„Wir rechnen in den kommenden Jahren mit einem Einwohnerzuwachs von 20 Prozent, da gilt es mitzuwachsen“: Bürgermeister Schmutz äußert sich im Interview zu großen Investitionen in die Zukunft. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Rund 400 Tagesordnungspunkte sind in diesem Jahr im Gemeinderat und im Technischen Ausschuss allein in den öffentlichen Sitzungen abgearbeitet worden. Dabei wurden Weichen für eine gute Zukunft gestellt. Darüber sprach Bürgermeister Stefan Schmutz zwei Stunden im Jahresinterview mit der RNZ. Am Ende äußerte er noch einige Wünsche und sagte unter anderem: "Ich wünsche mir, dass Schüler wieder freitags in die Schule gehen, weil sie wissen, dass man ihre Sorgen um die Zukunft unserer Erde ernst nimmt."

Herr Schmutz, war 2019 ein gutes Jahr für Ladenburg?

Ich denke schon. Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung haben gemeinsam wichtige Weichen für die Zukunft der Stadt gestellt. Ich denke hier an die Grundsatzbeschlüsse zum Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann, die Entscheidung für einen Hallenneubau am Römerstadion und nicht zuletzt an die erfolgreichen Verhandlungen über die Zukunft unseres Alten- und Pflegeheims "Haus am Waldpark". Und dann kam auch noch eine große Portion Glück dazu, etwa bei der Zusage einer gemeinnützigen Organisation, die uns den Rückkauf und die Sanierung unseres Wasserturms ermöglicht, beim Spatenstich zum Bau der Neckarbrücke und bei der Entscheidung des Landes, Ladenburg an den zukünftigen Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg anzubinden. Das ist alles dieses Jahr passiert und ich finde das mehr als gut.

Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Projekte?

Da gab es einige. Ich denke hier an die Eröffnung des Bürgerbüros als wichtige Serviceeinrichtung, die sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird, den Bau des Pumptracks, eine neue Attraktion für Kinder und Jugendliche. Ich denke an kostenloses W-Lan im Stadtgebiet dank EU-Fördermitteln, an die Einführung der digitalen Ratsarbeit oder die Vorbereitung auf das neue kommunale Haushaltsrecht und schließlich mussten wir auch noch drei Wahlen organisieren und durchführen. Mit Blick auf diese beispielhaft genannten Projekte gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mein großer Dank für die geleistete Arbeit in diesem Jahr.

Was hat Ihnen weniger gut gefallen?

Wir stehen vor großen Aufgaben und wichtigen Entscheidungen für die Zukunft unserer Stadt. In solchen Situationen halte ich es für bedeutsam, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die gemeinsam getroffene Entscheidung nach außen vertreten, auch wenn nicht jedes Detail auf ungeteilte Zustimmung trifft. Hier würde ich mir manchmal noch mehr Gemeinschaft und den Blick auf das Ziel wünschen und weniger die Suche nach dem Haar in der Suppe.

Haben Sie sich geärgert, weil nach der Festlegung des Standorts der Dreifeldsporthalle nun erneut über eine Standortverlegung diskutiert wird?

Es gibt keine neue Diskussion über den Standort der Dreifeldsporthalle am Römerstadion. Die Beschlusslage ist eindeutig. Darüber hinaus könnten wir uns eine solche Diskussion auch nicht leisten, wenn wir wollen, dass die Sporthalle bis 2023 steht.

Jeder dritte Euro im Haushalt wird für Kinder und Jugendliche ausgegeben. Bleiben die Senioren auf der Strecke?

