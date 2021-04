Schriesheim. (hö) Die Schriesheimer Parteien sind sich einig: Mit dem Beitrag im letzten Mitteilungsblatt, der sich vor allem an Ortsvorsteher Herbert Kraus abarbeitete (RNZ vom Samstag), ist die Grüne Liste Altenbach zu weit gegangen. Die Freien Wähler, denen Kraus angehört, sehen sich veranlasst, "die ungeheuerlichen und diffamierenden Anschuldigungen und Vorwürfe gegen Ortsvorsteher Dr. Herbert Kraus strikt zurückzuweisen". Dieser Beitrag sei "der bisherige Gipfel in den zum Teil kontroversen Debatten im Ortschaftsrat zu einigen Themen" und "geeignet, das demokratische Miteinander zu gefährden. So weit darf und sollte es in einem ehrenamtlichen Gremium wie dem Ortschaftsrat Altenbach nicht kommen!"

Die persönlichen Angriffe gegen Kraus, seinen Sohn und einige Ortschaftsräte "bringen eine Schärfe in die Situation, welche sachlichen Diskussionen leider deutlich zuwiderlaufen". Zudem seien die im Ortschaftsrat kontrovers diskutierten Sachthemen – Spielplatz oder Feuerwehrhalle – "bis jetzt immer noch nicht juristisch restlos geklärt". Deshalb sollte man den Ortschaftsräten, "die solche offenen Fragen zu Recht stellen, nicht Blockade gegen das Wohl der Einwohner vorwerfen". Die Freien Wähler "appellieren an alle, sich endlich wieder sachlich, vertrauensvoll und respektvoll miteinander mit den anstehenden Themen zu befassen".

Für die CDU ist es inakzeptabel, "einem langjährigen Ortsvorsteher Vorteilsnahme zu unterstellen und eine andere Ortschaftsrätin wegen einer Formulierung respektlos zu behandeln". Die Partei ärgert sich, "dass der Bericht von Herrn Lukhaup weder sachdienlich noch in seiner Formulierung respektvoll war und überhaupt abgedruckt wurde. Auch die Diffamierung einzelner Ortschaftsräte sowie des Ortsvorstehers im Besonderen ist nicht in Ordnung. Da wurde die gute Kinderstube wohl vergessen".

Für CDU-Ortschaftsrat Karl Reidinger "gibt es Regeln, wie Respekt und Anstand, die eingehalten werden sollten". Er fragt: "Was leben wir denn unseren Kindern und Jugendlichen vor? Dass es in Ordnung ist, andere Menschen so anzugehen?" Es sei auch nicht hinnehmbar, den Rücktritt eines demokratisch gewählten Ortsvorstehers zu verlangen. Der Lukhaup-Artikel sei "ein menschliches Armutszeugnis, ohne Wenn und Aber" – und ein Grund dafür, warum etliche Kommunalpolitiker "sehr vorsichtig im Umgang mit den Grünen sind".

Für Axel Breinlinger, Vorsitzender der SPD, ist "eine Grenze überschritten", wenn Lukhaup "abseits der demokratischen Prozesse dafür plädiert, im Ortschaftsrat einige Posten neu zu besetzen, Ortschaftsräte, die anderer als seiner Meinung zu sein scheinen, des Bruches der Verfassung und der Gemeinwohlverpflichtung bezichtigt – und den Ortsvorsteher der Vetternwirtschaft und des Eigennutzes anschuldigt". Damit befinde sich Lukhaup "in bester schlechtester Gesellschaft" – und neben ihm diejenigen, "die ihn vorgeschickt haben."#

Update: Dienstag, 13. April 2021, 20.30 Uhr

Dieter Lukhaup entschuldigt sich für "Schiffschaukelbremser"

Der Ex-Ortschaftsrat übte im Mitteilungsblatt scharfe Kritik an der Arbeit von Herbert Kraus.

Schriesheim-Altenbach. (hö) Dieter Lukhaup entschuldigt sich beim Altenbacher Ortsvorsteher Herbert Kraus für die Verwendung des Wortes "Schiffschaukelbremser" in seinem Mittelungsblattartikel. Lukhaup, Ex-Ortschaftsrat und Mann der jetzigen Ortschaftsrätin Heike Lukhaup (Grüne Liste), hatte Kraus vorgeworfen, nichts für Altenbach zu leisten, stattdessen bremse und blockiere er nur. Daher sei er die Idealbesetzung des Schiffschaukelbremsers bei der Altenbacher Kerwe.

Noch am Samstag schickte Lukhaup eine E-Mail an Kraus mit diesem Wortlaut: "Mit diesem Schreiben möchte ich mich in aller Form für die Verwendung des Wortes ,Schiffschaukelbremser’ entschuldigen. Erst im Gespräch mit Herrn Hörnle erfuhr ich, dass dieses Wort in der hiesigen Gegend auch als Schimpfwort verwendet wird, was ich inzwischen auch verifizieren konnte. Die Verwendung des Wortes mit seiner pejorativen Konnotation lag in keiner Weise in meiner Intention. Ich wollte lediglich ausdrücken, dass Sie den Ort nicht weiterbringen und lediglich andere ausbremsen. Die jährliche Kerweattraktion hat sich da für mich angeboten. Vor allem liegt es mir auch fern, die Schausteller, die ehrliche Arbeit leisten, zu beleidigen oder zu diffamieren."

