Weinheim/Hirschberg. (web/ans) Jetzt kommt laut grün-schwarzem Koalitionsvertrag der Hundeführerschein in Baden-Württemberg. Hundehalter im Ländle müssen – wie auch schon in anderen Ländern – zeigen, dass sie mit ihren Vierbeinern umgehen können. Das belegt dann ein Sachkundenachweis, den man durch einen schriftlichen Test und eine praktische Prüfung erlangt. Doch wie kommt das bei den Hundeliebhabern an?

"Ich finde das gut", kommt es wie aus der Pistole geschossen von Max Ost, Juniorchef von Getränke Ost in Hirschberg-Leutershausen. Er hat eine acht Monate alte Labradordame namens Betty – "ein herzensguter Hund". Und Ost hat keinerlei Sorge, durch den Test zu fallen. Die 13-jährige Tochter sei allerdings die "Haupterzieherin" und habe große Freude dabei. Sie besucht mit Betty auch die Hundeschule beim Verein der Hundefreunde in Schriesheim, wo Vierbeiner und Mensch derzeit die Begleithundeprüfung absolvieren. Dabei geht es unter anderem um Gehorsam und Sozialverträglichkeit. Beste Voraussetzungen also, um den Hundeführerschein zu bewältigen.

Daher sieht Ost den Tests gelassen entgegen. Er findet sie aber wichtig, "um Problemhunde zu verhindern". Denn einige Menschen würden unterschätzen, wie viel Zeit ein Tier in Anspruch nimmt. Gerade jetzt gebe es ja viele "Corona-Hunde", die am Schluss doch wieder im Tierheim landen. Bei ihnen habe die Entscheidungsfindung zwei Jahre gedauert; und sie seien drei Mal beim Züchter gewesen, bevor sie Betty mit nach Hause nahmen, erzählt Ost. Er hofft, dass der Führerschein vielleicht Menschen abschreckt, die sich sonst gedankenlos ein Tier anschaffen.

Das kann Jutta Schweidler, Mitarbeiterin im Weinheimer Tierheim, nur unterschreiben. Seit Beginn des bislang vom Lockdown geprägten Jahrs boome der Handel mit Welpen, berichtet sie. "Die Leute sind zurzeit viel daheim und schaffen sich dann einen Hund an. Vielen ist nicht bewusst, dass sie sich ein Lebewesen ins Haus holen, für das sie über Jahre hinweg die Verantwortung tragen." Auch in weniger Pandemie-geprägten Zeiten könnte der Hundeführerschein ahnungslose Halter zwingen, sich kundig zu machen.

"Den Tieren würde eine solche Regelung sicher guttun. Allerdings kann ich nur Grundsätzliches zum Thema sagen. Wenn dieser Führerschein eingeführt wird, kommt es auf die konkrete Ausgestaltung, die Umsetzung und die Kontrolle an", sagt sie. Ihr fallen spontan zwei Knackpunkte ein: Zum einen stelle sich die Frage, ob der Staat bei Hundebesitzern mit jahrelanger Erfahrung genauso hart durchgreifen sollte wie bei jüngeren Haltern. Wenn das alte Mütterchen und ihr Pudelmischling Probleme mit den Regularien bekommen, wiegt das aus Schweidlers Sicht nicht unbedingt gleich schwer wie bei einem 20-Jährigen, der einen größeren Hund halten will.

Problem Nummer zwei sieht sie bei einer Klientel, die ihre Hunde jedweder staatlichen Kontrolle entzieht, indem sie diese erst gar nicht anmeldet. Da komme man mit neuen Regelungen kaum weiter.

Thomas Fuhrmann ist Erster Vorsitzender des Vereins für Hundesport (VfH) in Weinheim. Auch er bekommt den Welpenboom zu spüren, viele frisch gebackenen Hundehalter wollen ihre Tiere ausbilden. Dabei schränkt Corona den Trainingsbetrieb ein. Und auch er muss sich noch in die Thematik einarbeiten, wobei er den Hundeführerschein für sinnvoll hält – im Prinzip: "Die Leute sollten etwas lernen, es darf keine reine Geldschneiderei sein."

Die kann man seinem Verein nicht vorwerfen. Schon im Rahmen der Begleithundeprüfung wird monatelang trainiert: "Die meisten Mitglieder legen die Prüfung ab, um ihr Tier dann in einer Hundesportart auszubilden." Hunde und Halter würden von unabhängigen Verbandsrichtern beobachtet. Diese überprüfen, ob das Tier auf Kommandos reagiert und sich im öffentlichen Raum "neutral" verhält.

Ob die Vereine etwas zum Hundeführerschein beitragen können? In der Vergangenheit habe es bereits ähnliche Initiativen gegeben, diese hätten aber kaum die Basis erreicht, so Fuhrmann. Die wäre schon rein organisatorisch gefordert: Der Trainingsplatz des Weinheimer Vereins ist auch so bestens belegt.