Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Im Vordergrund stehe beim Kleintierzuchtverein Leutershausen auch nach 80 Jahren, die artgerechte Haltung der verschiedenen Kleintierarten zu fördern und zu erhalten, betonte Vorsitzender Thomas Rell bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zur Bergstraße".

Im zurückliegenden Vereinsjahr holten die "Heisemer" Züchter zahlreiche Meistertitel bei Zucht- und Fachschauen. Die Qualität der Züchtungen bei Kaninchen, Tauben und Hühnern spreche für sich, so der Vorsitzende am Samstag. Es sei trotz des Besuchs zahlreicher Ausstellungen und der großartigen Erfolge aber auch ein etwas ruhiges Vereinsjahr gewesen.

Große Sorgen bereitet dem Vorsitzenden nicht nur das Alter der Mitglieder, sondern auch das schwindende Interesse an der Kleintierzucht. Erfreulich für den Verein sei 2019 aber der kleine Zuwachs an Mitgliedern gewesen. Jedoch fehle es leider an aktiven Kleintierzüchtern, die das Hobby intensiv betreiben möchten, sagte Rell.

Sieben Züchter sind momentan auf der Anlage aktiv, drei betreiben außerhalb der Gemeinde ihre Züchtungen. Seit einem Jahr ist auch ein stark engagierter Jugendlicher dabei. Aktuell besteht der Verein aus 62 Mitgliedern und drei Jugendlichen. Bei der Aktion "Saubere Zuchtanlage" waren viele fleißige Helfer aktiv.

Sehr erfolgreich war das Hähnchengrillfest mit Tierschau im November an der Markthalle. "Es ist schade, dass es immer noch keine öffentlichen Toiletten an der Markthalle gibt", bemängelte in diesem Zusammenhang Thomas Rell. Der Zuchtwart für Kaninchen, Jürgen Heil, berichtete, dass die Kaninchenzüchter bei regionalen und überregionalen Ausstellungen sehr erfolgreich waren und zu Meisterehren kamen. Von den 58 tätowierten Kaninchen konnten 16 Tiere zu Ausstellungen gemeldet werden.

Erfreulich sei, dass nach vielen Jahren wieder einmal eine Landesschau in Mannheim zusammen mit Rheinland-Pfalz stattfinde, sagte in seiner Funktion als Kreisvorsitzender Jürgen Heil. Die Termine sind der 18. und 19. November 2022 in der Maimarkthalle.

Im vergangenen Jahr reisten die Züchter zu Ausstellungen unter anderem nach Karlsruhe, Hannover, Sinsheim, Leipzig und Freiburg und erzielten beste Ergebnisse, gab Hühner-Zuchtwart Thomas Rell bekannt. Sein Bruder, Jugendwart Tobias Rell, berichtete über die Aktivitäten der kleinen Jugendgruppe. Ein Hoffnungsträger sei Jungzüchter Nils Hohl, der mit großer Begeisterung Hühner aufziehe.

Kassiererin Brigitte Falkenthal gab Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Marco Weber und Clemens Brand bescheinigten der Kassenverwalterin eine saubere Buchhaltung.

Beschlossen wurde ein Impfzuschuss für aktive Aussteller von Kaninchen und Hühnern bis maximal 600 Euro pro Jahr. Auf der Suche nach einem neuen Tierarzt ist der Verein in Dossenheim fündig geworden.

> Ergebnis der Ergänzungswahlen: Zweiter Vorsitzender: Jürgen Adler, Zweiter Schriftführer: Tobias Rell, Erster Kassenverwalter: Brigitte Falkenthal, Kassenprüfer: Marco Weber und Clemens Brand, Jugendleiter: Tobias Rell, Zuchtwart Geflügel: Thomas Rell, Zuchtwart Kaninchen: Jürgen Heil, Zuchtbuchführer: Jürgen Heil, Ringverteiler: Thomas Rell, Ausstellungsleiter: Tobias Rell und Jürgen Adler.

> Geehrt wurden die Vereinsmeister 2019: Erster Vereinsmeister bei den Hühnern: Jürgen Heil mit "Orpington", bei den Tauben Thomas Rell mit seinen "Modeneser Gazzi blau-bronze-gehämmert" und bei den Kaninchen Jürgen Heil mit seinen "Castor-Rex". Gemeinde-Ehrenpreise errangen: Jürgen Heil, Tobias Rell, Rudi Proll, Thomas Rell, Jürgen Adler und Christian Lee Hicks.

> Regionale und überregionale Meister: Rudi Proll wurde Kreismeister und Badischer Zuchtbundmeister. Thomas Rell und Tobias Rell errangen den badischen und süddeutschen Meistertitel. Jürgen Heil holte die Badische und Süddeutsche Meisterschaft und wurde zudem als Deutscher Meister geehrt.