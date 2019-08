Hirschberg. (mwg) Wenn eine Gemeinde einer kritischen Situation gegenübersteht, sagt der Umgang damit oft auch etwas über sie selbst. In Hirschberg genügten im Juli wenige Tage, um zu zeigen, wie schnell Menschen den Respekt vor ihrem Gegenüber verlieren können.

Als bekannt wurde, dass das Trinkwasser mit coliformen Keimen verunreinigt war, fühlten sich manche Bürger nicht ausreichend und nicht frühzeitig informiert. Rathausmitarbeiter wurden am Telefon derart beschimpft, dass sie keine Anrufe mehr annehmen wollten und die Gemeinde eine Ansage mit Informationen auf dem Anrufbeantworter laufen lassen musste. Ein Bürger drohte einem Angestellten des Rathauses mit Mord.

"Ich habe registriert, dass manche die Contenance verloren haben", sagt Bürgermeister-Stellverteter Karlheinz Treiber. Fehlende Distanz in der Kritik nennt Treiber das, was sich in der Gemeinde abspielte. Die habe sich auch gezeigt, als wenige Tage nach der Trinkwasserverunreinigung in Hirschberg der Strom ausfiel.

Schnell hätten sich Verschwörungstheorien entwickelt, und vermeintliche Schuldige seien gefunden worden. "Ich fand es bemerkenswert, wie schnell Menschen bereit sind, jemanden zu steinigen", sagt Treiber. Etliche Telefonate habe er führen müssen, um die Bürger zu bitten, ihre Anschuldigungen zu unterlassen.

Auch im Falle der Morddrohung griff die Verwaltung durch. Dem Anrufer wurde über das Wochenende eine Frist gesetzt, während derer er sich schriftlich zu entschuldigen hatte. Sonst wäre Anzeige erstattet worden. "Pünktlich montags ging die Entschuldigung ein", sagt Treiber. "Sie war mit der Hand geschrieben."