Schriesheim. (hö) Geht es nach der Stadtverwaltung, könnte bald auf der Bundesstraße B3 innerhalb Schriesheims Tempo 30 gelten. Das beschloss am Mittwochabend bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen der Gemeinderat.

Der Grund: Die Stadt muss die Auflagen des europaweiten Lärmaktionsplanes umsetzen – und eine der wichtigsten Geräuschquellen ist nun mal der Verkehr. Fast alle Räte waren sich darin einig, dass eine Geschwindigkeitsreduktion auch zu weniger Lärm führen würde: "Wir wollen nicht die Autofahrer einschränken, wir wollen die Bürger vor Lärm schützen", sagte Michael Mittelstädt (CDU).

Es gibt allerdings zwei Fragen: Erstens, wer das kontrolliert, denn, so Lilly Breitenreicher: "Gerast wird auch bei Tempo 30." Und zweitens: Was sagt die Verkehrsbehörde, also der Kreis, dazu? Eine Kreissprecherin sagte auf RNZ-Anfrage, das würde dann entschieden, wenn die Stadt auf den Kreis zukomme.

Weitere Maßnahmen für weniger Lärm, so Sebastian Cuny (SPD), der die Idee für das Anti-Lärm-Paket hatte, sind Tempo 20 und Flüsterasphalt auf der Talstraße. Aber das soll erst diskutiert werden, wenn deren Sanierung bevorsteht. Foto: Kreutzer