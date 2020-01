Von Günther Grosch

Weinheim. Manuel Just ging seinen ersten Neujahrsempfang als Oberbürgermeister mit so viel Feuereifer an, dass er als (Aushilfs-)"Kanonier" der Historischen Bürgerwehr Alt Weinheim beim zweiten Schuss sogar die Schnur vom Abzug der Kanone riss. Dennoch hat es am Sonntag unter der großen Zeder dreimal "mächtig gekracht und geraucht", dank der jeweils 80 Gramm Schwarzpulver aus dem Rohr der "Giftigen Bawett" und 400 Gramm aus dem Standböller "Dicker Heinrich". Hilfestellung gab der etatmäßige Kanonier Ralf Ester. Kommandant Axel Röttge und die Angehörigen der Bürgerwehr standen in den historischen blau-weißen Uniformen Spalier.

Verbalen "Zunder" vom OB und durch die Stadtkapelle unter der Leitung von Sebastian Blaut musikalisch "was auf die Ohren" bekamen die Gäste anschließend im Ratssaal, wo Just seinen 237. Tag als OB mit der Neujahrsansprache einläutete. Der Blick in die Reihen der Anwesenden verdeutliche ihm einmal mehr, wie viele Menschen Tag für Tag am gelingenden Gemeinwesen in der Stadt arbeiten. Aus Bund und Land waren Karl A. Lamers (MdB, CDU) und "Lokalmatador" Uli Sckerl (MdL, Die Grünen) gekommen. Die Ehemaligen (Ober-)Bürgermeister Uwe Kleefoot, Heiner Bernhard, Wolfgang Androsch und Rudi Glock waren ebenfalls unter den Gästen.

Flüchtlingsthema ist nicht vorüber

Nicht ausklammern mochte Just daneben die Träger der Bürgermedaille und Ehrennadel, die Ortsvorsteher, Gemeinderäte und Menschen, die sich in Politik, Sozialverbänden, im Sport oder für die Musik engagieren. Ein spezielles Dankeschön galt Weinheims Erstem Bürgermeister und neunmonatigen "Aushilfs-OB" Torsten Fetzner.

Auch in Zukunft müsse es Anspruch sein, allen Menschen in der Stadt eine nach ihren Interessen und Bedürfnissen ausgerichtete Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, so Just. Hierzu zählten junge wie ältere Menschen, Kinder, Frauen und Männer mit und ohne Handicap, Arme wie finanziell Privilegierte. Vor allem aber dürfe man dabei keinerlei Unterscheidung treffen, welcher Herkunft diese Menschen sind, welcher Religion sie angehören oder welche sexuelle Orientierung sie haben.

Gleichzeitig müsse die ungeteilte Aufmerksamkeit den "Megathemen" Digitalisierung sowie Klima- und Umweltschutz gelten. In seinem Blick über den Kirchturm hinaus kennzeichnete Just das weltweite politische Gefüge als "instabil". Die Tötung des iranischen Generalmajors Qasem Soleimani durch einen US-amerikanischen Drohnen-Angriff unterstreiche dies in schmerzhafter Weise. Zu viele Regierungschefs favorisierten eine patriotische Ausrichtung ihres Staates und sähen in Globalisierung und Weltoffenheit eher eine Gefahr als eine Chance, kritisierte Just.

Aber auch wer glaube, der 2015 begonnene verstärkte Zugang von Flüchtlingen sei vorüber, der irre, so Just. Nach wie vor gebe es zu viele Krisenherde auf der Erde. Diese seien in der Lage, innerhalb weniger Tage Millionen von Menschen ihre Heimat zu nehmen und die gleichen Flüchtlingsbewegungen auszulösen wie vor wenigen Jahren. Die Entwicklung des weltweiten Klimas flankiere diese Tendenz, warnte Just. Eine funktionierende Demokratie zu begründen, sei eine der größten Errungenschaften der jüngeren deutschen Geschichte. Um dies zu erreichen, habe es Anstrengungen über mehrere Jahrhunderte hinweg bedurft. Die Demokratie zu erhalten und zu verteidigen, sei jetzt keine geringere Aufgabe.

In diesem Zusammenhang ging Just auf die Rolle politischer Mandatsträger ein. Jeder, der sich in diese Rolle begibt, müsse sich der Kritik stellen. Diese müsse aber "auf sachlicher Ebene, ohne Beleidigung, ohne Gewalt, aber mit Wertschätzung für den Menschen" erfolgen.

Es blieb aber auch Zeit für gesellige Momente: Die Jubiläums-Blütenprinzessin Julia I. holte sich bei OB Just den "großen" Rathausschlüssel, der bis Aschermittwoch in ihren Händen bleibt. Just wusste nicht, wie ihm geschah. "Diesen Schlüssel hat man selbst mir noch nicht gegeben", so der OB, als Blütenfunktionärin Helga Eibel den Schlüssel aus der Zwischenablage des Rednerpults hervorholte.

Von einem für die Handwerker ereignisreichen wie erfolgreichen Jahr 2019 sprach im Namen der Weinheime Betriebe Innungsobermeister Helge Eidt. Die größte Herausforderung bleibe, den Fachkräftemangel zu beheben und den Wert einer handwerklichen Berufsausbildung zu bewerben. Der Tradition nach hatten die Innungsobermeister für den OB auch Nahrhaftes mitgebracht.

"Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets beisammen sein": Es waren dieses Mal Lützelsachsens Winzerkönigin Miriam II. und ihre Prinzessinnen Sarah und Sofie, die die Kelche hoben. Das Publikum musste – wie immer – noch ein paar Momente warten, ehe es ans gemeinsame Anstoßen ging.