Hirschberg-Leutershausen. (ans) Zum 13. Einsatz in diesem Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Sonntagmorgen, um kurz nach 9 Uhr, ausgerückt. In der Görlitzer Straße stellten einige Anwohner fest, dass ein Baum auf der Straße lag und die Ausfahrt aus der Stichstraße versperrte. Daher wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Kirschbaum entfernte, wie sie auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Wahrscheinlich sei der Baum durch den Sturm in der Nacht auf Sonntag umgefallen, vermuten die Einsatzkräfte.