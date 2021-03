Von Katharina Schröder

Ladenburg. Das Chaos um Impfungen und Teststrategien schlägt sich nieder auf die kommunale Ebene. Mit den Testangeboten für Bürger, Pädagogen und Schüler stehen die Verwaltungen wieder einmal vor einer Herausforderung. "Es ist grob fahrlässig, was die Landesregierung verkündet", sagt Bürgermeister Stefan Schmutz beim Ortstermin am kommunalen Testzentrum in der Lobdengau-Halle. Man müsse Ross und Reiter in dieser Situation benennen. Tobias Strohbach von KTS Krankentransport stimmt ihm zu: "Ich sehe in Deutschland im Wirrwarr der Vorgaben keine adäquate Lösung."

KTS betreibt das Ladenburger Schnelltestzentrum und 14 weitere von Mainz bis Tirol. In der Lobdengau-Halle können sich Ladenburger ohne Anmeldung montags, mittwochs und freitags zwischen 7 und 15 Uhr testen lassen. Am Eingang liegt ein Dokumentationsbogen aus, nach dem Ausfüllen bekommen die Freiwilligen eine Nummer und können in die Kabinen, wo medizinisches Personal den Abstrich nimmt. Anschließend geht es im Einbahnsystem die Treppe hoch zu einem Bildschirm, auf dem das Testergebnis zu der anonymen Nummer nach etwa 15 Minuten erscheint. Wer ein negatives Ergebnis hat, kann die Halle oben verlassen. Ist der Test positiv, vermittelt die Station die Daten an das Gesundheitsamt und die Betroffenen bekommen ein verbindliches Merkblatt für die sofortige Quarantäne. Mit den aktuellen Kapazitäten könne die Station rund 200 Tests in acht Stunden vornehmen, erklärt Strohbach. "Aber wir können das problemlos ausweiten auf bis zu 600 Tests in acht Stunden."

Positive Testergebnisse habe es bereits gegeben. Wie viele will Strohbach nicht sagen. "Aber es ist klar, dass bei einem freiwilligen Testangebot die Quote niedriger ist als bei verordneten Tests", sagt er. "Wer sich freiwillig testen lässt, ist eher vorsichtig. Die Leute, die mit 50 anderen eine Party feiern, kommen nicht zu uns." Mit einer ausgeweiteten Teststrategie könne man auch bei höhren Inzidenzen Präsenzunterricht und Ähnliches laufen lassen. "Aber das geht nicht, wenn wir weiter so blind durch die Gegend laufen", sagt er.

"Dass wir hier testen können, liegt nur an der guten Zusammenarbeit mit der Stadt, und daran, dass die Stadt in Vorleistung gegangen ist", führt Strohbach aus und benennt damit ein Hauptproblem in Sachen Teststrategie: die Finanzierung. "Die ist für alle Beteiligten eine Katastrophe", sagt er. Schmutz verdeutlicht die Situation: "Wir haben am Wochenende erfahren, dass das Land uns für Schülertestungen bis zum 31. März 3000 Tests bereitstellt."

Will man aber alle Schüler in der Stadt wöchentlich ein Mal testen, liege der Bedarf bei knapp 2500 Tests, erklärt der Bürgermeister. "Das reicht hinten und vorne nicht." Schmutz ist aufgebracht. "Wir verwalten uns zu Tode, und das gipfelt jetzt in diesem Kontingent, das maximal für eine Woche reicht", sagt er. Neben Schülern sowie Lehrern und Erziehern steht allen Bürgern ein kostenloser Schnelltest pro Woche zu, Schüler sollten sogar zwei Mal wöchentlich getestet werden. Das Land setzt dabei auf Eltern, sie sollen sich darum kümmern. "Eltern mit Kindern haben wir hier so gut wie gar nicht", führt Strohbach aus.

Neben dem Kontingent von 3000 Tests für Schüler hat die Stadt noch 5000 Tests vom Land bekommen, die für alle Bürger sowie Schulpersonal und Kitapersonal verwendet werden dürfen. Strohbach findet, dass auch bei der Auswahl der Tests Fehler gemacht wurden. "Das Land stellt Abstrichtests zur Verfügung", erklärt er. "Aber das geht bei Grundschülern schlicht nicht. Da hat man einfach nicht nachgedacht." Dabei gibt es bereits Spucktests.

In einem Pilotprojekt im Anne-Frank-Kindergarten werden diese auch schon verwendet. Aktuell werden sie auf beide Grundschulen ausgeweitet. "Ohne Ehrenamtliche wäre das nicht zu leisten", gibt Schmutz zu bedenken. Aktuell hätten sich bereits Eltern gemeldet, die zwischen 7 und 9 Uhr bei der Auswertung der Tests in den Schulen unterstützen. "Würde man das hochrechnen auf den vollen Betrieb in allen Schulen, bräuchten wir 150 Ehrenamtliche", sagt Schmutz. Wobei man für ältere Kinder wohl weniger Unterstützung brauche als für Grundschüler.

Schmutz wünscht sich, dass Kommunen mehr Tests bereitgestellt werden und sie mehr Unterstützung bei Impfungen bekommen. Aber vor allem: "Verkündungen müssen in Rücksprache mit der kommunalen Ebene geschehen. Da ist schon so viel schiefgegangen, das darf man sich jetzt nicht mehr leisten."

Info: Wer bei den Tests in Schulen helfen möchte, kann sich unter der Rufnummer 06203/70168 oder per E-Mail an info@ladenburg.de melden.