Von Philipp Weber

Weinheim. Man hat es einige Male beobachtet: Altgediente Stadträte lassen sich zur Kommunalwahl aufstellen und für fünf Jahre in den Gemeinderat wählen. Um sich ein, zwei Jahre später ihr Recht zu nehmen - und ihre Ratssitze Nachrückern zur Verfügung zu stellen.

Alexander Boguslawski. Foto: Kreutzer

Für Alexander Boguslawski (69, GAL) kam das nicht infrage. "Ich hätte es unehrlich gefunden, Stimmen einzuheimsen und mich dann vom Acker zu machen. Gegenüber den Wählern und den jungen Aktiven."

Gerade den Jungen in der GAL wolle er bei der Kommunalwahl am 26. Mai die Chance geben, direkt von den Bürgern gewählt zu werden, begründet er im RNZ-Gespräch seine Entscheidung. Und die lautet: Verzicht auf die Kandidatur. "Ich werde im April 70. Bis zu meinem 75. Lebensjahr im Gemeinderat zu sitzen, wäre mir zu lang gewesen", sagt er.

2009 wurde Boguslawski in den Gemeinderat gewählt. "Es waren zehn tolle Jahre." Aber auch zehn anstrengende. Gab es einen herausragenden Erfolg? Boguslawski überlegt: "Wissen Sie, wir Grünen sind es gewohnt, dicke Bretter zu bohren. Manche sind so dick, dass zehn Jahre nicht reichen. Nehmen Sie das Beispiel Verkehr: An dem, was wir heute Mobilitätskonzept nennen, habe ich schon vor 30 Jahren gearbeitet."

Immerhin: Radwege oder -schutzstreifen werden heute stärker gewichtet als damals. Die S-Bahn Rhein-Neckar dürfte in absehbarer Zeit kommen, ebenso wie andere öffentliche Verkehrsmittel ausgebaut wurden oder werden. "Oder nehmen Sie den Klimaschutz." Auf über 1000 Weinheimer Dächern produzieren Solaranlagen sauberen Strom. Die Stadt hat inzwischen ein Energie-Management: "Das hat die GAL nicht alleine durchgesetzt, aber mitinitiiert."

Es gab indessen Bretter, die sich als undurchdringlich erwiesen. "Ich will keinem einen Vorwurf machen. Aber es war ärgerlich, dass wir bei städtebaulichen Projekten oft Großinvestoren an Land ziehen mussten. Die haben dann das Maximum herausgeholt und zum Teil hypertrophe Projekte realisiert." Beispiele seien der frühere Güterbahnhof oder das Drei-Glocken-Center. Dennoch würde er jedem empfehlen, in die Kommunalpolitik zu gehen: "Man ist unmittelbar dran an den Themen." Und es fühle sich befriedigend an, wenn sich Erfolge einstellen.

Simon Pflästerer. ​Foto: Kreutzer

Auch Ex-OB-Wahlkandidat Simon Pflästerer (WL, 35) zählt zu den Ersten, deren Verzicht auf eine Ratskandidatur bekannt wurde. "Nach der OB-Wahl habe ich mir intensiv Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll", erklärt er: "Letztlich habe ich entschieden, dass es gut für mich wäre, aus Weinheim wegzukommen, zumindest für eine Weile." Das habe bei Weitem nicht nur politische, sondern auch berufliche Gründe. Als dann tatsächlich eine neue Arbeitsstelle in München in Sichtweite rückte, war die Entscheidung gefallen. "Ich fliehe aber nicht aus Weinheim", stellt Pflästerer klar. Er werde die WL im Wahlkampf unterstützen, Fördermitglied bleiben und - Ehrensache! - beim Sommertagszug weiter den Brezel-Träger geben.

Pflästerer war 2015 für Elke König in den Gemeinderat nachgerückt. Im Nachhinein sieht er drei Erfolge: Erstens habe die Weinheimer Liste einige Menschen dazu gebracht, genauer über die Verhältnisse in der Zweiburgenstadt nachzudenken. Zweitens habe er öfter erlebt, dass die WL zunächst allein war; später aber von anderen Fraktionen oder gar Experten Recht bekam. Und drittens habe auch die OB-Wahl ihr Gutes gehabt, obgleich es nur für 6,7 Prozent und Platz vier reichte: "Wir haben als eine der kleinsten Fraktionen im Gemeinderat unglaublich viele Initiativen auf die Beine gestellt und uns inhaltlich abgesetzt."

Gab es eine große Enttäuschung für Simon Pflästerer? "Ich will das nicht an einem einzelnen Ereignis festmachen", sagt er. Aber es habe ihn doch immer wieder verwundert, wie festgefahren die Positionen und die Rollenverteilungen im Gemeinderat seien.

Dennoch - und in diesem Punkt sind sich das grüne Urgestein Boguslawski und der jungkonservative Pflästerer einig - würde er jedem empfehlen, in die Kommunalpolitik einzusteigen. "Wer etwas bewegen will, muss im Kleinen anfangen. Im Kommunalen können Bürger noch am ehesten aktiv mitgestalten und etwas für die Gesellschaft tun." Auch wenn es manchmal anstrengend ist.