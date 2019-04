Beim "Heisemer Zweikampf" (hier ein Bild von 2018) am 7. Juli wird Bürgermeister Manuel Just (3.v.r.) nicht dabei sein. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Lasst das Straßenfest nicht sterben", hatte Bürgermeisterstellvertreter Fritz Bletzer bei mehreren seiner Grußworte bei Generalversammlungen appelliert. Die Vereinsvertreter scheinen diesem Wunsch nachzukommen. Immerhin wollen sich 13 Vereine und Gruppen am 43. "Heisemer Straßenfest" vom Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli beteiligen, wie sich bei der Sitzung am Dienstag zeigte. Damit liegt die Zahl der beteiligten Vereine im Rahmen der Vorjahre. "Bis vor wenigen Minuten waren es sogar 14 Vereine", teilte Organisator Walter Scholl den Vereinsvertretern mit. Die Schlagerfreunde hätten ihre "Schlager-Bar" für dieses Jahr kurzfristig abgesagt.

Ansonsten sieht das Programm des Straßenfests ähnlich aus wie im vergangenen Jahr. Am Freitagabend wird es bei der Sängereinheit im Hof des Gasthauses "Zur Rose" einen "Pfälzer Abend" geben, und der Fußballverein Leutershausen (FVL) errichtet seinen Bit-Stand in der Raiffeisenstraße. Am Kronenbrunnen wird der MGV 1884 mit Live-Musik die Gäste unterhalten, der Handball Förderverein veranstaltet seine Ü30-Party.

Der Samstag beginnt traditionell mit einem Flohmarkt. Ab 10 Uhr gibt der Posaunenchor ein Platzkonzert, und kurz vor der offiziellen Eröffnung des Straßenfests um 11 Uhr ist ein Ständchen vom Fanfarenzug Wiesenbach eingeplant.

Die im vergangenen Jahr mit rund 70 Teilnehmern besonders erfolgreiche Kinder-Olympiade soll auch in diesem Jahr in der Mittagszeit für zahlreiche Besucher beim Straßenfest sorgen. Beim FVL wird es als Disziplin ein Torwandschießen geben, und die 1c der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) plant ein Zielwerfen auf Hütchen. Veränderungen beim angebotenen Spiel plant man beim 1. Dart Club Hirschberg (DCH). Vorsitzender Oliver Richter wollte aber noch nicht verraten, wie das neue aussehen wird. Möglicherweise wollen auch die Schnatterenten ihr im vergangenen Jahr angebotenes Entenangeln etwas abändern. Der DCH bietet darüber hinaus ab 14 Uhr ein Dartturnier für Jedermann an.

Mit einem Gottesdienst im Hof des Gasthauses "Zur Rose" beginnt der Sonntag. An den Gottesdienst schließt sich ein Frühschoppen bei der Sängereinheit und beim MGV an. Um 11.15 Uhr startet dann der "Heisemer Zweikampf". In diesem Jahr müssen die Vereine das Wasserspiel bestimmen. Wahrscheinlich wird es bei diesem Spiel darum gehen, mit Wasser gefüllte Becher auf dem Kopf oder auf einem Brett über eine mit mehr oder weniger vielen Hindernissen gespickte Strecke zu tragen.

Da zum Zeitpunkt des Straßenfests Bürgermeister Manuel Just, der immer ein Spiel vorschlug, vermutlich nicht mehr im Amt ist, hatte sich Walter Scholl schon einmal Gedanken zu einem "Trockenspiel" gemacht. "Bierdeckel-Saugen", brachte er als Idee ein.

Dabei saugt ein Spieler einen Bierdeckel mit dem Mund an und gibt ihn an einen weiteren Spieler weiter, der ihn ebenfalls mit dem Mund ansaugt. "Hygienisch ist das aber nicht", kam da der Einwand von den Vereinen. Vielleicht kommt von der Gemeinde daher noch ein anderer Vorschlag für das Trockenspiel.