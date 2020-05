Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Für die Nachwuchshandballspieler der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) würde eigentlich eine wichtige Phase beginnen. "Normalerweise würden Anfang Mai die Qualifikationsspiele starten, die entscheiden, in welcher Liga unsere Jugendmannschaften spielen", erzählt Timm Janko. Und eigentlich würde der Jugendtrainer diese Qualifikationsspiele mit seiner C-Jugend-Mannschaft bestreiten, die er seit Ostern übernommen hat.

Doch an Spiele oder auch nur an ein Training mit der Mannschaft, ist in den aktuellen Zeiten nicht zu denken. Umso schwieriger ist es momentan, am Ball bleiben zu können. Gerade für die Jugendlichen, für die das Handballtraining oft ein Ventil ist, um ihre Energie loszuwerden und den Schulalltag hinter sich lassen zu können. Aus diesem Grund hat Janko gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Sebastian Kaiser nach einer Lösung gesucht, um alle Spieler auch in dieser Zeit erreichen zu können. Und so entstand im gesamten Trainerteam die Idee, einen eigenen YouTube-Kanal zu eröffnen. Seit Anfang April können sich die Nachwuchshandballer auf dem Kanal "Jungteufel Leutershausen" Übungen aus verschiedenen grundlegenden Bereichen des Trainings anschauen und so wenigstens virtuell mit ihren beiden Trainern trainieren.

"Wir haben die Videos in die vier Grundbereiche Kraft, Dehnung, Mobilisation und Koordination eingeteilt", erklärt Janko. Aus den entsprechenden Bereichen zeigen er und Kaiser die Übungen mit passender Erklärung vor. "Es ist ein tolles Medium", freut sich Janko über die Möglichkeit, seinen Schützlingen auf diese Weise Übungen an die Hand geben zu können. Doch die beiden Trainer wissen auch, dass die Videos kein vollwertiger Ersatz für das Training sind, das zurzeit normalerweise laufen würde. "Was wir jetzt machen können, ist die Basis zu stützen, die jeder Sportler haben muss", erklärt Janko.

C-Jugend-Trainer Timm Janko zeigt für den „Jungteufel“-Kanal, wie sich die Nachwuchshandballer fit halten können. Fotos: Kreutzer

Gerade handballspezifisches Training sei aber genau das, was über einen YouTube-Kanal nicht möglich sei. Hier sei die Gefahr viel zu groß, dass sich Fehler in der Technik einschleichen würden, die im schlimmsten Fall auch zu Fehlbelastungen bei den Kindern führen könnten. Aus diesem Grund ist YouTube nicht das Einzige, das Janko unternimmt, um mit der Mannschaft in Kontakt zu bleiben.

Jeden Monat erstellt er ausführliche Trainingspläne, doch er weiß auch, dass er hier nun umso mehr auf seine formulierten Ziele achten muss. "Da braucht es einiges an Fingerspitzengefühl und auch die Unterstützung der Eltern, die bei der Sache mitziehen", sagt er. Und er weiß auch, dass die größte Hürde für ein Training daheim die oft fehlende Motivation ist. "Alleine ist es einfach viel schwieriger, wenn man niemanden hat, der mitzieht", ist sich Janko sicher.

Aus diesem Grund versucht er, trotz aller Einschränkungen, den persönlichen Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren. "Ich versuche mindestens drei Mal die Woche mit dem Fahrrad meine Mannschaft abzufahren, um dann eben einzeln für die Kinder da zu sein, wenn sie Fragen haben oder mit Abstand zu zweit ein bisschen draußen zu trainieren", berichtet der C-Jugend Trainer.

Auch für ihren YouTube-Kanal haben Janko und Kaiser noch weitere Pläne: "Der Kanal soll auf jeden Fall noch weiter wachsen." Während bisher hauptsächlich einzelne Übungen in den Videos zu sehen sind, die als Grundlage dienen, planen die beiden Trainer bald auch schon längere Trainingseinheiten hochzuladen. Die Nachwuchssportler können auch ihre Wünsche äußern, welche Übungen sie gerne von den Trainern gezeigt bekommen möchten. Damit alle durchstarten können, wenn es für sie endlich wieder als Mannschaft an den Ball geht.