Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Auch wenn das Wetter am Kerwemontag etwas trüb und regnerisch war, so herrschte in den Gasthäusern dennoch eine prächtige Stimmung. Während sich zu diesen geselligen Runden eher Menschen mittleren Alters und jüngere Heisemer trafen, war der Jugend der Nachmittag im Vergnügungspark vorbehalten. Die Senioren der Gemeinde zog es dagegen traditionell in die Aula der Martin-Stöhr-Schule.

Seit über drei Jahrzehnten laden die Gemeinde Hirschberg und der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen (SVK) mittlerweile zu diesem Seniorennachmittag am Storchekerwe-Montag ein. Das gemütliche Beisammensein wird traditionell vom SVK mit dem Einmarsch der Kerwemädsche und der Kerweborschte eröffnet.

Der Erste Vorsitzende des Sing- und Volkstanzkreises Leutershausen, Jürgen Gustke, konnte in der Schulaula über 100 Senioren begrüßen. Er wünschte allen, die gekommen waren, einen vergnüglichen Nachmittag. Bürgermeister Ralf Gänshirt überbrachte die Grüße der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats. Für ihn als Bürgermeister war es das erste Mal, dass er in offizieller Funktion mit dabei war. Er erinnerte an seinen Einstand am Samstag beim Bieranzapfen.

"Ich hatte wirklich Lampenfieber", bekannte das Ortsoberhaupt. Erstmals habe er als 16-Jähriger bei einem privaten Fest ein Fass angezapft, und das sei total in die Hose gegangen. Er werde in den kommenden Jahren sehr gerne der "Heisemer Storchekerwe" und dem Seniorennachmittag die Treue halten, betonte Gänshirt. Zugleich dankte er dem SVK Leutershausen für die Programmgestaltung und die Ausrichtung der "Heisemer Storchekerwe". Dafür gab es von den Senioren reichlich Applaus.

Auch das frisch gekürte Hammelpaar 2019/20, Tobias Rell und Anneliese Bletzer, war zum Seniorennachmittag in feschem Outfit gekommen. Kerweschlackl Jürgen Gustke führte mit lockeren Sprüchen und heiteren Anekdoten durch das Unterhaltungsprogramm, das von den Tänzern des SVK Leutershausen mit flotten und beschwingten Tänzen eröffnet wurde.

Gustke erzählte, wie sich der alte Adam über einen Kuss freute, "denn Liebe ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinanderklappen". Nach weiteren Tanzvorführungen durften die Senioren bekannte Volkslieder mitsingen. Das Thema Liebe umschrieb Gustke anschließend so: "Bei der Liebe ist der Hochgenuss zu allen Zeiten der erste Kuss, er kostet nix, ist unverbindlich und vollzieht sich immer mündlich."

SVK-Ehrenmitglied Hans Frank sang zur Freude der anwesenden das Lied von "Der Jugendzeit". Danach spielte die Musikgruppe "Original Odenwald-Set" zur musikalischen Unterhaltung auf. Kaffee und Kuchen, Wein und Bier - und das alles "fer umme" - sorgten zudem für beste Stimmung und gute Laune.