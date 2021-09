Marco Billmaier, der sich schon in der Kernstadt mit Graffiti-Arbeiten verewigt hat, besprühte in Ursenbach die neuen hässlichen Stromkästen – und zwar mit dem Ortswappen, das sich auch auf der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses (oberer linker Bildrand) wiederfindet. Bei der Sprühaktion waren auch Bürgermeister Hansjörg Höfer, Willi Parstorfer und Andreas Stampfer von der Netze-BW (v.l.) sowie der gesamte Ursenbacher Ortschaftsrat mit Inge Pfrang an der Spitze (r.) dabei. Foto: Kreutzer