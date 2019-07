Von Philipp Weber

Weinheim. Er könnte wohl jedes Jahr auftreten, jedes Mal die gleichen Schlager schmettern und dieselben Witze reißen - und die Fans würden trotzdem zu Tausenden kommen: Dieter-Thomas Kuhn. Wenn die "Singende Föhnwelle" am Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, im Schlosspark auftritt, rechnet die Konzertagentur Demi Promotion mit 7000 bis 8000 Besuchern. Das wäre fast "volles Haus": Die Stadt Weinheim lässt maximal 8000 Besucher zu.

Aber auch der Auftakt und der Abschluss der Sause im Park verheißen Stimmung. Den Anfang macht am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, die Band Revolverheld. Wenn es gut läuft, werden es bis zu 5000 Zuschauer. Das Ende markiert am Sonntag, 28. Juli, ein Festival für die ganze Familie. Als Topstars treten gegen 18.30 Uhr Max Giesinger und Lea auf. Kommen dürften am Nachmittag und am frühen Abend bis zu 3500 junge Besucher. Somit könnten an drei Tagen bis zu 16.500 Besucher nach Weinheim strömen.

Daher haben die Stadt und Demi in Absprache mit der Polizei Vorkehrungen getroffen. Im Beisein von OB Manuel Just wurde das Verkehrskonzept am Montag im Rathaus vorgestellt und erwähnt, dass die unmittelbaren Anwohner in der Rote Turmstraße zwei Gratistickets pro Haushalt bekommen. Er freue er sich, dass die Zweiburgenstadt nicht nur den eigenen Bewohnern die Möglichkeit gibt, solche Events vor der Haustür zu besuchen, erklärte OB Just. Damit werde die Stadt auch ihrer Funktion als Mittelzentrum gerecht: "Der Region etwas zu bieten".

Laut Weinheim-Sprecher Roland Kern sieht das Verkehrskonzept vor, dass die Albert-Ludwig-Grimm-Straße und die Prankelstraße - die Hauptzufahrten - jeweils zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn ab Höhe der Freudenbergstraße beziehungsweise der Mozartstraße nach oben gesperrt sind. Unmittelbare Anwohner sind zufahrtsberechtigt. Sie bekommen per Postwurf Infos und Einfahrtscheine.

Verglichen mit den letzten Schlossparkkonzerten 2016 ist das Verkehrskonzept umfangreicher - und schützt Bewohner von Freudenberg-, Bissinger- und Wienkoopstraße vor Parkplatzsuchern. Apropos Sicherheit: Demi zahlt 40 bis 50 Sicherheitsleute - pro Konzerttag. Das ist wegen des erweiterten Verkehrskonzepts etwas mehr als 2016. Daneben zeigen Vollzugsdienst und Polizei Präsenz. Da Sicherheits- und Rettungskräfte Platz brauche, wird es Halteverbote geben.

Autofahrer sollen zur ausgeschilderten Aufnahmestelle eines Shuttle-Verkehrs fahren: Besucher können ihre Wagen am übernächsten Freitag- und am Samstagabend auf den Freudenberg-Parkplätzen im Westen der Stadt (nahe Tor 1) abstellen. Der Parkplatz vor dem Fachmarktzentrum (Obi) steht am darauf folgenden Sonntag offen. Von dort ist das Festival zu Fuß erreichbar.

Der Shuttle-Verkehr ist am Freitag, 27. Juli, von 17 bis 20.30 Uhr und nach Konzertschluss von 22 bis 23.30 Uhr in Betrieb. Wenn der Auftritt von "DTK" am Samstag, 28. Juli, naht, fahren die Busse ab 16 Uhr. "Seine Fans gehen vor dem Konzert gerne in die Stadt", weiß Demi-Chef Dennis Gissel aus Erfahrung. Retour geht es von 22 bis 23 Uhr. Wichtig: Während der Aufbauarbeiten, die am Montag, 22. Juli, starten, wird die Rote-Turmstraße gesperrt. Nur Linienbusse dürfen durch.

Der Park ist außerhalb der Konzertzeiten geöffnet. Die Stadt empfiehlt, ihn von der Obertor- statt von der Rote-Turmstraße zu betreten. Agenturchef Gissel verspricht zudem, dass im Verlauf des Konzertwochenendes keine lauteren Umbauarbeiten stattfinden. Der Soundcheck werde bei Revolverheld und Dieter-Thomas Kuhn wohl eine bis anderthalb Stunden dauern. Wenn am Sonntag mehr Bands kommen, dauert es rund zweieinhalb Stunden.