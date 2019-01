Von Nadine Rettig

Schriesheim. Am 3. Februar steht Schriesheim wieder ganz im Zeichen der edlen Tropfen: An diesem Tag lädt der Verkehrsverein mittlerweile zu seiner achten "Rotweinwanderung" ein. Irmgard Mohr, Erste Vorsitzende des Verkehrsvereins, erinnert sich noch gut an die Anfänge. "Wir haben es damals einfach probiert und hatten wirklich Glück, dass die Veranstaltung so gut angekommen ist." Und nach einem solch gelungenen Auftakt war schnell klar, dass dies keine Eintagsfliege bleiben sollte.

Für die Wanderung in knapp zwei Wochen ist ein Großteil der Vorbereitungen bereits abgeschlossen. Die Plakate und Flyer sind gedruckt, und überall weisen große Banner auf das bevorstehende Ereignis hin. "Es läuft alles nach Plan", freut sich Mohr über die gute Organisation. Dafür sei vor allem auch das reibungslose Zusammenspiel zwischen dem Verkehrsverein und der Stadt sowie den teilnehmenden Winzern und Gastronomen verantwortlich.

Denn wie in den vergangenen Jahren beteiligen sich wieder viele altbewährte Partner an der Aktion des Verkehrsvereins und sorgen für einen bunten Strauß an kulinarischen Köstlichkeiten. Von deftigen Wildschweinburgern über hausgeräucherten Lachs auf Baguette mit Meerrettich bis hin zu Hähnchencurry und Chili con Carne ist bei der diesjährigen Wanderung alles vertreten. "Es ist für jeden etwas dabei, keiner muss hungrig nach Hause gehen", zeigt sich Mohr über die vielseitige Auswahl an Verpflegung begeistert.

Und bei einer Rotweinwanderung dürfen selbstverständlich auch die Namensgeber nicht zu kurz kommen. Den ersten Rebensaft kann man gleich am Startpunkt der Tour, am historischen Rathaus genießen. Wenn dort um 11 Uhr am Stand des Verkehrsvereins die Eröffnung durch Bürgermeister Hansjörg Höfer und die Weinhoheiten stattfindet, kann man zu den Klängen der Jagdhornbläser die Wanderung bei einem Glas Spätburgunder einläuten. Der Weg führt dann über einen Stand des Weinguts Rosenhof in Kooperation mit dem Restaurant La Perseria Mashti, wo man sich unter anderem bei leckerem Chili con Carne je nach Temperatur nochmals ordentlich aufwärmen kann.

Auch die dritte Station ist eine Kooperation zwischen Schriesheimer Winzern und Schriesheimer Gastronomie, denn hier werden das Weingut Jäck und das Restaurant Strahlenberger Hof für die Stärkung bis zur nächsten Station sorgen. Wem der Sinn nach etwas Deftigem steht, der dürfte sich auf die Wildschwein- und Lammburger bei Station vier freuen, wo Karl Forschner und Jürgen Opfermann die eifrigen Läufer verköstigen. Was "Deftiges in die Hand" gibt es auch an der Station des Weinguts Wehweck, wie Philipp Wehweck jetzt schon verrät. Zudem gibt es "entsprechend temperierte Rotweine".

Und wer alkoholfrei bleiben möchte, der kann sich an einem alkoholfreien Punsch erfreuen, ehe man sich zur nächsten Station aufmacht. Dort wartet schon die Winzergenossenschaft gemeinsam mit Foodliner Bernd Müller auf Besucher. Hier werde man in diesem Jahr zum ersten Mal ein "warmes Traubi" anbieten, verriet Astrid Spies geheimnisvoll. Georg Bielig freut sich darauf, an seinem Stand "alles aus roten Trauben" offerieren zu können. Zudem seien die Mütter und Schwiegermütter schon eifrig am Backen, um wieder die traditionellen Linzertorten anbieten zu können.

Der Abschluss der Route sei in diesem Jahr eine Neuerung, verkündet Mohr stolz. Denn im Hof der ehemaligen Metzgerei Forschner können sich die Wanderer bei einem Wildragout noch einmal für den Heimweg stärken. Mohr freut sich über die zentrale Lage dieser letzten Station, denn so hätten es die "Rotweinwanderer" nicht weit, um zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gelangen.