Sachen. Gewählt sind die Hoheiten bereits, vorgestellt werden sie am morgigen Freitagabend. "Das ist ein tolles Trio", sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Das Gewerbezelt: Zehn neue und zwei zurückgekehrte Schausteller sind dieses Jahr laut BDS-Vorsitzendem Rolf W. Edelmann bei der Leistungsschau der Selbstständigen vertreten. Allerdings sind drei Stände mit insgesamt 100 Quadratmetern Fläche leer. "Wir sind noch offen für neue Gesichter", wirbt Edelmann deshalb. Neu ist in diesem Jahr auch der Stand des Schriesheimer Handwerks, an dem Betriebe auf ihre Arbeit aufmerksam machen und Auszubildende anwerben wollen. Im Außenbereich sind mit dem Weingut Wehweck und einer veganen Küche zwei neue Schausteller vertreten.

Der Mathaisemarkt-Lauf: Die Veranstaltung des Turnvereins feiert am Samstag, 9. März, ihr 25. Jubiläum - allerdings ohne größere Attraktionen. "Wir sind von der Idee abgekommen, dafür Geld auszugeben", sagt Organisator Michael Stang. "Stattdessen werden wir einen Teil der Einnahmen an ,Ein Kiwi gegen Krebs’ spenden." Mehr als 50 Helfer werden im Einsatz sein, rund 1000 Läufer sind dabei.

Die Boxmatinee: Werner Kranz, Chef der Box-Abteilung beim Kraftsportverein, freut sich auf einen deutsch-türkischen Ländervergleich am Sonntagvormittag, 10. März. Fenerbahçe Istanbul wird gegen eine baden-württembergische Auswahl antreten, eingefädelt hat das Okan Sezer, Kranz’ Stellvertreter. Ringsprecher Hermann "The Voice" Czujan wird dem Publikum einheizen. Für die Boxer selbst wird es ein stressiges Wochenende: Am Freitag, 8. März, findet ein erster Kampf in Wangen im Allgäu statt, am Samstag geht es zurück an die Bergstraße, am Sonntag wartet das Festzelt-Publikum. "Mit hoffentlich vielen zahlenden Besuchern der Fenerbahçe-Fanclubs aus Heidelberg und Mannheim", sagt Kranz.

Der Festzug: "Jeder hat den Mathaisemarkt im Blick, und alles außen herum fällt so langsam ab" - viel mehr sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer nicht mehr zu der Kritik an den Sicherheitsvorgaben für den Festzug: "Wir haben einen guten Kompromiss gefunden." Mit dem Motto "Unserååns in Schriese" wolle man selbstbewusst auftreten, Brauchtum und Dialekt pflegen. Rund 50 Gruppen werden teilnehmen. Nicht mehr dabei sein wird Peter Grüber als Kommentator in der Bismarckstraße, für ihn steht Wolfgang Frank an der Seite von Karl-Heinz Schulz.

Die Mittelstandskundgebung: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) spricht nach einer Pressekonferenz in den Gaststuben Hauser und einem Rundgang durchs Gewerbezelt am Montag, 11. März, ab 17 Uhr im Festzelt. "Sie hat uns sehr schnell zugesagt, von einem Tag auf den anderen", sagt BDS-Chef Edelmann.

Die Modenschau: Ein Sänger aus der TV-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" und Sandra Hölzel als "Friedel Feierabend" - Organisatorin Christa von Schachtmeyer setzt bei ihrer 13. Modenschau wieder auf Unterhaltung. Am Dienstag, 12. März, wird der Laufsteg im Festzelt ab 15 Uhr freigegeben.

Die "Maximum Sunshine Party": Ab 18 Uhr gehört das Festzelt den Ballermann-Stars. Mit "Almklausi" ist laut Wirtin Ilona Böhm ein Rückkehrer dabei, verstärkt wird er unter anderem von Tim Toupet.

Die Weinprämierung: Am Mittwochnachmittag verkostete die Jury um Bürgermeister Höfer 58 Weine von acht Weingütern an badischer und hessischer Bergstraße. Die Sieger werden am Mittwoch, 13. März, ab 19 Uhr im Zehntkeller gefeiert - mit der Band "Gardenparty" als Stimmungsmacher.

Der zweite Sonntag: Fanfarenzugtreffen, Schlepper-Geschicklichkeitsfahren, gemeinsamer Umzug und Brillantfeuerwerk - das Programm bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert. Nur Peter Grüber wird beim Umzug nicht mehr als Kommentator dabei sein, die Stadt sucht noch nach einem Nachfolger.

Das Sicherheitskonzept: "Es steht zu 95 Prozent", sagt Ordnungsamtsleiter Achim Weitz. Viele Änderungen gegenüber dem Vorjahr seien für die Besucher aber nicht sichtbar - mit wenigen Ausnahmen: "Im Bereich des Kanzelbachs gibt es zum Beispiel zusätzliche Gitter, damit niemand ins Bachbett fällt", so Weitz.