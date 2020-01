Von Maren Wagner und Philipp Weber

Schriesheim. Für vier Klassen der Kurpfalz-Realschule in Schriesheim endete der Schultag am Montag bereits nach wenigen Minuten. Sie wurden nach Hause geschickt, weil ihre Lehrer dort geblieben waren. Kurz nach 7 Uhr, so erzählt es Schulleiterin Petra Carse, habe sie erfahren, dass sich 15 Kollegen krankgemeldet hätten – von insgesamt 33 Lehrkräften und zwei Referendaren. Ein gewöhnlicher Schulbetrieb war nicht mehr möglich.

Immer wieder beklagen Schulen im Land, dass ihnen Lehrkräfte fehlen. Die Schriesheimer Realschule mit über 400 Schülern sei in dieser Hinsicht aber gut aufgestellt, sagt Carse: "Wir haben kein strukturelles Problem, sondern ein akutes." Wenn eine unerwartete Krankheitswelle auf einmal fast die Hälfte des Lehrkörpers trifft, hilft die beste Vorbereitung nichts. Dann ist auch das Schulamt machtlos. "Diese Situation ist einmalig", sagt Endrik Ebel, "das gab es noch nie." Ebel ist der für die Schriesheimer Realschule zuständige Schulrat im Mannheimer Schulamt. Er wurde gleich morgens von Carse informiert, mit ihm war abgestimmt, den vom Lehrerausfall betroffensten Klassen einen Tag freizugeben.

Fällt ein Lehrer absehbar für längere Zeit aus, kann Ebel das über Ersatzlehrer abfedern. Dafür aber muss die Stelle je nach den Fächern, die die erkrankte Lehrkraft unterrichtet, ausgeschrieben werden, es sind Formalia einzuhalten, die dazu führen, dass das Prozedere mindestens drei Wochen dauert. Der Schriesheimer Realschule nützt das also nichts: Bis die Ersatzkräfte da wären, dürften die meisten Lehrkräfte wieder gesund sein.

Schneller können Krankheitsvertreter untergebracht werden. Die seien in der Regel im Januar aber alle schon im Einsatz, sagt Ebel. Das Schulamt prüft daher nun, ob Lehrer aus Nachbarschulen kurzfristig nach Schriesheim abgeordnet werden könnten. Doch auch das dauere mindestens drei Tage, sagt Ebel, weil auch der Personalrat zustimmen muss. Ein weiteres Problem: Werden diese Lehrer abgezogen, fallen an ihren Schulen etwa Arbeitsgemeinschaften aus. Ebel: "Am sinnvollsten ist es, wenn wir uns diese Woche mit Notfallplänen durchhangeln." Bereits am Montagmittag war auf der Internetseite der Realschule der Unterrichtsplan für Dienstag zu sehen. Demnach sollten die 17 Klassen zumindest in verkürzter Form unterrichtet werden.

Keine Schule schickt ihre Schüler so einfach nach Hause, besonders wenn es sich um Minderjährige handelt. Petra Carse musste am Montagmorgen daher Eltern anrufen und den Elternbeirat informieren. "Der Elternbeirat unterstützt die Realschule uneingeschränkt, was den Umgang mit der Grippewelle betrifft", so Elternbeiratsvorsitzende Christiane Haase in einer Stellungnahme, in der die mutmaßliche Ursache der Krankmeldungen anklingt: "Es war nicht vorauszusehen, dass so viele Lehrkräfte am Montag krank sind." Schulleiterin Carse habe angerufen, als sie merkte, dass mehr und mehr Krankmeldungen kommen, so Haase. Doch da waren viele Schüler schon auf dem Weg, die erste Stunde beginnt um 7.50 Uhr.

Sie habe weiteren Elternvertretern eine E-Mail geschickt, die an alle Betroffenen weitergeleitet werden sollte: "Viele Eltern arbeiten, eine Telefonkette hätte auch nicht mehr gebracht." Die Schüler seien gefragt worden, ob sie einen Schlüssel haben oder mit zu Freunden gehen können. "Wir hoffen, dass sich die Situation bald ändert und die Schüler Regelunterricht haben", so Haase. Die Schulleitung tue ihr möglichstes, um über den Sachstand zu informieren.

Schulrat Ebel sagt, er habe mit Schulleiterin Carse vereinbart, täglich zu telefonieren. Sollte sich in den kommenden beiden Tagen abzeichnen, dass und wie viele Lehrer länger ausfallen, müssten doch Lehrer aus anderen Schulen einspringen oder solche, die Ende des Monats aus der Elternzeit zurückkehren.