Ganz und gar nicht. Ich würde vielmehr sagen, wir investieren in die Zukunft unserer Stadt und davon profitieren alle. Über 35 Millionen Euro wollen wir in den kommenden Jahren in die Stärkung und den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur investieren, das fängt beim Bau von Kindergärten an und hört beim Ausbau barrierefreier Bushaltestellen auf. Wir rechnen in den kommenden Jahren mit einem Einwohnerzuwachs von 20 Prozent, da gilt es mitzuwachsen. Die hohen Ausgaben für Kinder und Jugendliche resultieren nicht zuletzt aus dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und der Tatsache, dass wir Schulträger für sechs öffentliche Schulen sind. Gleichwohl ist Ladenburg eine Stadt, in der 25 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt ist. Die Verwaltung hat diese Bevölkerungsgruppe auch stets im Blick bei den zukünftigen Planungen und Entwicklungen.

Was sind die wichtigsten Projekte für die Zukunft?

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der Neubaugebiete, insbesondere der Nordstadt. Zwei zentrale Aufgabenbereiche leiten sich daraus ab, einerseits die bereits angesprochene erforderliche Anpassung der öffentlichen Infrastruktur. Andererseits ist die Integration der zahlreichen Neubürger in die Stadtgesellschaft mindestens genauso wichtig. Hier brauchen wir vielseitige Angebotsstrukturen für bürgerschaftliches Engagement und gleichermaßen Begegnungsorte, die den Austausch und das Kennenlernen fördern.

Glauben Sie, dass es gelingen wird, die Ziele im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann zu erreichen?

Ich bin fest davon überzeugt, dass mit der Nordstadt ein neues Stück Ladenburg entsteht, auf das wir alle stolz sein werden. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht der Anspruch, ein buntes und vielfältiges Quartier zu schaffen, das Wohnraum für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen bietet. An dieser Zielstellung werden wir im kommenden Jahr sehr intensiv arbeiten, insbesondere bei der Vergabe beziehungsweise dem Verkauf der städtischen Grundstücke. Hier werden wir durch entsprechende Vorgaben steuernd eingreifen.

Es gab in der Verwaltung einige Umstrukturierungen. Wie ist die Stimmung bei den Mitarbeitern?

Das Bürgerbüro ist ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Organisationsentwicklungsprozess. Sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Bürgern erfreut sich die Einrichtung großer Beliebtheit. Zugleich ist das Bürgerbüro ein wichtiger Baustein einer modernen, serviceorientierten Verwaltung. Wir werden auch im kommenden Jahr unsere Organisation an die Herausforderungen und Aufgaben der Zukunft anpassen. Bei allen Veränderungen ist es mir wichtig, die Beschäftigen einzubeziehen und zu beteiligen. Das war mein Anspruch bisher und wird es auch zukünftig sein.

Wie schaffen Sie es, dass quasi jeder Verwaltungsvorschlag eine Mehrheit im neu zusammengesetzten Gemeinderat erhält?

Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen nicht immer eine Meinung sein, sie sollten jedoch stets an einer gemeinsamen Lösung interessiert sein. Ich halte es daher für außerordentlich wichtig, dass Gemeinderat und Stadtverwaltung gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Denn beide sind den Bürgern verpflichtet und nur gemeinsam können wir Dinge voranbringen und etwas bewegen. Ich erlebe den neuen Gemeinderat als diskussionsfreudig und gleichsam sachorientiert. Das ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren, auf die ich mich sehr freue.

Eine zentrale Botschaft des neuen Etats ist, dass es keine Kürzungen bei den städtischen Einrichtungen geben wird. Wie hat die Verwaltung das geschafft?

Nachdem sich der Nebel gelichtet hat und wir die Folgen für den Haushalt nach dem Weggang von Reckitt Benckiser abzusehen vermögen, können wir erleichtert feststellen, dass wir bei der Qualität unserer freiwilligen Einrichtungen derzeit keinerlei Abstriche machen müssen. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich auf einem guten Niveau stabilisiert und zugleich tragen die hohen Einnahmen aus der Einkommenssteuer zu einer ausreichenden Finanzdecke bei.

