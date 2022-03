Schriesheim-Altenbach. (hö) Es kam nicht überraschend und war in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend nur ein Thema am Rande: Die Kerwe ist abgesagt – nun schon zum dritten Mal. Eigentlich kam Ortsvorsteher Herbert Kraus nur deswegen auf das Fest Ende April zu sprechen, als er erklärte, dass man in diesem Jahr die 10.000 Euro, die im Haushalt stehen, nicht brauchen werde. Denn die Vereine hätten sich entschlossen, coronabedingt nicht zu feiern, zumal "die Auflagen nicht kalkulierbar" seien. Dafür soll im Sommer die Feier zum 50. Eingemeindungsjubiläum nachgeholt werden. Das war eigentlich im Januar geplant, fiel aber auch der Pandemie zum Opfer. Foto: Kreutzer