Von Philipp Weber

Weinheim-Oberflockenbach. Großes Ärgernis für die Odenwald-Ortsteile, die sehnlich auf (hoch-)leistungsfähiges Internet warten: Statt wie angekündigt im Oktober sollen die entsprechenden Anschlüsse nun erst im Januar kommenden Jahres aktiviert werden. Darüber informierte der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (fibernet.rn) in einer Pressemitteilung. Darin übernimmt der Verband die alleinige Verantwortung für die – gelinde gesagt – nicht eben frühe Ansage. Immerhin haben einige Trassenanlieger bereits ihre bestehenden Telekommunikationsverträge gekündigt, um das schnelle Netz möglichst rasch nutzen zu können. Das bestätigte der Sprecher des "Unternehmerkreises Weinheimer Odenwald" am Dienstag im RNZ-Gespräch – und nannte weitere Kritikpunkte.

"Wir entschuldigen uns ausdrücklich für die verspätete Kommunikation des neuen Sachverhalts, dieser Fauxpas geht eindeutig auf unsere Kappe", lässt sich Thomas Heusel zitieren, der operative Leiter des Zweckverbands. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, richtet sich die Entschuldigung vorwiegend an die Stadt Weinheim. Er könne die Verstimmung bei Verwaltung und Bürgern nachvollziehen und sehe den Zweckverband daher in der Pflicht, die Umstände der Verzögerung "klar und deutlich" zu kommunizieren, so Heusel: "Seit Herbst 2019 arbeiten wir an der Erstellung der ,grünen Trasse 2.1’ auf Weinheimer Gemarkung", erklärt er. So sei ein rund acht Kilometer langer Trassenbau notwendig, um die "Backbone"-Verbindung (das "Rückgrat", sozusagen die Hauptleitung) von Heiligkreuzsteinach über Oberflockenbach nach Großsachsen herzustellen. Die Stadt Weinheim lasse in diesem Zuge gleichzeitig die Bezirke Wünschmichelbach, Steinklingen, Oberflockenbach, Rittenweier und Heiligkreuz mit FTTC (frei übersetzt: "Glasfaser bis zum Bordstein" beziehungsweise bis zum Verteilerkasten) erschließen.

Wie in solchen Fällen "üblich" würden entlang der Trasse auch direkte FTTB-Hausanschlüsse ("Glasfaser bis ins Gebäude") für diejenigen Anlieger erstellt, deren Haus richtig liegt und die dies entsprechend beauftragt haben, beschreibt Heusel den technischen Hintergrund.

Offenbar sah es zunächst gut aus: Der milde Winter habe einen zügigen Bau der Trasse ermöglicht, "bis dahin war alles im Plan". Dann kam Corona. Der Trassenbau ging zwar weiter, das Problem aber waren die FTTB-Hausanschlüsse. "Viele" Hauseigentümer hätten die Baukolonnen nicht mehr aufs Grundstück, geschweige denn ins Gebäude gelassen. "Das ist durchaus verständlich, hat uns aber rund drei Wochen Zeitverzug beschert", teilt der Verband mit.

Hintergrund Netzausbau im Odenwald: Unternehmer wirken frustriert Jürgen-Martin Kügler kann einen Schuss Sarkasmus nicht zurückhalten: "Wir sind begeistert!", sagt der Sprecher des "Unternehmerkreises Weinheimer Odenwald" gegenüber der RNZ – und muss selbst lachen. Denn natürlich passt ihm die dreimonatige Verzögerung beim Ausbau des "schnellen [+] Lesen Sie mehr Netzausbau im Odenwald: Unternehmer wirken frustriert Jürgen-Martin Kügler kann einen Schuss Sarkasmus nicht zurückhalten: "Wir sind begeistert!", sagt der Sprecher des "Unternehmerkreises Weinheimer Odenwald" gegenüber der RNZ – und muss selbst lachen. Denn natürlich passt ihm die dreimonatige Verzögerung beim Ausbau des "schnellen Internets" überhaupt nicht. Allerdings handelt es sich aus seiner Sicht um keinen einmaligen Fauxpas, sondern um eine weitere unglückliche Entwicklung in einer langen Reihe von Ärgernissen und Ungerechtigkeiten. So sind auf der Webseite des Unternehmerkreises mehrere Beschwerden zu finden, die Kügler noch mal zusammenfasst. Erst im Juli hatten die Unternehmer einen zweiseitigen Brief an OB Manuel Just verschickt. Man habe sich nicht erklären können, wie es sein kann, dass an einzelnen Standorten die Glasfaserversorgung der Häuser auf beiden Straßenseiten erfolgt ist, während in allen anderen Straßen der Odenwald-Ortsteile nur eine einseitige Glasfaserversorgung möglich sei. Hier werde mit zweierlei Maß gemessen, kritisieren die Unternehmer. Trotz einer frühzeitig und aufwendig betriebenen Unterschriftensammlung für direkte Glasfaseranschlüsse hätten die Verantwortlichen daran festgehalten, nur denjenigen direkte FTTB-Anschlüsse anzubieten, die ihr Haus zufälligerweise auf der "richtigen" Gehwegseite haben. Zwar würden auch die anderen an deutlich schnellere Internetanschlüsse kommen, räumt Kügler ein. Dennoch sei Haus-Internet über Kupferleitungen – gerade auf längere Sicht und noch dazu in Zeiten immer weitergehender Homeoffice-Lösungen – im Grunde eine Notlösung. Er und seine Mitstreiter hätten sich für mehr stark gemacht (selbst wenn es noch länger gedauert hätte), aber letztlich sei man machtlos, so sein Fazit. (web)

