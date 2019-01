Überraschungsbaustelle: Die städtische Wasserversorgungs- und -entsorgungsgesellschaft arbeitet derzeit an Ellwanger Straße und Wiesenweg. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (fjm) Die Überraschung für die Anwohner der Ellwanger Straße kam Mitte November: Schweres Baugerät rückte an, am Wendehammer wurde der Straßenbelag aufgegraben. Auch der Fußgängerdurchgang zum Wiesenweg auf der Westseite der B3 wurde für die Arbeiten gesperrt, die Ampel an der Bundesstraße war von der Ellwanger Straße aus zwischenzeitlich ebenfalls nicht erreichbar. Die meisten Anwohner wurden darüber vorab nicht informiert. "Wir haben aus unserem Wohnzimmer auf einmal ein Dixi-Klo auf der Straße gesehen und haben uns gefragt, für wen das wohl ist", sagt SPD-Stadtrat Sebastian Cuny. "Und dann war auf einmal die Baustelle da."

Der Grund für die Arbeiten ist eine Erneuerung der Wasserleitung unter der B3. Das teilte die Wasserversorgungs- und -entsorgungsgesellschaft (WVE) Schriesheim auf RNZ-Nachfrage mit. "Die WVE investiert laufend in die Sicherheit der Wasserversorgung im Stadtgebiet Schriesheim", so Geschäftsführerin Claudia Harms. "Die Querung der B3, die seit Mitte November 2018 in Arbeit ist, gehört zu diesen Investitionen."

Die Inhaber von betroffenen Hausanschlüssen habe man über die Arbeiten informiert. "Im vorliegenden Fall betrifft dies nur einen einzigen Hausanschluss", so Harms. "Da die Baumaßnahme nur einen begrenzten Umfang hat und nicht mit Unterbrechungen der Versorgung verbunden ist, gab es keine aktive Information der Bewohner des Wiesenweges und in der Ellwanger Straße." Bei größeren Maßnahmen, die ganze Straßenzüge betreffen, werde grundsätzlich eine Bürgerversammlung angeboten. Unabhängig davon stünden die Mitarbeiter der WVE grundsätzlich jederzeit für Auskünfte zur Verfügung.

"Die Arbeiter der Fachfirma vor Ort waren sehr kooperativ und hilfsbereit", lobt Anwohner Cuny. Zudem sind die größten Beeinträchtigungen inzwischen beseitigt. Die letzten Arbeiten am Fußgängerdurchgang zum Wiesenweg sollen laut WVE-Geschäftsführerin Harms bei günstigem Wetter bis zum 27. Januar abgeschlossen sein.