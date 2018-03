Von Philipp Weber

Weinheim. Dick eingepackt in Jacken, Mäntel und Schals schritt die Eröffnungsdelegation gestern Nachmittag die Stufen zur neuen Baum-Sauna empor - um vor deren Eingang stehen zu bleiben. Weiter gegangen wäre es hier nur textilfrei. Denn während Miramar-Geschäftsführer Marcus Steinhart, seine Mutter Brigitte sowie die Gäste von Stadtverwaltung und Presse vom Balkon der Sauna aus über den winterlichen Waidsee schauten, wurde hier schon ausgiebig geschwitzt.

Der Blick aufs "Weinheimer Meer" ist von drinnen aus indessen genauso schön. Von der am höchsten gelegenen Sauna-Bank können die Badegäste aus fünfeinhalb Metern Höhe über die Gartenlandschaft des Miramar und den See schauen. Ein durchaus urlaubsverdächtiger Anblick, wie Unternehmerin Brigitte Steinhart findet: "Der Waidsee ist unser Alleinstellungsmerkmal. In so einer Landschaft sind nur die wenigsten Spaßbäder zu Hause." Ihr Sohn, Miramar-Geschäftsführer Christian Steinhart, bringt den Vorzug der maximal 50 Gäste fassenden Aufguss-Sauna (85 Grad) auf den Punkt: "Lage, Lage, Lage."

Das Bad habe den See vor der Tür, die echten Bäume an dessen Ufer - und die bereits vorhandene Saunalandschaft: "Da lag es eigentlich auf der Hand, noch eine Baum-Sauna zu bauen." Rund 800.000 Euro hat das Miramar in die neue Sauna investiert. Die Bauzeit betrug ein halbes Jahr. "Das Ganze ist zum Glück unfallfrei abgelaufen", so Marcus Steinhart. Die Außenwände des Schwitzraums bestehen nach Unternehmensangaben aus handgehauenen Blockbohlen der Polarfichte. Die Brücken- und Plattformgeländer sind aus Kelo-Stämmen gefertigt, die ebenfalls vom Polarkreis stammen.

Für die Montage der Sauna waren eigens Mitarbeiter einer finnischen Fachfirma nach Weinheim gekommen. Aber auch Handwerksbetriebe aus der Region haben von dem Projekt profitiert.

OB Heiner Bernhard gratulierte den Steinharts zur neuen Investition. "Hier scheint sich ein gewinnbringender Wechsel zwischen Erneuerungen im Rutschenbereich und Investitionen ins Saunaparadies eingependelt zu haben", sagte er. Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Auf dass hier viel Schweiß fließen möge."

Dem Bad, aber auch der Stadt tue das private Engagement der Unternehmerfamilie gut, so der OB - "und das nicht allein wegen der Gewerbesteuereinnahmen". Das frühere Allwetterbad befindet sich seit Ende 1987 im Besitz der Familie Steinhart. Diese hatte den Betrieb von der Stadt übernommen - zum symbolischen Preis von einem Euro. Seither wird die Badelandschaft kontinuierlich ausgebaut. Natürlich auch, um der Konkurrenz in der Region standhalten zu können. Und was sagten die Besucher zum neuen Schwitzraum? "Die Sauna ist sehr schön, uns gefällt die Gartenanlage mit den vielen Saunen hier aber ganz allgemein", erzählten zwei Besucherinnen aus Mannheim und Viernheim: "Wir kommen drei, viermal im Jahr hierher. Früher waren wir mit unseren Kindern an den Rutschen, heute gehen wir in die Sauna."

Das Miramar locke Familien mit Wellenbad und Rutschen, Freunde der textilfreien Schwitzkultur mit der Saunalandschaft und die "Gesundheitsbewussten" mit den Thermen, sagt Brigitte Steinhart. Allen drei Zielgruppen versuche man in regelmäßigen Abständen, Neues zu bieten. 2018 solle noch eine kleine Barfußbadeanlage hinzukommen, verriet ihr Sohn - während sich unterhalb des Saunabalkons zwei junge, kräftige Kerle die Bademäntel abstreiften und tatsächlich in den eiskalten Waidsee springen.

Ernster ist die Frage, ob das Bad auch bald ein Parkdeck erhält. Das endgültige Bodengutachten brauche wohl noch zwei Woche, hieß es gestern dazu.