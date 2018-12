Bärbel Luppe von Amnesty International Ladenburg/Schriesheim (l.) und Wiebke Dau-Schmidt (r.) vom Förderkreis Olympia-Kino sprachen mit der Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches, öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, Anne Peters. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Letztlich eint sie das gleiche Schicksal: die Flüchtlinge des Nazi-Regimes wie die Fliehenden aus Äthiopien, Syrien oder Afghanistan. Sie sind Verfolgte, Vertriebene und Suchende. Im Film "Transit" lässt Regisseur Christian Petzold die Schicksalsgemeinschaft, die eigentlich 70 Jahre Zeitgeschichte trennt, im heutigen Marseille aufeinandertreffen. "Ein interessanter Kunstgriff", sagt Wiebke Dau-Schmidt, Vorsitzende des Förderkreises Olympia-Kino, kurz vor der Vorstellung. Am Montagabend nämlich wird die ruhig und vielschichtig erzählte Roman-Verfilmung in Leutershausens Kino gezeigt - versehen mit einer anschließenden Diskussionsrunde.

1942 schrieb Anna Seghers den gleichnamigen Roman im mexikanischen Exil. Sechs Jahre, bevor es zur Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kam. Am 10. Dezember 1948 in Paris, also vor 70 Jahren. Als Folge der Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg, mit Eleanor Roosevelt, der Witwe des einstigen US-Präsidenten Theodore Roosevelt, an der Spitze der UN-Kommission. "Es ist im Grunde kein Jubiläum, das man feiert. Aber Gelegenheit, darüber nachzudenken, wo wir heute stehen. Nur durch Erinnerung lässt sich vermeiden, dass sich Geschichte wiederholt. Es war ein Aufruf nach einem ,Nie wieder‘", betont Bärbel Luppe von der Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim.

Doch sind die Menschenrechte wirklich universal, also für alle Menschen gültig? Oder nur ein erstrebenswertes, und doch unerreichbares Ideal? Wie kommen sie zur Anwendung, und was bewirken sie tatsächlich, sind Fragen, denen sie im Dialog mit Professorin Anne Peters und den Kinogängern nach dem Film nachgeht. Wie ein Geist wandelt dort die Figur Marie durch die südfranzösischen Gassen, auf der Suche nach ihrem Mann. "Für die Verlassenden gibt es keine Lieder", zeigt sie auf, welche Entbehrungen mit der Flucht einhergehen. Während die Hauptfigur Georg am eigenen Leib erfährt, wie die eingetragene Identität auf dem Pass Türen öffnen und wieder schließen kann. "Ich kann nur bleiben, wenn ich nachweisen kann, dass ich nicht bleiben kann", sagt er. Eine Erfahrung, die bei Dublin-Vertrag und Co. auch die Geflüchteten von heute machen.

Als Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches, öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg beschäftig sich Peters intensiv mit den Menschenrechten. Als Allheilmittel will die Wissenschaftlerin sie dennoch nicht verstanden wissen, aber als flexibles Instrument, das mittlerweile nicht nur Nationen, sondern auch Wirtschaftsunternehmen im Blick hat und neben politischen Rechten auch soziale Punkte in der Präambel integriert, wie das Recht auf faire und sichere Arbeitsbedingungen. Deshalb werde derzeit auch Mode-Konzernen nach dem Großbrand in einer Textilfabrik in Bangladesch der Prozess gemacht. Der Ausgang sei noch unklar.

Auch Populismus kommt zur Sprache. Dass die Menschenrechte nur die Minderheiten im Blick hätten, ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den Peters nicht teilt. "Putin spricht deshalb von Gayropa", erklärt sie. Auch die Auffassung, dass sie das Wohl der Mehrheit missachte und antidemokratisch sei, weiß die Professorin zu entkräften. "Ob Menschenrechte eingehalten werden, merken wir leider nur, wenn wir die Betroffenen fragen, nicht die Eliten", so Peters.

Dass man aber nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen sollte, sondern sich im alltäglichen Konsumverhalten unbewusste Verletzungen der Menschenrechte eingeschlichen haben, macht ein Besucher deutlich. Orangen, die im Supermarkt glänzen, wurden oft unter miserablen Arbeitsbedingungen gepflückt. Auch durch den Kauf neuer Smartphones unterstütze man unbewusst sklavenähnliche Zustände in Afrika.

Wo also stehen wir heute, 70 Jahre nach Verabschiedung der Menschenrechte? "Vom Post-Human-Rights-Zeitalter sind wir noch weit entfernt", sagt Peters. Der US-Historiker Samuel Moyn sprach deshalb von der letzten Utopie des Westens. "Aber ich glaube, es ist eine realistische und universale Utopie, die man verteidigen muss."

Nichts, auch nicht alle Armeen der Welt, können eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist, schrieb auch schon der Pariser Schriftsteller Victor Hugo im Jahre 1852. Also fast 100 Jahre vor Verabschiedung der Menschenrechte.