Die Einbrecher hebelten das Küchenfenster in der Erdgeschosswohnung auf, in der Gaby Krauch lebt. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen Bewohnern des Drei-Familien-Hauses in der Gartenstraße richteten die Einbrecher großes Chaos an. Foto: privat

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Gaby Krauch hilft gerne anderen. Doch jetzt braucht die Vorsitzende von „Hirschberg hilft“ selbst Hilfe. Sie hofft, dass jemand ihre gestohlenen Schmuckstücke wiedererkennt und diese den Weg zu ihr zurückfinden. Denn es ist weniger der materielle Verlust, der sie schmerzt, vielmehr hat der Schmuck hohen ideellen Wert für sie.

Ein Einbrecher ließ ihn am Samstagabend aus ihrer Wohnung in der Gartenstraße mitgehen. „Ich hatte Spätdienst und mein Freund brachte mich nach Hause“, erzählt sie. Dort sah sie ihre Wohnungstür im Drei-Familienhaus sperrangelweit aufstehen. Krauch eilte nach innen. „Es war ein Bild des Schreckens“, schildert sie die Situation. Sämtliche Schubladen und Schränke hatten der oder die Einbrecher durchwühlt. Besonders katastrophal sah es im Schlafzimmer von Krauch aus. „Es war alles draußen“, sagt die 53-Jährige noch recht fassungslos. Die Kondolenzliste für ihren verstorbenen Sohn hatten die Einbrecher achtlos aufs Bett geworfen.

Hintergrund Einbrüche in Hirschberg: Laut Polizeisprecher Christoph Kunkel ist Hirschberg kein Kriminalitätsschwerpunkt, die Einbruchszahl generell niedrig. Der Fünf-Jahres-Mittelwert liegt bei 15 Einbrüchen. Aktuelle Zahlen gibt die Polizei vor Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik nicht heraus. Kunkel konnte aber sagen, dass die Zahl der [+] Lesen Sie mehr Einbrüche in Hirschberg: Laut Polizeisprecher Christoph Kunkel ist Hirschberg kein Kriminalitätsschwerpunkt, die Einbruchszahl generell niedrig. Der Fünf-Jahres-Mittelwert liegt bei 15 Einbrüchen. Aktuelle Zahlen gibt die Polizei vor Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik nicht heraus. Kunkel konnte aber sagen, dass die Zahl der Einbrüche in Hirschberg im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sei. 2018 wurde in der Gemeinde sieben Mal eingebrochen. Vier Jahre zuvor war dies sogar 25 Mal der Fall. Infos rund ums Thema „Einbruchschutz“ gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Römerstraße 2-4, Heidelberg, Tel. 06221/99-1234, Mail beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de. Infos unter: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de. Hilfe für Opfer: Beratend und begleitend steht der „Weiße Ring“ Einbruchsopfern bei. Kontakt für den Rhein-Neckar-Kreis: Außenstellenleitung: Thomas R. J. Franz, Mobil: 0151/55164734, E-Mail: weisser-ring-rnk@gmx.de. ans

Krauch verständigte die Polizei und ihren Vermieter. Die Beamten nahmen den Einbruch auf; am Sonntag kam die Spurensicherung. Und die hatte einiges zu tun, denn nicht nur bei Krauch hatten die Täter ihr Unwesen getrieben. Bei ihr hatten sie die Rollläden hochgeschoben und das Küchenfenster aufgehebelt, wie es auch später im Pressebericht der Polizei beschrieben wurde. Über die Wohnung gelangten sie ins Treppenhaus, wo sie zwei weitere Wohnungstüren in den Obergeschossen aufhebelten. Auch in den anderen Etagen durchwühlten die Einbrecher Schubladen und Schränke.

Bei Krauch hatten sie es auf den Goldschmuck mit 14 bis 18 Karat abgesehen, Bargeld und Silberschmuck ließen sie liegen. Besonders schlimm ist für die 53-Jährige, dass die Täter dabei für sie wertvolle Erinnerungsstücke an ihren vor 15 Jahren verstorbenen Sohn mitnahmen. „Es war das Einzige, was ich noch von ihm hatte“, sagt sie traurig. Dazu gehörte ein Kinderarmband aus Gold: Der Name von Gaby Krauchs verstorbenem Sohn, Nico-Santi, ist darin eingraviert, ebenso das Datum seines ersten Geburtstags: 2.9.1991.

Gaby Krauch. Foto: Dorn

Auch drei Goldarmbänder in Weiß-, Rot- und Gelbgold fehlen – auf einem ist das Datum seiner Kommunion zu lesen: 30.4.2000. Des Weiteren haben die Diebe eine Halskette mit einem gekreuzigten Jesus als Anhänger mitgehen lassen. Und als wäre das nicht genug, fehlt auch Schmuck der Tochter: eine Goldkette mit Marienfigur als Anhänger und eine Goldkette mit einem von Steinchen gefassten Kreuz. Ebenso fehlen ein Anhänger mit betenden Händen und ein Taufring. Auch sechs Armbändchen, Ringe und Ohrringe wurden Krauch gestohlen. Und zwei Dosen eines Energy-Getränks genehmigten sich die dreisten Einbrecher. Krauch selbst schätzt den Gesamtwert des Diebesguts auf 1500 bis 2000 Euro.

Aber es ist eben nicht das Geld, um das es ihr geht. Jedes Geräusch, sagt Krauch, nehme sie sehr intensiv wahr. Rastlos läuft sie durch ihre Wohnung. „Totale Verletzbarkeit“ empfindet sie angesichts dessen, was ihr widerfahren ist.

In einem rührenden Facebook-Post macht sie auf den Verlust aufmerksam und verspricht sogar eine Belohnung in ungenannter Höhe, um wieder an die Schmuckstücke ihrer Kinder zu kommen. „Bitte helft mir“, endet ihr Beitrag.

Info: Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bei der Polizei in Weinheim, Tel. 06201/10030, oder bei der Kriminalpolizei, Tel. 06 21/ 1 74 44 44.