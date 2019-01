"Stricken erdet mich und bedeutet Ausgleich zugleich", sagt Annette Schmitt-Strobel. Sie steht gerne in aller Frühe auf und strickt in den Tag hinein, was mitunter bis zu zehn Stunden dauern kann. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Hirschberg-Leutershausen. Für die einen ist sie die "Strickliesl" und die "Sockenfee" aus Leutershausen, für andere der "Wollengel" vom Weinheimer Weihnachtsmarkt. Fakt ist: Seitdem Annette Schmitt-Strobel vor gut 17 Jahren erstmals im vorweihnachtlichen Budendorf der Zweiburgenstadt ihre selbstgestrickten Socken feilbot, gingen von der Babysocke Größe 19 bis zum Siebenmeilenstiefelstrumpf Größe 53 mehr als 3000 Sockenpaare über den Verkaufstisch.

Angefangen hat alles damit, dass Schmitt-Strobel im Friseursalon ihrer Mutter Angela einer Kundin zuschaute, die sich die Zeit unter der Trockenhaube mit Stricken vertrieb. Die kleine Annette zeigte sich von den "flinken Fingern" der Frau, dem "Klappern der Stricknadeln" und "wie aus einem einzigen Faden ein Gesamtkunstwerk entstand", fasziniert.

Die Leidenschaft für Wolle ließ die damals Neunjährige nicht mehr los. Weil die Mutter kaum Zeit hatte, brachte Großmutter Emma Irschlinger der Enkelin die notwendigen technischen Kniffe bei. Vom ersparten Taschengeld und dem Trinkgeld von Mamas Kundinnen kaufte sich Annette fortan kleine Stränge bunter Wolle.

Die Wollknäuel vollends ins Rollen brachte eine Freundin der Mutter. Diese betrieb in Handschuhsheim einen Trachtenladen. Schnell kam man miteinander ins Geschäft. Weil die rustikalen Trachtensocken normalerweise grau daherkamen, Annette aber ein Faible für kräftige Farben entwickelte, strickte sie für Mutters Freundin die Socken in Rot, Blau, Grün oder nach Kundenwunsch.

Endgültig zum Durchbruch kam das Sockenhobby nach Abschluss der Haus-wirtschaftlichen Berufsfachschule für Sozialpädagogische Berufe. Nach einem Volontariat in Schwarzach und einer ersten Dienststelle in Sinsheim stand Annette Schmitt-Strobel als Medizinisch-Technische Angestellte (MTA) in Karlsruhe, in Mannheim und bis vor zwei Jahren in einem Speziallabor in der Kinderklinik Heidelberg in Lohn und Brot.

Hier wie dort waren die Klientinnen der Praxen auf die Strickleidenschaft der Laborassistentin aufmerksam geworden. "Sie fragten bei mir nach, ob ich nicht für sie auch Socken stricken wollte." Auch deshalb, weil beispielsweise Diabetes-Patienten Strümpfe brauchen, die nicht zu eng sein dürfen. Anstelle von "zwei rechts, zwei links" strickte Schmitt-Strobel "eine rechts, eine links", damit die Socken die nötige Weite bekommen.

Wie durch ein Strickwunder entstehen Schmitt-Strobels Sockenmuster allein aus dem Farbenspiel des jeweiligen Wollknäuels heraus. "Renner" sind derzeit Wollzusammenstellungen nach "Hundertwasser"-Vorbildern sowie mexikanische Farbmotive. Für ein Paar Socken verstrickt Schmitt-Strobel je ein 100-Gramm-Knäuel à 425 Meter. Macht umgerechnet auf ihre bisher rund 3000 Paare eine Streckenlänge von 1 275.000 Metern Wollfaden oder 1275 Kilometern.

Ob als Haussocken oder Sofasocken genutzt: Damit die Kundschaft lange Freude an ihren Socken hat, verwendet Schmitt-Strobel nicht irgendein Garn, sondern hochwertige Sockenwolle. Die besteht aus 75 Prozent Schurwolle und 25 Prozent Polyamid. Das macht sie besonders robust. Außerdem sind die Socken bei bis zu 40 Grad waschbar, ohne dass sie verfilzen.

Das alljährliche Ladenburger Altstadtfest im September wurde für lange Zeit zum Außenverkauf-Stammsitz. Bis Schmitt-Strobel einmal kurz vor Beginn des Festes nach vorheriger emsiger Sommerstrickzeit eine unerwartete Absage erhielt: "Ich saß urplötzlich auf einem Stapel von gut 100 Paar Socken."

Ein "Woll-Engel" sprang ihr zur Seite. In der Zeitung las sie zufällig, dass für den Weinheimer Weihnachtsmarkt noch Aussteller für das Weihnachtsbudendorf gesucht würden. Schmitt-Strobel griff zum Telefon. Wurde um eine schriftliche Bewerbung gebeten. Sandte ein Fax an die Interessengemeinschaft Historischer Marktplatz - und bekam postwendend die Zusage.

Seitdem zählt Schmitt-Strobel jeweils am ersten Weihnachtsmarktwochenende zum lebendigen Inventar des Zweiburgenstädter Weihnachtsmarktes mit einer kaum mehr überschaubaren Fangemeinde: "Meine Stammkundschaft kommt aus der gesamten Region."

Zu ihren Kunden zählt auch ein Zivildienstleistender. Der ist 2,12 Meter groß und hat die Schuhgröße 53. Mit Schmitt-Strobel zog er das große Los. Jahrelang habe er sich darüber geärgert, dass er sich immer "Schlauchsocken" kaufen musste, "die dennoch stets nur knapp über den Fuß reichten", klagte er Schmitt-Strobel sein Leid. Für die Anfertigung seiner Spezialsocken benötigt sie natürlich mehr Zeit und Wolle, schmunzelt die Hirschberger "Strickliesl". Dafür aber hat sie einen "Kunden auf Lebenszeit" gewonnen.

Die Leidenschaft fürs Stricken hat Annette Schmitt-Strobel auch mit ihrem Eintritt ins Rentenalter nicht verloren. Als Relikt von den früheren beruflichen Schichtdienstzeiten gewohnt, steht sie noch immer in aller Frühe und lange vor Ehemann Reinhard auf und strickt in den Tag hinein.

Was sich schon mal bis zu zehn Stunden hinziehen kann. "Stricken erdet mich und bedeutet Ausgleich zugleich", sagt sie. Dazu dienen auch die Hörbücher oder Klassik-CDs, die neben Wolle und Strickzeug liegen.

Obwohl die Spannung der Wollfäden manchmal die Finger einschneidet, aufscheuert oder zu blutigen Rillen in der Haut führt, lässt sich Schmitt-Strobel von solchen Wehwehchen nicht beirren. "Kinderpflaster drüber, und es flutscht wieder." Kinderpflaster sind im Gegensatz zu herkömmlichen Heftpflastern für Erwachsene glatter und lassen den Faden besser laufen, hat sie herausgefunden.

Ihr Nadelspiel beiseitelegen will die Sockenfee jedenfalls noch lange nicht, wie die Wollknäuel auf ihrem Tisch beweisen, die sie bereits wieder in Angriff genommen hat, "um zwischendurch auch Sonderwünsche zu erfüllen".