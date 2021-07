Arnold Brenzinger aus Ladenburg wurde am 14. Juni in Heidelberg geimpft. Nun erhielt er am 13. Juli (Datum im unteren Screenshot rechts oben) eine Erinnerungsmail an diesen zurückliegenden Termin – wie so viele andere auch. Screenshots: Brenzinger

Von Annette Steininger

Rhein-Neckar/Heidelberg. Arnold Brenzinger aus Ladenburg traute seinen Augen kaum, als er die Mail vom "Impfterminservice" am Dienstagabend erhielt: Darin wurde er nämlich an seinen Impftermin am 14. Juni erinnert. Also den Termin, den er tatsächlich bereits vor einem Monat wahrgenommen hatte.

Brenzinger ist irritiert: "Wie kann es sein, dass dieses System nach so langer Zeit immer noch nicht einwandfrei funktioniert?" Schon bei der telefonischen Anmeldung für den Termin, den er schließlich im "Zentralen Impfzentrum, Patrick-Henry-Village" bekam, habe es Probleme gegeben. Obwohl er und seine Frau gemeinsam einen Termin erhalten hätten, habe nur er eine Mail-Bestätigung bekommen, sie aber nicht. Auf Rückfrage sei ihm erklärt worden: "Ihre Frau wurde gar nicht erfasst." Letztlich erhielt sie aber auch einen Termin. Jetzt fragt er sich angesichts der fälschlich verschickten Terminerinnerung: "Kann man den veröffentlichten Zahlen in Sachen Corona-Schutzimpfung noch Glauben schenken? Ich bin da sehr vorsichtig."

Auch eine Frau aus Hirschberg-Leutershausen war sehr erstaunt, als sie eine Erinnerung an ihren zurückliegenden Impftermin am 19. Mai in der Mannheimer Maimarkthalle erhielt. Den habe sie sehr wohl wahrgenommen, betont sie. "Da kann man sich nur über die ,Impfbuchhaltung’ wundern und an den Zahlen von ,Impfschwänzern’ zweifeln", meint die Leutershausenerin. Weitere falsch versandte Erinnerungen sind der RNZ auch aus Waibstadt und Heidelberg bekannt.

Verantwortlich für den elektronischen Impftermin-Service ist die in Berlin sitzende kv.digital GmbH. Seit Ende Dezember 2020 steht die Onlineterminvergabe www.impfterminservice.de für die Terminbuchung von Corona-Schutzimpfungen zur Verfügung. Die Website wurde von der kv.digital im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entwickelt und wird auch aktuell von ihr betrieben. Sie basiert auf der bestehenden Software "eTerminservice", die hinter der bekannten Hotline 116117 steckt.

"Dabei ändern sich die Anforderungen je nach Impfstoff, Impforganisation und anderen Entwicklungen kontinuierlich und damit auch unsere Software", heißt es auf der Unternehmenshomepage. Und hier liegt offenbar auch das Problem. So teilt die kv.digital auf RNZ-Anfrage mit, dass sie "ein notwendiges Update" des Impfterminservice der 116117 herausgebracht hätte – mit Verbesserungen wie einer Übersicht über die verfügbaren Termine in den Impfzentren. "Dadurch ist es leider dazu gekommen, dass einige Erinnerungsmails für Impftermine aus der Vergangenheit erneut versendet wurden", teilt das Unternehmen mit. Es bittet die Empfänger der Mails, diese einfach zu löschen. Man müsse nichts weiter tun.

"Es tut uns leid, wenn es dadurch zu Missverständnissen gekommen ist. Der Fehler ist mittlerweile und unverzüglich behoben worden", schreibt kv.digital. Es handele sich um "vereinzelte E-Mails", die im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag versendet wurden. "Diese fließen in keine Statistik zum Impffortschritt ein", betont die Firma.