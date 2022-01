Das NH-Hotel in Hirschberg-Leutershausen ist seit "Mitte Oktober" 2020 geschlossen. Foto: Dorn

Hirschberg-Leutershausen. (max) Seit "Mitte Oktober" 2020 sei das NH-Hotel in Leutershausen bereits coronabedingt geschlossen und bleibe es wohl auch vorerst weiter. So teilte es die zuständige PR-Agentur "Stromberger" aus München auf RNZ-Anfrage mit.

Die "NH Hotel Group", zu der das Hirschberger Haus gehört, ist die drittgrößte Hotelkette für Businessreisende in Europa. Warum das Hotel geschlossen wurde, obwohl andere auch während der Pandemie geöffnet blieben, begründete die Agentur damit, dass es aktuell nicht mehr genug Geschäftsreisende gebe und "es sich wirtschaftlich nicht rechnet, das Hotel in der derzeitigen Situation offen zu halten". Wie lange es geschlossen bleibt, ob es überhaupt wieder öffnet und was mit den Angestellten während der Schließung passiert, könne man "derzeit leider nicht mitteilen".