Von Philipp Weber

Weinheim. Die Versorgung Oberflockenbachs mit schnellem Internet verzögert sich weiter - was nun zu Irritationen zwischen der Stadt Weinheim und dem Zweckverband "Fibernet Rhein-Neckar" geführt hat. Zunächst hatte der Zweckverband per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Bau des Hauptversorgungsstrangs erst im Juli begonnen und im Dezember fertiggestellt wird. Die Hausanschlüsse sowie die Inbetriebnahme werden erst in der ersten Jahreshälfte 2020 erfolgen.

Der Zweckverband habe seine Planungen für den Bau des "Backbone" (wörtlich: Rückgrat) von Heiligkreuzsteinach nach Heddesheim anpassen müssen. Die ursprüngliche Version sei vor allem in Oberflockenbach nicht zu verwirklichen gewesen. Der Vorsitzende des Zweckverbands, Landrat Stefan Dallinger, sei persönlich vor Ort gewesen. Dallinger habe Gemeindevertreter, Gewerbetreibende sowie Interessierte "in diesen Tagen" zu einem Info-Termin eingeladen und ihnen die Verzögerungen erläutert. Er habe dabei von geologischen Gegebenheiten sowie weiteren unvorhersehbaren Entwicklungen gesprochen, die eine komplette Neuplanung notwendig gemacht hätten. "Ein weiterer Hinderungspunkt ist hinzugekommen: Wegen der Kanalsanierung in der Ortsdurchfahrt Oberflockenbachs 2020 muss der Trassenverlauf entsprechend umgeplant werden." Synergieeffekte ergäben sich aber am Ortsausgang, wo Rad- und Fußwege erneuert werden.

Die Stadt Weinheim hat auf diese Aussagen umgehend reagiert. Trotz des laufenden Osterwochenendes ging eine Klarstellung an die Medien, in der Erster Bürgermeister Torsten Fetzner die Informationspolitik des Zweckverbands scharf kritisiert. "Die Menschen in Oberflockenbach haben Ehrlichkeit verdient", so Fetzner: "Die Begründungen entsprechen zum Teil nicht der Wahrheit."

In der Weinheimer Verwaltung ärgert man sich darüber, dass der Zweckverbandschef die Kanalsanierung als Grund für die Verzögerungen anführt. Dies könne schon deshalb nicht die wahre Ursache sein, weil die tatsächlichen Gründe für den schleppenden Netzausbau dem Verband "spätestens im Januar bekannt gewesen sein müssen".

Der Stadt liege eine "deutliche" Mail zum Thema vor, die am 30. Januar verschickt wurde. Im Februar hatte Landrat Dallinger dann Gewerbetreibende und Ortsrepräsentanten informiert. Anders als in der "Fibernet"-Mitteilung angedeutet, sei dies aber nie im Rahmen von Öffentlichkeitsveranstaltungen geschehen. Im Gegenteil: Die Öffentlichkeit war nicht eingeladen, auf Wunsch von Dallinger.

Der Einstieg in die Abstimmung von Backbone-Verlegung und Kanalsanierung sei erst am 4. März erfolgt; die geänderte Planung liege seit dem 15. April vor. "Die Verzögerung war nach Erkenntnissen der Stadt Weinheim also bekannt, bevor die Kanalsanierung überhaupt zur Sprache kam." Auch die Aussage, laut der die Anschlüsse erst nach Fertigstellung des Backbones erstellt würden, widerspreche einer früheren Zusage des Zweckverbands.

Grundsätzlich, so Fetzner, habe er Verständnis dafür, dass sich Bauprojekte verzögern. Die überhitzte Baukonjunktur und technische Probleme müsse man als Gründe gelten lassen, er bestehe aber auf eine "seriöse Information" und lasse sich nicht den Schwarzen Peter zuschieben.