Hirschberg. (bk/mün) Das hat man in Leutershausen noch nicht erlebt. Am Samstagmorgen standen mehrere Hundert Menschen in einer Schlange rund um die Heinrich-Beck-Halle. Der Grund: Sie wollten ab 11 Uhr eine Covid-19-Impfung ergattern. Doch 200 bis 300 Menschen mussten wieder heimgeschickt werden. Entsprechend groß war der Unmut vor Ort.

Die Impfaktion sollte ohne Anmeldung eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung ermöglichen. Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson wurden vor Ort gebracht.

Aber nicht nur diejenigen, die leer ausgingen, waren alles andere als gut gelaunt.

Dem Deutschen Rote Kreuz standen nur 120 Impfdosen zur Verfügung. Und gleichzeitig war man nur darauf eingerichtet, 20 Menschen pro Stunde zu impfen. Für diejenigen, die in der Schlange standen und drankommen, bedeutet das teilweise stundenlanges Warten.