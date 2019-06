Von Philipp Weber

Weinheim. "Die Jugendfußballer des Turn- und Rasensportvereins (TuRa) Duisburg waren noch nicht einmal daheim angekommen, als ihr Auftritt in Weinheim schon durchs Internet ging." So schildern es die TuRa-Vereinsverantwortlichen. Die Jugendlichen aus der Duisburger U 17-Mannschaft waren im Verlauf des Internationalen Bergstraßen-Cups am Samstag im Sepp-Herberger-Stadion mit gleichaltrigen Spielern aus dem nordfranzösischen Custines aneinandergeraten. Der Konflikt drehte sich um eine Elfmeterentscheidung und artete zu einer Schlägerei aus. Sechs Menschen wurden verletzt. Die Weinheimer Polizei musste einschreiten, die Beamten ermitteln gegen neun Verdächtige.

Inzwischen ist der Duisburger Verein in die Offensive gegangen. Die Verantwortlichen haben Dirk Dratsdrummer eingeschaltet, einen Fachmann für Medienkommunikation aus Moers. Ihm gegenüber schilderten die Duisburger Beteiligten, wie sie die Situation erlebt haben. Dabei haben sie ein Fehlverhalten der eigenen Spieler eingeräumt. Besonders hart kritisieren sie allerdings das Verhalten der französischen Fußballer und deren Trainer. Auch die Polizei und der Schiedsrichter kommen schlecht weg.

So hätten die französischen Spieler zunächst die Wiederholung eines eigentlich verwandelten Strafstoßes provoziert. Als ein Duisburger Spieler den zweiten Versuch vergab, hätten sich die Provokationen fortgesetzt. Als die Situation eigentlich schon bereinigt war, habe der Trainer aus Custines einen Duisburger Spieler lautstark angefahren und ihm schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Duisburger Betreuer - darunter ein Torwarttrainer - hätten den Franzosen vor der Gegenwehr der eigenen Mannschaft geschützt. Die eintreffenden Beamten seien jedoch einseitig gegen die Duisburger vorgegangen, schildert Dratsdrummer die Erinnerungen Beteiligter. "In dem Trubel und nach ersten Zeugenaussagen wurden offenbar Leute herausgegriffen, die nichts damit zu tun hatten", so der Kommunikationsfachmann gegenüber der RNZ.

Der Schiedsrichter wiederum habe sich über das Verhalten "türkischer" Teams ausgelassen. Erst als die Duisburger klarstellten, dass es sich um einen "deutschen" Verein mit zum Teil türkischstämmigen Spielern handle, habe sich der Unparteiische entschuldigt: "Die TuRa-Verantwortlichen finden, dass Schiedsrichter, Polizei und Medien den Vorfall zu stark zu ihren Lasten auslegen." Schon im Verlauf des Pfingstwochenendes seien die TuRa-Funktionäre im Dauereinsatz gewesen.

Das gilt auch für einen besonders strittigen Punkt: die Rolle des 45-jährigen Duisburger Trainers. Seine Vereinskameraden beteuern, er habe mit der Prügelei nichts zu tun. "Ich habe meinen Auftraggebern ganz klar gesagt, dass sie sich genau erinnern müssen, auch im Hinblick auf rechtliche Folgen. Doch sie waren sich sicher", so Dratsdrummer. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim bleibt indessen bei ihren bisherigen Darstellungen. Es werde weiter gegen neun mutmaßlich Beteiligte ermittelt. Darunter ein Trainer aus Duisburg: "Der Tatvorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung."

Von den Verdächtigen stammten vier aus Frankreich, fünf aus Duisburg. Bisher habe es keinen Anlass gegeben, jemanden aus dem Kreis der Tatverdächtigen zu entlassen. Ebenso wenig seien neue Verdächtige in den Fokus der Untersuchungen gerückt. Im Moment ermittle noch das Polizeirevier in Weinheim, dann wandere die Akte weiter zur Staatsanwaltschaft Mannheim. Diese werde den Vorgang für die weiteren Ermittlungen an die zuständige Staatsanwaltschaft in Duisburg abgeben. Was den Beginn der Auseinandersetzungen betrifft, beruft sich die Polizei auf den Unparteiischen: "Nach dessen Zeugenangaben gingen die tätlichen Auseinandersetzungen von einem Spieler der Mannschaft aus Duisburg aus. Ob es zuvor Provokation gegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt."

Auch der Turnierleitung und der TSG Weinheim, auf deren Gelände sich der Vorfall ereignete, liegen keine neuen Erkenntnisse vor. "In den fraglichen Momenten wurden mehrere Felder gleichzeitig bespielt, weder wir noch die Turnierleitung haben den Beginn der Auseinandersetzungen mitbekommen", so Dietmar Lohrer, Pressesprecher der TSG-Fußballer: "Wäre ich am Rand dieses Spielfelds gewesen, hätte ich sofort Fotos gemacht." Vielleicht hätte dies das eine oder andere Gemüt beruhigt.