Manche Vereine sagen, dass Sie sich stärker um sie kümmern könnten. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Vereine sind das Salz in der Suppe einer Stadtgesellschaft. Ein gutes Verhältnis zu allen Vereinen ist mir daher sehr wichtig. Leider ist es mir nicht immer möglich, allen Terminanfragen nachzukommen. Gleichwohl steht die Tür zu meinem Büro immer offen und ich schätze das ehrenamtliche Engagement sehr. Ich freue mich, wenn es mir möglich ist, Vereine in ihrer Arbeit zu stärken und zu unterstützen.

Die Balance zwischen Machbarem und Wünschenswerten ist Stefan Schmutz wichtig: „Ich wünsche mir, dass wir uns häufiger bewusst machen, dass wir auf der Sonnenseite leben.“ Foto: Sturm

Was macht Ihnen am meisten Freude, wenn Sie durch die Stadt laufen?

Ich genieße das Schlendern durch die Stadt und die Wahrnehmung von stets neuen Details und Entdeckungen. Zugleich freue ich mich, wenn ich von Bürgern angesprochen werde, Kinder mir zurufen und ich heraushöre, dass man sich hier sehr wohlfühlt und gerne hier lebt.

Wie sieht die Stadt Ladenburg aus, in der Sie in zehn Jahren gerne leben möchten?

Im Jahr 2030 ist es möglich, gelassen auf die derzeitigen Herausforderungen zurückzublicken. Dann gibt es bei einer Einwohnerzahl von knapp 14.000 eine gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur, eine gut aufgestellte Verwaltung, weiterhin ein großartiges bürgerschaftliches Engagement sowie ein lebendiges Vereinswesen. Es gibt vielfältige Orte, an denen es zu Begegnungen der unterschiedlichsten Teile der lebendigen Stadtgesellschaft kommt. Trotz Digitalisierung nimmt die Zahl der öffentlichen Veranstaltungen und Feiern nicht ab und jeder kümmert sich um seinen Nachbarn.

Zu ihrem letzten Punkt passt auch die Arbeit der Partnerschaftsvereine Paternion und Garango. Was erhoffen Sie sich hier für die Zukunft?

Eine Städtepartnerschaft ist dann lebendig, wenn es Menschen auf beiden Seiten gibt, die sich dafür einsetzen. Wir haben sowohl mit Paternion als auch mit Garango eine lange Tradition, die allerdings kein Selbstläufer ist. Hier wünsche ich mir, dass es in den kommenden Jahren gelingt, noch mehr Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu begeistern, die sich für einen grenzüberschreitenden Austausch interessieren und auch neue Impulse einbringen.

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung und der Familie. Wie erholen Sie sich, um für 2020 Kraft zu schöpfen?

Ich freue mich auf unser erstes Weihnachtsfest zu viert, mit meiner Frau und meinen beiden Kinder und die doch sehr kostbare gemeinsame Zeit in den folgenden Tagen. Ein Kurzurlaub nach Österreich ist für Anfang Januar gebucht, und wenn ich verschneite Landschaften und Berggipfel sehe, stellt sich die Erholung von ganz allein ein.

Pflichtaufgaben sind die eine Seite der Medaille. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche sollten in Erfüllung gehen?

Ich wünsche mir, dass es gelingt, mehr Menschen den Wert unserer offenen Gesellschaft bewusst zu machen. Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen, und eine offene und tolerante Gesellschaft kann sich nur behaupten, wenn jeder für sie eintritt. Ich wünsche mir, dass Schüler wieder freitags in die Schule gehen, weil sie wissen, dass man ihre Sorgen um die Zukunft unserer Erde ernst nimmt. Und ich wünsche mir, dass wir uns häufiger bewusst machen, dass wir auf der Sonnenseite leben und manches unserer vermeintlichen Probleme doch recht unbedeutend wirkt, wenn man sich die Not und das Leid an anderen Orten auf der Welt vergegenwärtigt.