Emotionaler Abschied der "Sturmhoheiten" mit kuriosem Geschenk

"Ann-Sophie", "Anna-Katherina": Ob bei der Vorstellung im März 2019 im Zehntkeller oder bei der Straßenfest-Eröffnung am Alten Rathaus im September – an einen Namen unter den Schriesheimer Weinhoheiten konnte sich Bürgermeister Hansjörg Höfer während ihrer Amtszeit einfach nicht gewöhnen, den von Prinzessin Ann-Kathrin Haas. "Ich bin da öfter durcheinander gekommen", gab er am Freitag bei der Vorstellung ihrer Nachfolgerinnen zu.

Dieses Mal klappte die Zuordnung der Namen – mit einer Ausnahme: Auf Haas’ Weinrömer, dem Geschenk der Stadt, wurde fälschlicherweise der Name "Anna-Kathrin" eingraviert. "Aber er kommt von Herzen", scherzte Höfer. Die scheidenden Hoheiten Annalena Spieß, Nadja Grittmann und Ann-Kathrin Haas selbst nahmen es mit Humor.

Etwa 115 Termine hatten die Drei in ihrer Amtszeit im Kalender notiert. "Wir haben jeden zu unserem gemacht", sagte Weinkönigin Annalena. Dass dies nicht immer leicht war, verrät schon der inoffizielle Spitzname des Trios: "die Sturmhoheiten". Erst machte Orkan "Eberhard" eine Verschiebung des Mathaisemarkt-Festzugs notwendig, woraufhin die Hoheiten mit einigen Teilnehmern einfach zu Fuß durch die Stadt zogen. Doch auch die Eröffnung des Straßenfests in Schriesheim fiel wetterbedingt weitgehend ins Wasser, und in Weinheim-Lützelsachsen musste der Umzug während des Winzerfests abgesagt werden.

Immerhin entstand das Foto für die Autogramm-Karten bei schönstem Wetter unterhalb der Strahlenburg. Gut in Erinnerung bleiben wird den Hoheiten auch die vom CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers organisierte Reise nach Berlin. "Das Betreten des Bundestags gestaltete sich schwierig, weil unsere Kronen in der Sicherheitsschleuse wie verrückt piepsten", sagte Spieß. Genießen konnten die Drei die Fahrt in Schriesheims südfranzösische Partnerstadt Uzès: "Wir können jedem nur ans Herz legen, diese tolle Stadt zu besuchen."

Vor allem aber seien sie als Hoheiten und Freundinnen zusammengewachsen, betonten die selbst ernannten "Partners in Wine". "Ihr seid die besten Prinzessinnen, die ich mir vorstellen konnte", sagte Spieß. "Du hast uns die Angst vor möglichen Missgeschicken und unsere Fotoscheue genommen", gab Grittmann das Lob zurück. Letzteres oft durch den Aufruf: "Kommt her, meine Schäfchen!" Diese habe Spieß auch ohne Krone an ihrer Seite. Als Dank erhielt die scheidende Königin einen Wellness-Gutschein zur Erholung: "Vergessener Kelch, vergessene Ketten oder falsches Dirndl – mit uns wurde dir nie langweilig", scherzte Grittmann.

Ihrer Nachfolgerin Sofia Hartmann mit ihren Prinzessinnen Fabienne Röger und Lena Meyer wünschte Spieß "ein genauso schönes Jahr, wie wir es erleben durften". Denn: "Das ist etwas, das nicht jeder genießen darf." (fjm)