Die zusätzliche FTTC-Erschließung des Wehlingwegs in Oberflockenbach und der neu hinzugekommene FTTB-Ausbau in der Cestarostraße mit allen erforderlichen Ausschreibungen, Abstimmungen, Regelungen und Urlaubsunterbrechungen hätten sich zu weiteren neun Wochen addiert, so Heusel: "Mit der Erschließung des Wehlingwegs haben wir diejenige Firma beauftragt, die bereits für uns gearbeitet hatte." Das habe durchaus Zeit eingespart, aber dennoch gab es einen weiteren Verzug: Auf die Ausschreibung zum FTTB-Ausbau in der Cestarostraße habe der Verband keine Angebote erhalten. Somit musste der Auftrag "freihändig" vergeben werden. "Nach zähen Verhandlungen konnten wir dafür ebenfalls das bereits für uns tätige Unternehmen gewinnen", heißt es weiter. Voraussetzung dafür war aber, dass der Kabelzug für den Wehlingweg und die Cestarostraße gebündelt in einer Maßnahme – und zwar nach Abschluss von Tiefbauarbeiten in der Cestarostraße – erfolgen sollte.

Mit der Fertigstellung aller nunmehr drei Baumaßnahmen sei man letztlich "in den Sommerferien gelandet". Die Folge: Der Baufirma war ein zweiwöchiger Urlaub zuzugestehen. Heusel legt indes Wert darauf, "dass wir zu jedem Zeitpunkt sehr darum bemüht waren, die ständig neuen (...) Problemstellungen schnell zu lösen und in der Konsequenz die Wünsche und Vorstellungen der Stadt Weinheim bestmöglich umzusetzen".

Wie geht es jetzt weiter? "Der Bau der Haupttrasse einschließlich Kabelzug und Montage ist mittlerweile abgeschlossen, ebenso der Tiefbau im Wehlingweg", teilt der Verband mit. Die Tiefbauarbeiten in der Cestarostraße sollen Ende August beginnen. Im direkten Anschluss erfolgen der Kabelzug und die Montage in diesem Bereich. Gleiches gilt für den Wehlingweg. Bis Ende September sollen sämtliche Baumaßnahmen beendet sein. Anschließend könne der Zweckverband die Strecken, Technikgehäuse und Hausanschlüsse an den Netzbetreiber übergeben: "Der übernimmt dann die Ausrüstung des Netzes, die zum aktiven Betrieb erforderlich ist. Ab Ende Januar 2021 können die Anschlüsse mit individuellen Dienstleistungsverträgen belegt werden", heißt es weiter.

In diesem Zusammenhang macht die Stadt darauf aufmerksam, dass sich Bürger, die aufgrund bereits gekündigter Verträge akuten Abstimmungs- und Klärungsbedarf haben, ab sofort direkt an die Kunden-Hotline von fibernet.rn unter 07261/931.535 wenden können. "Das haben wir gemeinsam so vereinbart, denn über diese Hotline sind alle relevanten Informationen aus erster Hand verfügbar", so Traudl Höft vom Amt für Stadtentwicklung. Tatsächlich könnte Klärungsbedarf bestehen, wenn Bürger laufende Verträge gekündigt haben, die Angebote der neuen Anbieter aber noch nicht nutzen können. Diese Anbieter für individuelle Telekommunikationsdienstleistungen würden voraussichtlich im Herbst detailliert informieren. Weiter wird empfohlen, Kündigungen beim bisherigen Anbieter nicht selbst, sondern zu gegebener Zeit und über den neuen Anbieter abzuwickeln.