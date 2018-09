Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Was wäre ein historisches Gebäude ohne diejenigen, die es mit Leben erfüllen? Dass die Alte Synagoge in Leutershausen heute ein "Haus der Kultur und Begegnung" ist, ist nicht zuletzt einer Handvoll Menschen zu verdanken, die am 31. Juli 1998 im ehemaligen Gasthaus "Zum Lamm" den "Arbeitskreis Ehemalige Synagoge" gründeten.

Neun Mitglieder des Kulturfördervereins hatten sich damals zusammengetan mit dem Ziel, die Gemeinde bei der zukünftigen Nutzung der restaurierten ehemaligen Synagoge als Kulturstätte zu unterstützen. Eine weitere Aufgabe des Vereins sollte die Erforschung der Geschichte der jüdischen Familien aus Leutershausen sein.

Dass diese mittlerweile 20-jährige Arbeit Früchte trägt, zeigte sich 2014 auf überwältigende Weise bei der Spendenaktion zur Errichtung eines Mahnmals für die Hirschberger jüdischen Opfer des Nationalsozialismus auf dem Vorplatz der Synagoge. Keine zwei Wochen hatte es gedauert, da war die zweckgebundene Spendensumme aus Reihen der Bürger erreicht. "Das war für uns ein Zeichen, dass unsere Arbeit angekommen ist", sagt der heutige Vorsitzende Michael Penk. Seit 2009 leitet er den Arbeitskreis als Nachfolger von Rainer Müller und dessen Vorgängerin, der evangelischen Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez.

Neun der aktuell 50 Mitglieder des Arbeitskreises bilden heute den sogenannten "Inneren Kreis" des Vereins, der sich um die Planung und Organisation der Veranstaltungen kümmert. Dazu gehören Michael Penk, die Zweite Vorsitzende Helga Klein, Kassiererin Veronika Drop sowie Rainer Müller, Erhard und Renate Schnurr, Rembert Boese, Christiane Kaiser und Martina Schulz-Hamann. Meist übernimmt einer von ihnen die Patenschaft für ein bestimmtes Projekt. So bereitet Veronika Drop zurzeit eine Ausstellung von 15 regionalen Künstlern zum Holocaust-Gedenktag in der Rathaus-Galerie vor.

Mehr als 120 Veranstaltungen aus dem jüdischen Kulturkreis hat der Arbeitskreis in der Zeit seines Bestehens organisiert, darunter zahlreiche hochkarätige Konzerte und Vorträge. Einer der unzähligen Höhepunkte war 2006 sicher das genreübergreifende Projekt "Die Mädchen aus Zimmer 28" mit Überlebenden aus dem KZ Theresienstadt, für das neben der Synagoge auch die beiden Kirchengemeinden ihre Räume öffneten. In Kooperation mit weiteren Hirschberger Einrichtungen finden jährlich Gedenkveranstaltungen an die Pogromnacht 1938 und die Bücherverbrennungen 1933 statt. "Wir erinnern aber nicht nur an die jüdischen Opfer, sondern an alle Opfer des Nationalsozialismus", betont Rembert Boese. Dies insbesondere am Holocaust-Gedenktag im Januar. Zum regelmäßigen Programm des Arbeitskreises gehören außerdem Exkursionen zu umliegenden Synagogen und jüdischen Stätten.

"Vieles, was wir tun, ist aber auch unsichtbar", sagt Penk. Immer wieder erreichen sie Anfragen von Nachfahren, die mehr über ihre jüdischen Eltern und Großeltern aus Leutershausen und Großsachsen erfahren wollen. Arbeitskreis-Mitglied Professor Erhard Schnurr ist es gelungen, mit aufwendigen Recherchen das Schicksal aller jüdischen Familien, die Leutershausen in der Zeit des Nationalsozialismus verlassen mussten, aufzuklären und zahlreiche Kontakte mit deren Nachfahren zu knüpfen.

Wenn dann einige von ihnen auf den Spuren ihrer Ahnen nach Leutershausen kommen, sind die Mitglieder des Arbeitskreises manchmal tagelang mit ihnen unterwegs, führen sie an die hiesigen Stätten einstigen jüdischen Lebens. "Es ist auch deren Dankbarkeit für unsere Arbeit, die uns antreibt", sagt Helga Klein. Über seine Recherchen hat Schnurr ein Buch geschrieben, das 2010 unter dem Titel "Die Juden aus Leutershausen und Großsachsen in der nationalsozialistischen Verfolgung" erschien.

Warum sie sich ausgerechnet der Bewahrung des Gedenkens verschrieben haben? Da hat jeder seine persönlichen Beweggründe. Was die Mitglieder des Arbeitskreises aber letztendlich vereint, ist der bekannte Spruch unter Historikern: "Wer die Geschichte nicht kennt, macht immer die gleichen Fehler."

Und darum werden sie auch nicht müde, gerade den Kontakt zur jüngeren Generation zu suchen. So pflegt der Arbeitskreis auch die Kooperation mit Schulen. Zu Gedenktagen werden oft auch Schülerveranstaltungen angeboten. Manchmal gelingt es sogar, einen Zeitzeugen an die Schule zu holen. Momente, die die Schüler als sehr nachhaltig und beeindruckend erleben.

Neben Hemsbach, Pfungstadt, Zwingenberg und Auerbach ist der "Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen" einer von insgesamt fünf Synagogen-Vereinen an der Bergstraße. Mit ihnen und dem Martin-Buber-Haus in Heppenheim besteht eine intensive Netzwerkarbeit.

Info: Gefeiert wird das 20-jährige Jubiläum am kommenden Sonntag, 23. September, um 18 Uhr, mit einem Konzert des Duos "The A Connection" - eine musikalische Reise "Vom Ries nach Jerusalem".