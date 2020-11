Andreas Knapp von der Feuerwehr hielt während der Gemeinderatssitzung Brandwache in der Mehrzweckhalle. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Das ist durchaus ungewöhnlich: Die Schriesheimer Feuerwehr musste am Mittwochabend die Mehrzweckhalle "beschützen", indem sie in Person von Andreas Knapp Brandwache hielt. Bürgermeister Hansjörg Höfer erklärte auch warum: Die Brandmeldeanlage ist ausgefallen – und ist nicht mehr zu reparieren. "Das hat uns überrascht", gab Höfer zu. Nun soll schnell Ersatz beschafft werden. Die Hallensperrung betrifft momentan nur den Schulsport, da der reguläre Trainingsbetrieb der Vereine coronabedingt gerade ruht. Der muss jetzt erst einmal auf unbestimmte Zeit ausfallen, weil nicht in jedem Sportunterricht die Feuerwehr Wache halten kann.