Mit einer Öffentlichkeitsoffensive ist das Regierungspräsidium Karlsruhe in das Großprojekt neue Neckarbrücke gestartet. Im Domhof konnten sich die Bürger am Ende einer Infoveranstaltung die Pläne ansehen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Am Ende der Bürgerinformationsveranstaltung zur neuen Neckarbrücke wurde der Referatsleiter im Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe, Peter Siepe, sogar noch zu einem Kaffee in das Wohnzimmer einer Anwohnerin der Ilvesheimer Straße eingeladen. Dieses Angebot kam allerdings keineswegs aus Dankbarkeit. Ausgesprochen hatte es eine Anwohnerin, die Siepe beweisen wollte, wie sehr sie und ihre Familie bereits jetzt unter der Lärmbelastung der vorbeifahrenden Lastwagen leidet. Wenn die Neckarbrücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg einmal steht, befürchtet die Frau Schlimmes: "Dann fährt der Straßenverkehr fast durch unser Wohnzimmer."

Was die Anwohnerin noch viel mehr ärgerte: Der Feldhamster, sagte sie, erhalte bei einem Bauprojekt mehr Schutz als Menschen. "Das sollte auch Ihnen zu denken geben", sagte die Bürgerin zu Siepe. Zuvor hatte sie in der Infoveranstaltung gehört, dass für die Hamster ein Rückzugsort geschaffen werden soll. Es sollen sogar Feldhamstertunnel angelegt werden, obwohl in den vergangenen Jahren in dem vom Bau betroffenen Bereich keines der Tiere mehr gesichtet wurde.

Durchweg emotional war die Diskussion über das Landesprojekt nach der Vorstellung der RP-Mitarbeiter. Aber sie blieb stets sachlich. "Wenn ein großes Bauwerk entsteht, gibt es nicht nur Gewinner. Verkehrsverlagerungen freuen natürlich nicht alle Anwohner", sagte Siepe.

Er war von der Nachricht des Verkehrsministeriums, dass die Neckarbrücke endlich gebaut werden könne, genauso überrascht wie die Bürgermeister der betroffenen Kommunen Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Ladenburg, sagte er.

Bürgermeister Stefan Schmutz war im Wahlkampf nicht näher auf die Brücke eingegangen, weil auch er nicht an eine schnelle Umsetzung geglaubt hatte. Nun müssen sich Schmutz und der Gemeinderat aber in absehbarer Zeit mit der Umwidmung von Straßen beschäftigen. Bei der Informationsveranstaltung im Domhof hörte der Bürgermeister nämlich einige Sorgen, die sich speziell die Anwohner der Wallstadter Straße machen.

Weil an der L 597, der sogenannten Nordumgehung, auf 700 Metern gleich drei Abfahrten zum Gewerbegebiet Hohe Straße, zum Industriegebiet West und eben zur Brücke geplant sind, könnten sich hier vor den Ampeln Staus bilden. Ortskundige werden sich dann die weniger befahrenen Abkürzungsstrecken suchen.

Und eine davon verläuft durch das Gewerbegebiet Hohe Straße und die verlängerte Wallstadter Straße, die wiederum teilweise durch ein Wohngebiet führt. "Wir machen uns große Sorgen, weil bei uns der Verkehr zunehmen wird. Sie müssen handeln", sagten die Anwohner. Die Planer aber wollten sich damit gar nicht erst befassen: "Wir sind für die Landesstraßen und den Brückenbau zuständig. Die anderen Hausaufgaben muss die Stadt Ladenburg machen", sagte Siepe.

Bei der Diskussion wurde klar, dass die Bürger den Neubau der Brücke durchaus als Chance sehen, um die Gewerbegebiete und Industriebereiche besser anzuschließen. Auch der Rückgang des prognostizierte Durchgangsverkehrs in der Benz- und Ilvesheimer Straße wird die dortigen Anwohner freuen. Trotzdem gab es auch kritische Fragesteller, an deren Spitze sich der Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg stellte. Er befürchtet, dass der Verkehr auf der Nordu

mgehung im Bereich von Ladenburg West wegen der drei Anschlussstellen nicht mehr fließen werde. "Die Landesstraße ist jetzt schon überlastet. Täglich fahren hier 24.000 Fahrzeuge", sagte Spangenberg. Er will daher den Bau eines Verkehrskreisels genau geprüft haben. Das forderte auch Bürgermeister Schmutz. Die Verkehrsplaner des RP sehen hier eine Kreisellösung aber kritisch. Man werde den Einwand zwar noch einmal prüfen, sagte Siepe, aber alle Experten sagten, dass der Bau eines Kreisels an dieser Stelle der L 597 keinen Sinn mache.

Auch das Thema Lärm und Feinstaub wurde von Spangenberg angesprochen. Er kritisierte, dass das Verkehrsgutachten nicht mit aktuellen Zahlen gestützt werden könne. Probleme sieht er zudem beim Lärmaufkommen auf der Brücke und der Zufahrt Ilvesheimer Straße.

Sieper erläuterte, dass die vom Gesetzgeber festgeschriebenen Grenzwerte alle unterschritten würden. Auch wenn auf der neuen Neckarbrücke die Verkehrsteilnehmer Tempo 100 fahren würden, sei die Lärmbelastung noch immer nicht zu hoch. Siepe stellte sogar eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Kilometern pro Stunde in Aussicht, dann dürfte das Thema Lärm kein Problem mehr sein.