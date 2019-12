18 Feuerwehrleute waren am Sonntag beim Edeka-Markt an der B 3 im Einsatz. Foto: Dorn

Schriesheim. (ans) Immer wieder quoll am Sonntagnachmittag schwarzer Rauch aus dem Kamin des Edeka-Gebäudes an der B 3. Um 16.10 Uhr wurde schließlich die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Eine Erkundung des Kamins über die Drehleiter ergab keine Ursache, weshalb sich die Einsatzkräfte im Inneren umsehen mussten. Sie hätten sich gewaltsam über die Haupteingangstür Zugang verschafft, erläuterte Kommandant Oliver Scherer der RNZ.

Als die Feuerwehr feststellte, dass der Treppenraum schon völlig verraucht war, alarmierte sie weitere Einsatzkräfte. Insgesamt 18 Feuerwehrleute und vier Fahrzeuge waren im Einsatz; auch Polizei und Rettungswagen rückten an. Neben dem Treppenraum waren die Personalräume vollkommen verraucht. „Da Wochenende war, befand sich niemand im Gebäude“, sagte Scherer. Daher wurde auch niemand verletzt.

Schwierig gestaltete sich für die Feuerwehr die Suche nach dem Heizungsraum, da sie laut Scherer keinen Keller ausmachen konnte. Zwischenzeitlich konnte aber der Marktleiter erreicht werden, und die Einsatzkräfte fanden einen total verrauchte Heizungsraum vor. Hierfür verantwortlich sei wohl „eine gravierende Fehlfunktion der Heizung“ gewesen, erklärte Scherer.

Zu löschen gab es für die Feuerwehr nichts. Sie setzte aber einen Rauchverschluss, damit nicht noch weitere Teile des Supermarkts in Mitleidenschaft gezogen wurden und damit den Lebensmitteln nichts passierte. „Der Einkaufsbereich war auch nicht betroffen“, sagte Scherer. Ob der Edeka-Markt am Montag wieder normal öffnet, wusste er nicht, ging aber davon aus. Allerdings wurde die Heizung außer Betrieb genommen. Be- und Entlüfter setzten die Feuerwehrleute zudem ein, um das Gebäude rauchfrei zu bekommen. Nach zwei Stunden konnten sie den Einsatz beenden.