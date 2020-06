Schriesheim. (hö) Der Branichtunnel in Schriesheim war am Donnerstag bis 13 Uhr gesperrt. Ein Autofahrer hatte Gasgeruch wahrgenommen. Polizei und Feuerwehr rückten an und sperrten den Tunnel. Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf erhöhte Konzentrationen von schädlichen Gasen.

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 13.29 Uhr