Schriesheim. (fjm) Weil er den Alarm eines Notausgangs durch das Drücken eines weiteren Alarmknopfs ausschalten wollte, hat ein Mitarbeiter des Rewe-Supermarkts in der Robert-Bosch-Straße am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In seiner Not habe der Verursacher gedacht, er könne den Alarm durch den Druckknopfmelder zurückstellen, teilte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag mit.

Der Marktleiter meldete die mutmaßliche Ursache zwar an die Leitstelle. "Ob es ein Fehlalarm ist oder nicht, entscheiden aber wir", sagte Kommandant Oliver Scherer. Evakuiert worden sei der Markt nicht, obwohl dies streng genommen nötig gewesen wäre.

"Das ist aber ein Grenzfall", so Scherer. Klar ist dagegen, dass der Betreiber des Marktes die Kosten für den Einsatz mit vier Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten tragen muss.