Hirschberg-Leutershausen. (ze/zg) Als vor zwei Wochen beschlossen wurde, alle Kontakte auf das Minimum zu reduzieren und somit alle Proben und Auftritte des Posaunenchors und deren Jungbläser abgesagt wurden, war die Enttäuschung für alle erst einmal sehr groß. Eine Woche hat es gedauert, bis man aus der Schockstarre erwachte und die ersten Ideen geboren wurden, den Unterricht und das Musizieren für die Gemeinschaft trotz "Corona" so gut es geht weiterzuführen.

Für die Jungbläser und deren Einzelunterricht lag die Lösung auf der Hand: Der Unterricht muss via Videokonferenz laufen. Nachdem jeder seinen Computer eingerichtet hatte und die ersten technischen Schwierigkeiten überwunden waren, ging es endlich los. Im Einzelunterricht oder per Doppelschaltung zu zweit wurden die Proben der Nachwuchstrompeter, Posaunisten oder Tenorhornspieler abgehalten. Die Situation war für alle etwas ungewohnt und doch irgendwie spannend. Nach der ersten Probe waren sich jedoch alle einig: Der Unterricht soll auf diese Weise am Leben erhalten werden, bis ein normales Proben wieder möglich ist.

Aber nicht nur die Kleinsten des Chores machen weiter, auch der ein oder andere Bläser des großen Chores übt fleißig zu Hause. Und wer vorletzten Sonntag um 10 Uhr bei geöffnetem Fenster ganz genau die Ohren spitzte, konnte eine Trompete vom Kirchturm erklingen hören. Abends um 18 Uhr nahmen auch viele der Musiker an der bundesweiten Aktion teil, gemeinsam auf dem Balkon, Terrasse oder am Fenster Beethovens "Ode an die Freude" zu spielen. Diese Tradition soll auch an den kommenden Sonntagen fortgeführt werden.

Auch für den Ostersonntag wurden Ideen gesammelt. So werden die Familien mit mehreren Bläsern im Chor in Leutershausen pünktlich um 10.15 Uhr zum Ende des TV-Gottesdienstes im ZDF ein paar Choräle anstimmen. Viele andere Bläser werden von ihren Fenstern, Balkonen und Terrassen mit einstimmen, um gemeinsam zu musizieren.

Ob der Posaunenchor sein geplantes Konzert im Juli tatsächlich abhalten kann, steht noch in den Sternen – nicht nur wegen "Corona", sondern weil die Musiker bis dahin schlicht noch nicht genug gemeinsam geprobt haben.