Schriesheim. (pol/mare) Der 40-jährige Mario G. aus Schriesheim wird vermisst. Er verschwand schon Anfang September, wie die Polizei nun mitteilt und um Hilfe bei der Suche bittet.

Demnach verschwand der Mann zwischen Freitag und Mittwoch, 3. bis 8. September, aus seiner Wohnung im Steinschleifenweg. Die Polizei suchte bereits in der Umgebung seiner Wohnung und an bekannten Orten, an denen er sich aufhält - ohne Erfolg. Seitdem wird nach dem Mann gefahndet.

Der vermisste Mario G. Foto: Polizei

Im nahen Weinberg- und Waldgebiet fanden Spaziergänger nun am 8. Oktober den Geldbeutel des Mannes. Die Polizei suchte daraufhin das gesamte Gebiet auch mit einem Polizeihund ab. Auch diese Suche blieb ergebnislos.

Mario G. hat kurz rasierte Haare, ist etwa 1,90 Meter groß und hat eine normale Statur.

Wer Hinweise auf Mario G. geben kann, kann sich bei der Polizei melden unter Telefon 0621/1744444.