Update: Sonntag, 11. April 2021, 20.00 Uhr

Grüne Liste fordert den Rücktritt von Ortsvorsteher Kraus

Schriesheim-Altenbach. (hö) Der Odenwald-Ortsteil Altenbach ist bekannt für sein kommunalpolitisches Reizklima – gerade in den letzten Monaten wegen des anhaltenden Spielplatzstreites. Doch nun legte Ex-Ortschaftsrat Dieter Lukhaup in einem Beitrag der Grünen Liste Altenbach für das Mitteilungsblatt noch einmal nach: Er empfahl den Rücktritt oder gar die Absetzung von Ortsvorsteher Herbert Kraus (Freie Wähler), denn er bremse nur und bringe Altenbach nicht voran.

Als Beispiele führt Lukhaup, dessen Frau Heike heute für die Grüne Liste im Ortschaftsrat sitzt, an: Kraus habe die Außenbestuhlung der Kegelbahn blockiert, er wolle "zum Vorteil eines Fraktionskollegen den geplanten Spielplatz verkleinern", und er sei "immer noch gegen das Feuerwehrhaus neben der Praxis seines Sohnes, die er Jahrzehnte selbst betrieben hat".

Für seine Aufwandsentschädigung von stattlichen 20.000 Euro im Jahr leiste Kraus nichts – während die übrigen Ortschaftsräte nur 420 Euro bekämen. Lukhaups Artikel endet mit: "Bei der nächsten Kerwe wäre er die Idealbesetzung für den Posten des Schiffschaukelbremsers, den beim Bremsen ist er unschlagbar."

Keine Freunde: Altenbachs Ortsvorsteher Herbert Kraus (Freie Wähler) und Ex-Ortschaftsrat Dieter Lukhaup (Grüne Liste, Foto). Fotos: Kreutzer ​

Lukhaup ist selbst bewusst, dass er scharfe Worte, "aber nicht beleidigende" gewählt hat, aber er ist auch im Gespräch mit der RNZ der festen Überzeugung, dass Kraus "nichts mehr macht, denn er will ja nach eigener Aussage nur noch das Schlimmste verhindern". Gerade in den letzten Monaten sei es, auch wegen Kraus, "immer schlimmer geworden", gerade die letzten Ortschaftsratssitzungen hätten ihn sehr aufgeregt. Er selbst habe wegen Kraus einst als Ortschaftsrat aufgehört – und seitdem "ist es kein Geheimnis, dass wir keine Freunde sind".

Am liebsten wäre Lukhaup – was er im Beitrag auch andeutet – ein kompletter Neustart im Ortschaftsrat: "Da ist so viel Porzellan zerschlagen worden, da müssten mal Neue ran."

Das gelte übrigens auch für Christian Wolf, denn gerade dessen Initiativen zerschellten regelmäßig an der nicht-grünen Ortschaftsratsmehrheit. Aber steht Lukhaup weiter zum scharfen Ton seines Artikels? "Ja, ich bin ein Mann der klaren Worte. Kraus ist auch nicht gerade feinfühlig. Ein Boxer, der zuschlägt, muss auch einstecken können."

Der Gescholtene reagiert kühl: "Das ist so was von bösartig, auf diese Ebene will ich mich nicht begeben. Daher gebe ich dazu keinen Kommentar", so Herbert Kraus. Für ihn gehört dieser Beitrag in die nun seit sieben Jahren andauernden Versuche der Grünen Liste Altenbach, ihn zu diskreditieren und mürbe zu machen.

Kraus kontert den Vorwurf der Untätigkeit: "Wer war für das schnelle Internet in Altenbach verantwortlich? Herr Wolf war es nicht! Wer sorgt für die Sanierung des Friedhofs, des Birken- und des Abtswegs? Da passiert doch viel hinter den Kulissen." Einen Rücktritt lehnt er ab: "Ich bin bis 2024 gewählt, da hat die Grüne Liste keine Chance. Und Gründe für eine mögliche Absetzung – Überforderung oder ungesetzliches Verhalten – sind auch nicht der Fall."

Hätte Bürgermeister Hansjörg Höfer den Lukhaup-Artikel zurückhalten müssen? Da Höfer gerade Urlaub hat, fragte die RNZ seine Stellvertreterin Fadime Tuncer (Grüne Liste). Die sprang erst am Montag für Höfer im Rathaus ein, Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt war aber bereits am Gründonnerstag. Sie hatte also mit der Veröffentlichung nichts zu tun, deswegen kann sie nur ihre persönliche Meinung äußern: "Ich bin sehr empfindlich, was eine Zensur angeht." Zumal man ja auch nie genau wisse, wann solche Eingriffe in Inhalte anfangen und wo sie aufhören. Zumal nach den formalen Kriterien Lukhaups Beitrag "nicht diskriminierend und nicht beleidigend" gewesen sei. Die Leser seien durchaus in der Lage, sich ihr eigenes Bild zu machen.

Allerdings fragt auch Tuncer sich, ob das "sehr förderlich für die Stimmung in Altenbach war" und ob das "zur Entspannung und zur sachlichen Diskussion beiträgt". Diese Frage müsse sich "jeder selbst stellen". Sie jedenfalls begrüßt diesen Artikel nicht: "Da wurde der Bogen sehr überspannt." Ihr Gefühl sage ihr: "Sachlich die Dinge anzugehen, bringt die Stadtgesellschaft weiter."