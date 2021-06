So könnte der Radschnellweg bei Edingen in Zukunft aussehen. Die Trasse kombiniert hier den Rad- und Fußverkehr. Links ist neben der RNV-Trasse die Goethestraße zu sehen, rechts ein Wirtschaftsweg für die Landwirte. Visualisierung: RP Karlsruhe

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Insgesamt 120 interessierte Bürger auch aus Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim nahmen an der ersten digitalen Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) zum geplanten Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim teil. Das Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg verbindet beide Städte auf einer knapp 24 Kilometer langen Strecke, auf der Fahrradfahrer auf vier Meter breiten Straßen zumeist bevorrechtigt und ohne große Hindernisse schnell von A nach B kommen können. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde bräuchte man dafür 80 Minuten.

Die Entwurfsplanung ist aktuell noch vorläufig – auch nach diesem Abend sollen weitere Hinweise und Anregungen von Bürgern über das Beteiligungsportal unter www.radschnellweg-hd-ma.de in die weitere Entwicklung einfließen. Ziel sei es, so Stephanie Schumann (RP), Anfang 2022 die Entwurfsplanung zu beenden, um dann Bauabschnitte zu bilden. Parallel dazu startet die Ausführungsplanung überall dort, wo kein Planfeststellungsverfahren benötigt wird.

Die Visualisierung griff die einzelnen Abschnitte zwischen Heidelberg und Mannheim auf; später ging Daniel Seitz vom beauftragten Büro Schüßler-Plan noch näher ins Detail. Moderatorin Katharina Riedel (Translake GmbH) sprach dabei von den "Besonderheiten" dieser Abschnitte, was positiver klingt als "Probleme".

Immerhin: Auf Anregung der Bürger in Ilvesheim haben die Projektentwickler hier ihre Pläne geändert und den an der Promenade gelegenen Fuß- und Radweg getauscht. Der verkehrsträchtigere Radverkehr wird an den Neckar gelegt, der geräuschärmere Fußweg verläuft hingegen entlang der Bebauung. "Wie kommt man über den Neckar?", lautete später eine von mehreren Fragen in zwei getrennten Chaträumen für die Streckenverläufe südlich und nördlich des Neckars.

Die Neckarquerung bei Ladenburg wird parallel zum Bau des letzten Streckenabschnitts der L 597 geführt, erläuterte Nicole Wendel (Durth-Roos Consulting). Die Planer des Radschnellwegs arbeiten hier mit den Kollegen für den neuen Abschnitt der Landesstraße zusammen. Eine neue Neckarbrücke, wesentlicher Teil der L 597-Maßnahme, soll 2024 stehen.

Ebenfalls nach Protesten vonseiten der Verwaltung und Bürgern, verläuft der Radschnellweg in Edingen nicht in der Goethestraße, sondern rechts der OEG-Schienen auf einem auch von den Landwirten genutzten Weg. Mit ihnen stehe man in engem Austausch, sagte Seitz. Früh hatten die Edinger Landwirte signalisiert, Flächen für den Radschnellweg abgeben zu wollen – für die Aussiedlerhöfe mit ihren Hofläden und einem an der Strecke geplanten Hofcafé könnte der Radschnellweg nach Ansicht des Ortsbauernverbandes auch eine wirtschaftliche Chance sein. Allerdings wird gegenseitige Rücksicht vonnöten sein; um den Mischverkehr zu entzerren, ist die Ertüchtigung eines zweiten parallel verlaufenden Feldwegs geplant, auf den der landwirtschaftliche Verkehr ausscheren kann. Weshalb der Streckenverlauf nicht "geradliniger" verlaufen kann, erklärten die Fachleute mit Verläufen im Bestand sowie sogenannten "Zwangspunkten". Beiden Gegebenheiten müsse man folgen. Eingangs der Veranstaltung hatte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder an die vier Vor-Ort-Begehungen 2019 erinnert, bei denen man den Trassenkorridor des Radschnellwegs besprochen hatte. "Heute Abend ist der entscheidende Punkt – es geht um Details, die sich in den nächsten Monaten weiterentwickeln werden", sagte Felden.

Das Onlineportal zur Ausgestaltung der Trasse ist noch bis 6. Juli unter www.radschnellweg-hd-ma.de geöffnet.